Trois vols hebdomadaires au départ de Montréal et deux vols hebdomadaires au départ de Toronto

Horaire aménagé de façon à optimiser les correspondances en Amérique du Nord grâce aux plaques tournantes d'Air Canada à Montréal et à Toronto

Augmentation de la capacité à destination de Copenhague au départ de Toronto et de Montréal

MONTRÉAL, le 2 nov. 2023 /CNW/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui l'élargissement stratégique de sa présence en Scandinavie par l'ajout de nouveaux vols saisonniers estivaux à destination de Stockholm. À compter du 12 juin 2024, la société aérienne assurera trois vols hebdomadaires au départ de Montréal et deux vols hebdomadaires au départ de Toronto. Elle augmentera aussi la capacité de sa liaison Toronto-Copenhague assurée toute l'année, en offrant des vols quotidiens du 1er mai 2024 au 31 octobre 2024. La liaison saisonnière au départ de Montréal reprendra quant à elle de façon précoce le 2 mai 2024 et verra sa fréquence passer à cinq vols par semaine en juin. Les places sont offertes à la vente dès maintenant à aircanada.com , dans l'application Air Canada, auprès des Centres de services d'Air Canada et par l'intermédiaire des agences de voyages.

À compter du 12 juin 2024, la société aérienne assurera trois vols hebdomadaires au départ de Montréal et deux vols hebdomadaires au départ de Toronto. (Groupe CNW/Air Canada)

« Nous continuons d'appliquer notre stratégie qui consiste à conférer à nos plaques tournantes de Toronto et de Montréal une envergure de niveau international et dans cette optique, nous sommes très heureux de renforcer la présence de longue date d'Air Canada en Europe du Nord en ajoutant des vols pour Stockholm, a déclaré Mark Galardo, vice-président général - Chiffre d'affaires et Planification du réseau. Toronto et Montréal occupent respectivement les troisième et quatrième rangs en termes de villes-portes transatlantiques d'importance, et c'est dans cet esprit que nous continuons de renforcer la portée de nos plaques tournantes, notamment par la voie de services accrus à destination de la Scandinavie.

Nous avons fondé notre stratégie de développement sur Toronto et Montréal pour faciliter les correspondances dans le vaste réseau nord-américain d'Air Canada. En assurant des vols sans escale à destination de Stockholm à bord d'appareils 787 Dreamliner de Boeing, nous mettons ainsi à la disposition de nos clients un éventail d'options pratiques lors de leurs déplacements entre l'Amérique du Nord et la capitale de la Suède, que ce soit pour le développement des affaires, le tourisme ou les visites de parents et d'amis. Avec l'augmentation de notre capacité pour Copenhague, nous allons offrir jusqu'à 17 vols hebdomadaires au départ de Toronto et de Montréal, et à destination de Stockholm et de Copenhague cet été. Nous avons hâte d'accueillir nos clients à bord. »

Air Canada a commencé sa desserte de la Scandinavie en 2010, en proposant des vols entre Toronto et Copenhague. En 2023, le transporteur a accru sa présence à Copenhague par l'ajout de nouveaux vols au départ de Montréal.

Air Canada prévoit fonctionner l'année prochaine à 100 % de sa capacité transatlantique par rapport à la période de pointe de l'été 2019 et tirer pleinement parti de la reprise vigoureuse au sein de son plus grand marché international.

Horaire de la nouvelle liaison* à destination de Stockholm :

Vol Origine Départ Destination Arrivée Jours

d'exploitation Début AC802 Montréal

(YUL) 18:00 Stockholm

(ARN) 7:05

(+1 jour) Mar., ven.,

dim. 14 juin 2024 AC803 Stockholm

(ARN) 12:15 Montréal

(YUL) 14:05 Lun., mer.,

sam. 15 juin 2024 AC902 Toronto

(YYZ) 20:30 Stockholm

(ARN) 10:05

(+1 jour) Mer., sam. 12 juin 2024 AC903 Stockholm

(ARN) 12:15 Toronto

(YYZ) 14:35 Jeu., dim. 13 juin 2024

Les vols seront assurés par le 787 Dreamliner de Boeing, qui propose trois classes de service : la classe Signature Air Canada avec fauteuils-lits, la classe Économique Privilège et la classe économique.

L'horaire a été conçu pour offrir des correspondances pratiques au départ et à destination de l'Amérique du Nord, via les plaques tournantes d'Air Canada à l'aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal et à l'aéroport international Lester B. Pearson de Toronto.

Services internationaux d'Air Canada

Le service offert à bord des vols internationaux d'Air Canada met en valeur les talents culinaires d'un groupe de chefs canadiens réputés, dont David Hawksworth et Vikram Vij, des toques primées de Vancouver, ainsi que le Montréalais Jérôme Ferrer, dont la réputation n'est plus à faire. Les grands crus sélectionnés par Véronique Rivest, sommelière canadienne d'exception, viennent parfaire cette expérience gastronomique.

Lorsqu'ils voyagent avec Air Canada, les clients peuvent accumuler et échanger des points auprès d'Aéroplan, principal programme de fidélité au Canada. En outre, les clients admissibles peuvent profiter de l'enregistrement prioritaire, de l'accès aux salons Feuille d'érable, de l'embarquement prioritaire et d'autres privilèges, dont l'accès à la Suite Signature Air Canada exclusiveà l'aéroport Toronto Pearson.

* sous réserve de l'approbation finale du gouvernement

Voyage à l'étranger en vue?

Visitez le portail Prêts à voyager d'Air Canada pour connaître les plus récentes exigences d'entrée gouvernementales. Les clients sont responsables de vérifier s'ils satisfont à toutes les exigences d'entrée gouvernementales. Ils doivent notamment détenir les documents de voyage, les visas et les certificats de santé obligatoires appropriés, et respecter tous les autres critères d'admissibilité correspondant aux vols pour lesquels ils font l'achat de billets. Les exigences gouvernementales peuvent changer à court préavis.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance - le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d'Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l'étranger sur six continents. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, au nombre de 45, et contre un éventail considérable de primes - marchandises, séjours hôteliers ou locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers d'Air Canada et des vols tout-cargo. Air Canada s'est donné l'objectif ambitieux d'atteindre la carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Les actions d'Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) au Canada et sur la plateforme OTCQX aux États-Unis.

