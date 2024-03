TORONTO, le 22 mars 2024 /CNW/ - Darren Bondar, chef de la direction, Hempalta Corp. (« HEMPALTA », la « société » ou « Hempalta ») (TSXV : HEMP) et son équipe se sont joints à Robert Peterman, chef des affaires commerciales, Bourse de Toronto (TSX), pour ouvrir les marchés et souligner l'inscription de la société à la Bourse de croissance TSX.

Hempalta Corp. (TSXV : HEMP) ouvre les marchés Vendredi 22 mars 2024

HEMPALTA est une société de technologies agricoles axée sur le traitement novateur du chanvre et la création d'une vaste gamme de produits écologiques commerciaux et grand public. Les produits HEMPALTA sont créés à partir du chanvre industriel cultivé de manière durable en Alberta et sont transformés dans une usine de traitement de pointe à Calgary.

SOURCE Toronto Stock Exchange

Renseignements: RELATIONS AVEC LES MÉDIAS: Karryn Tapsas, [email protected]