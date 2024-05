Highland accueille favorablement la troisième ronde de financement de l'EPA et se réjouit à l'idée de travailler avec d'autres districts scolaires pour déployer des parcs de véhicules électriques

BEVERLY, Massachusetts, 29 mai 2024 /CNW/ - Highland Electric Fleets, le principal fournisseur de services d'électrification des parcs d'autobus scolaires, célèbre la troisième ronde de financement de son programme d'autobus scolaires écologiques. Annoncée aujourd'hui, cette dernière ronde de financement offre près de 900 millions de dollars en prix pour environ 3 400 autobus dans 530 districts scolaires.

« L'annonce de financement faite aujourd'hui par l'EPA permettra à de nombreux districts scolaires de commencer leur parcours d'électrification, a déclaré Matt Stanberry, vice-président du développement du marché chez Highland Electric Fleets. « Grâce à la vaste expérience de Highland en matière de déploiement de parcs de véhicules électriques partout au pays, nous sommes bien placés pour établir des partenariats avec ces districts afin de les aider à réaliser ce parcours et à offrir des transports plus propres et plus sains à leurs collectivités. »

Fondée dans le but de rendre les véhicules électriques accessibles et abordables pour toutes les collectivités, Highland a un nombre diversifié de projets d'électrification, du plus grand parc de véhicules électriques du pays dans le comté de Montgomery, au Maryland, au comté de Hardin, le comté le moins peuplé de l'Illinois. L'entreprise a récemment élargi son modèle d'électrification en tant que service depuis ses origines dans les autobus scolaires électriques pour inclure d'autres véhicules municipaux et lourds.

À propos de Highland Electric Fleets

Highland Electric Fleets est le principal fournisseur de services d'électrification pour les districts scolaires, les gouvernements et les exploitants de parcs de véhicules en Amérique du Nord. Fondée en 2019, Highland offre une gammeunique de produits qui facilitent et rendent abordable la mise à niveau des parcs de véhicules électriques aujourd'hui. Active dans 30 États et au Canada, Highland est responsable de la première utilisation d'autobus scolaires électriques dans le cadre d'un programme de raccordement de véhicules commerciaux au réseau (V2G) et du plus grand projet d'autobus scolaires électriques aux États-Unis à ce jour. Pour en savoir plus, visitez www.highlandfleets.com.

