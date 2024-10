BEVERLEY, Massachusetts et OAKLAND, Californie, 10 octobre 2024 /CNW/ - Highland Electric Fleets , le principal fournisseur d'électrification en tant que service (EaaS) pour les parcs d'autobus scolaires et municipaux, s'est associée à GRID Alternatives pour créer un programme de formation sur le perfectionnement de la main-d'œuvre axé sur tous les aspects de l'exploitation des autobus scolaires électriques. Le partenariat vise à créer un programme d'études qui comprend une formation essentielle en mécanique et en sécurité, tout en rendant la technologie et l'éducation liées aux énergies renouvelables plus accessibles aux collectivités traditionnellement mal desservies.

« À Highland, notre priorité absolue est le bien-être des étudiants, tout en investissant dans des emplois liés à l'énergie propre et en construisant des infrastructures pour soutenir nos collectivités partenaires, a déclaré Duncan McIntyre, chef de la direction de Highland Electric Fleets. « Ce partenariat avec GRID Alternatives aidera à former une main-d'œuvre qui apporte soin et expertise à une industrie en croissance et novatrice. »

Compte tenu du nombre croissant de parcs d'autobus scolaires électriques à l'échelle nationale, il est essentiel de créer des possibilités de formation professionnelle de prochaine génération dans un secteur des transports modernisé. Highland et GRID Alternatives aideront à s'assurer que les équipes de transport, d'exploitation et d'entretien du district scolaire ont l'expertise nécessaire pour soutenir et soutenir leurs parcs d'autobus scolaires électriques tout en accordant la priorité à la sécurité grâce à une formation complète.

« GRID Alternatives est ravie de s'associer à Highland Electric Fleets dans le cadre de son initiative visant à soutenir les systèmes scolaires à l'échelle nationale en électrifiant leurs parcs d'autobus scolaires. Alors que GRID continue de travailler pour offrir un accès à la mobilité propre, le moment de cette initiative est parfait. Travailler aux côtés de notre partenaire de confiance ChargerHelp!, GRID fournira une formation de base, des connaissances et une sensibilisation à la sécurité concernant les véhicules zéro émission aux conducteurs, aux mécaniciens et aux autres intervenants de la collectivité desservis par Highland Electric Fleets, » a déclaré Adwale OgunBadejo, vice-président du développement de la main-d'œuvre chez GRID.

En coordination avec ChargerHelp!, GRID Alternatives offrira un programme complet adapté aux demandes uniques des parcs d'autobus scolaires électriques. Ce programme de formation portera sur un éventail de compétences essentielles, y compris l'exploitation, l'entretien et les protocoles de sécurité des autobus. En offrant une formation ciblée aux conducteurs, aux mécaniciens et au personnel de soutien, cette initiative permet de s'assurer que les districts scolaires et leurs équipes sont entièrement prêts à gérer les autobus scolaires électriques avec confiance et prudence, favorisant un avenir de transport sécuritaire, efficace et durable. La collaboration permettra aux intervenants, y compris les chauffeurs d'autobus, les techniciens, les enseignants et d'autres membres de la collectivité, d'obtenir les renseignements et les connaissances nécessaires pour exploiter et entretenir en toute sécurité les autobus scolaires électriques à mesure que les districts scolaires diversifient leurs parcs de véhicules.

« En accordant la priorité aux collectivités qui supportent le fardeau disproportionné des émissions de diesel et de la pollution atmosphérique routière, la transition vers les autobus scolaires électriques peut contribuer à corriger les pratiques historiquement inéquitables. Une transition équitable vers les autobus scolaires électriques peut stimuler l'économie et créer des emplois intéressants et bien rémunérés dans de nombreuses régions du pays. « Cela s'inscrit dans notre mission, et nous sommes honorés de participer à ce projet transformateur, » a ajouté M. OgunBAdejo.

Fondée en 2001, GRID Alternatives (GRID) est une organisation nationale sans but lucratif qui envisage une transition rapide et équitable vers un monde alimenté par l'énergie renouvelable qui profite à tous. Notre mission est de créer des solutions communautaires pour faire progresser la justice économique et environnementale grâce à l'énergie renouvelable.

Au cours des vingt dernières années, GRID a terminé l'installation de plus de 91 MW de panneaux solaires photovoltaïques (PV) dans le cadre de 21 000 projets partout au pays, desservant plus de 31 000 familles à faible revenu (LI) et 254 installations communautaires, générant plus de 700 millions de dollars en longséconomies d'énergie à terme pour les collectivités mal desservies.

GRID a fourni des services de marketing, d'éducation et de sensibilisation (ME&O) pour les véhicules électriques zéro (ZEV) à des milliers de Californiens dans des collectivités mal desservies dans le domaine de la mobilité propre. Alors que nous élargissons nos efforts partout au pays, la clé de notre réussite avec ces programmes est les efforts de ME&O que nous avons dirigés dans les collectivités mal desservies, dans lesquels nous mettons l'accent sur les avantages et la faisabilité de l'adoption des véhicules électriques (VE).

Highland Electric Fleets est le principal fournisseur de services d'électrification pour les districts scolaires, les gouvernements et les exploitants de parcs de véhicules en Amérique du Nord. Fondée en 2019, Highland offre une gamme unique de produits qui facilitent et rendent abordable la mise à niveau des parcs de véhicules électriques aujourd'hui. Active dans 30 États et au Canada, Highland est responsable de la première utilisation d'autobus scolaires électriques dans le cadre d'un programme de raccordement de véhicules commerciaux au réseau (V2G) et du plus grand projet d'autobus scolaires électriques aux États-Unis à ce jour. Pour en savoir plus, visitez www.highlandfleets.com .

