QINGDAO, Chine, 19 juin 2025 /CNW/ -- Hisense, l'une des principales marques mondiales d'électroménager et d'électronique grand public, offre aux utilisateurs du monde entier un accès gratuit aux matchs de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ grâce à ses téléviseurs alimentés par le système VIDAA en tant que partenaire officiel.

Grâce à une page de campagne dédiée sur l'écran d'accueil du système VIDAA, les utilisateurs peuvent regarder gratuitement chaque match en direct de la Coupe du monde des Clubs de la FIFA 2025™, en partenariat avec DAZN. Il suffit d'inscrire une adresse courriel et un mot de passe (aucun paiement requis) pour profiter du tournoi sur l'application DAZN disponible sur les téléviseurs intelligents Hisense et Toshiba dans la plupart des marchés mondiaux.

En plus de la couverture des matchs en direct, la campagne offre des données en temps réel sur les matchs, des jeux de prévision interactifs, des classements d'équipe et des horaires, offrant aux amateurs une expérience de visionnement plus immersive et attrayante dans le confort de leur foyer.

La page de la campagne donne aux utilisateurs un accès à des matchs en direct, à des jeux de prévision et à d'autres fonctions interactives sur tous les téléviseurs intelligents Hisense et Toshiba dans le monde qui prennent en charge le système VIDAA, à l'exclusion du Japon, où les produits Hisense et REGZA sont vendus. Au Japon, les utilisateurs peuvent regarder les matchs directement au moyen de l'application DAZN. Remarque : le service DAZN n'est pas offert en Chine continentale, en République populaire démocratique de Corée et en Russie.

Cette initiative témoigne de l'engagement continu d'Hisense à améliorer le divertissement sportif grâce à la technologie intelligente, offrant aux amateurs du monde entier un moyen transparent de suivre l'un des tournois de soccer les plus prestigieux de l'année.

L'expérience de visionnement gratuit sera offerte tout au long du tournoi jusqu'en juillet 2025.

À propos d'Hisense

Hisense, fondée en 1969, est un chef de file mondialement reconnu dans le domaine des appareils électroménagers et de l'électronique grand public, avec des activités dans plus de 160 pays, spécialisé dans la fourniture de produits multimédias de haute qualité, d'appareils électroménagers et de solutions informatiques intelligentes. Selon Omdia, Hisense se classe au deuxième rang mondial au niveau du volume total de livraisons de téléviseurs (2022-2024) et au premier rang mondial sur le segment des téléviseurs de 100 po et plus (de 2023 au T1 2025). En tant que premier partenaire officiel de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™, Hisense s'engage dans des partenariats sportifs mondiaux comme moyen de créer des liens avec les publics du monde entier.

