QINGDAO, Chine, le 22 sept. 2024 /CNW/ -- Sous le thème de « Light of The Future » (Lumière de l'avenir), la Conférence 2024 sur la technologie d'affichage laser et le développement de l'industrie a eu lieu à Qingdao, en Chine, le 19 septembre 2024. Tout en exposant de nombreuses nouvelles réalisations dans le domaine des technologies d'affichage laser, la conférence a exploré de nouvelles idées pour le développement novateur de l'affichage laser à partir de multiples dimensions, y compris des scénarios, des produits, des technologies, et les industries dans le remaniement du monde de l'affichage avec la technologie laser pour la prochaine décennie.

En tant que marque de premier plan dans le domaine de l'électronique grand public et des appareils électroménagers à l'échelle mondiale, Hisense a officiellement annoncé lors de la conférence que le téléviseur laser Hisense de 150 pouces est maintenant prêt à être produit en série. La consommation de téléviseurs de 100 pouces s'est multipliée de façon exponentielle au cours des dernières années, les téléviseurs laser étant l'une des plus grandes forces motrices. Selon Dennys Li, président de Hisense Visual Technology, au fil des ans, les téléviseurs laser ont fait la promotion de la popularité des grands écrans auprès des familles en réalisant la grande variété de conceptions novatrices comme les écrans enroulables et à élévation. Hisense collaborera étroitement avec des partenaires de l'industrie pour faire progresser la technologie de l'écran afin d'élargir l'expérience de visionnement des consommateurs.

Hisense est le chef de file de la « lumière de l'avenir »

La vitalité innovante infinie de l'affichage laser a été réalisée en remaniant la technologie d'affichage grâce aux efforts de l'ensemble de l'industrie. En plus de divers domaines d'affichage traditionnel, l'autonomisation de l'affichage laser fait passer au niveau supérieur tout ce qui est considéré comme le divertissement à la maison, la vie automobile et la création artistique.

L'adaptabilité de la scène riche de l'écran laser d'Hisense devrait pénétrer des champs de plus en plus segmentés pour répondre aux besoins d'un large éventail de professionnels. Les avancées comprennent un plus grand nombre d'écrans de jeux professionnels, de nouvelles méthodes de création artistique lumière/ombre, des écrans de tourisme culturel améliorés et maintenant l'entrée dans le domaine de la production cinématographique professionnelle.

Les téléviseurs laser Hisense continuent d'offrir l'avantage des écrans géants, brisant les limites de l'espace, de la couleur et du coût. Lorsqu'il y a un projecteur laser, il y a le cinéma. Des projecteurs intelligents axés sur la portabilité rendent cela possible pour tous. Bien que le volume de l'hôte du téléviseur laser puisse même être considérablement réduit à une taille proche de celle d'un iPad, il est possible d'atteindre une invisibilité totale grâce à l'intégration à l'ameublement de la maison. En outre, l'avenir de l'affichage laser offrira plus d'interactions d'IA, plus d'économies d'énergie, en plus d'être plus respectueux de l'environnement. Grâce à l'IA, les futurs téléviseurs laser et projecteurs laser joueront le rôle de majordomes intelligents au service de toute la famille moderne.

Jeunesse et grand écran comme nouvelles tendances

La jeunesse, l'ambiance, le grand écran et les scénarios sont les nouvelles caractéristiques populaires pour les consommateurs qui magasinent des téléviseurs laser. La couverture accélérée de l'affichage laser dans tous les scénarios de la vie rend de plus courantes les scènes immersives de cinéma et de sport Les facteurs qui influencent les décisions de consommation des produits laser changent également avec l'expansion et le développement de multiples scénarios.

Au cours des dernières années, les produits d'affichage laser de Hisense ont gagné en reconnaissance sur le marché et ont reçu beaucoup d'éloges de la part des médias de l'industrie pour leur excellent rendement. La part de marché des expéditions mondiales de téléviseurs laser d'Hisense atteint 58,4 %, soit le premier rang mondial. Lors du Consumer Electronics Show de cette année aux États-Unis, le système de projection embarqué de Hisense a remporté le prix d'innovation CES 2024. Lors de son récent passage au salon IFA en Allemagne, la gamme d'écrans géants de 100 pouces de Hisense Laser TV a fait ses débuts, remportant le prix Or de la technologie d'affichage grand écran.

Alors que la tendance des grands écrans devient progressivement la nouvelle tendance dominante, le téléviseur laser Hisense de 150 pouces répondra davantage à la demande de consommation de téléviseurs laser à grand écran. Grâce à son engagement à l'égard de la technologie centrée sur l'utilisateur et de la « qualité ultime », Hisense continuera de mettre les consommateurs à l'avant-plan, en renforçant les liens avec un plus grand nombre d'utilisateurs à l'échelle mondiale et en offrant des expériences de vie à domicile complètes qui dépassent les attentes.

