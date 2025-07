QINGDAO, Chine, 30 juin 2025 /CNW/ - Hisense, marque mondialement reconnue dans le domaine de l'électronique grand public et de l'électroménager, met en valeur son leadership en matière d'IA à la Coupe du monde des Clubs de la FIFA 2025™ avec le message audacieux « AI YOUR LIFE », qui reflète l'innovation centrée sur l'humain de la marque grâce à la technologie intelligente.

Hisense, l'une des premières marques de technologies grand public à explorer l'IA, intègre des fonctions intelligentes dans son portefeuille de produits. Aujourd'hui, au cœur de l'écosystème intelligent d'Hisense se trouve la technologie Hi-View AI Engine X, son processeur d'IA le plus puissant à ce jour. Propulsée par des réseaux neuronaux profonds, la technologie apprend et s'adapte comme un cerveau humain, optimisant l'image et le son dans tous les contenus, des sports au rythme rapide aux films cinématographiques et aux jeux immersifs.

Moteur de la prochaine génération de téléviseurs ULED AI, Hi-View AI Engine X alimente quatre piliers clés : AI Picture pour un contraste, une couleur et un mouvement réalistes; AI Sound pour une clarté adaptative et une acoustique immersive; AI Scenario pour un changement de mode automatique; et AI Energy pour des performances supérieures avec une plus grande efficacité. Ensemble, ces piliers créent une façon plus immersive et intelligente de profiter de chaque match, de chaque but marqué et de chaque moment à l'écran.

Au-delà de l'écran, Hisense élargit la connectivité intelligente à la maison grâce à ConnectLife. De la cuisine guidée par l'IA à la lessive personnalisée, les utilisateurs profitent d'une intelligence transparente et basée sur des scénarios. Le réfrigérateur de la série intelligente PureFlat, avec son écran de 21 pouces, sert de plaque tournante pratique pour gérer facilement les appareils électroménagers.

Pour Hisense, qu'il s'agisse d'un écran ou d'un appareil électroménager, l'essence est la maison, et l'essence de la maison est l'amour. Maintenant renforcée par l'IA, cette croyance évolue : la technologie devient plus intuitive, réactive et émotionnelle. Alors que le public mondial célèbre les meilleurs moments du soccer, Hisense invite tout le monde à « prendre le moment en main » avec des produits intelligents qui comprennent, adaptent et inspirent.

À propos de Hisense

Hisense, fondée en 1969, est un chef de file mondialement reconnu dans le domaine des appareils électroménagers et de l'électronique grand public, avec des activités dans plus de 160 pays, spécialisé dans la fourniture de produits multimédias de haute qualité, d'appareils électroménagers et de solutions informatiques intelligentes. Selon Omdia, Hisense se classe au deuxième rang mondial au niveau du volume total de livraisons de téléviseurs (2022-2024) et au premier rang mondial sur le segment des téléviseurs de 100 pouces et plus (2023-T1 2025). En tant que premier partenaire officiel de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™, Hisense s'engage dans des partenariats sportifs mondiaux comme moyen de créer des liens avec les publics du monde entier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2721438/AI_Your_Life.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2719767/image_5006806_34468561.jpg

