MONTRÉAL, le 12 août 2025 /CNW/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui que les négociations avec le Syndicat canadien de la fonction publique, qui représente 10 000 agents de bord d'Air Canada et d'Air Canada Rouge, sont dans une impasse. Les parties seront en mesure de donner un avis de grève ou de lock-out de 72 heures, comme le prévoit la loi, à compter de 0 h 01 (HE) le 13 août, ce qui pourrait entraîner l'interruption des activités du transporteur aérien dès le 16 août.

Air Canada (Groupe CNW/Air Canada)

Air Canada estime maintenant que les pourparlers sont dans une impasse, après que le syndicat a présenté une contre-offre demandant des augmentations salariales exorbitantes, supérieures à celles proposées précédemment, et rejeté aujourd'hui l'offre de la Société de recourir à l'arbitrage exécutoire d'un tiers. Le processus d'arbitrage proposé protégerait les intérêts des parties en les amenant à s'entendre sur la désignation d'un arbitre indépendant qui tiendrait compte objectivement des positions des parties pour arriver à un nouveau contrat équilibré que les deux respecteraient.

« Air Canada négocie avec le SCFP depuis huit mois et, bien que nous ayons réglé de nombreux points, dont aucun n'a exigé de concessions, nous restons très éloignés sur des questions clés, a déclaré Arielle Meloul-Wechsler, vice-présidente générale et chef des Ressources humaines et des Affaires publiques d'Air Canada. Nous sommes déçus que notre proposition de régler équitablement les points en suspens par voie d'arbitrage ait été rejetée par le syndicat, qui insiste plutôt sur des augmentations de salaire exorbitantes. Les pourparlers sont maintenant dans une impasse, le syndicat étant en mesure d'émettre un avis de grève à minuit ce soir, ce qui crée une incertitude énorme pour des centaines de milliers de voyageurs et pour des entreprises qui expédient des marchandises essentielles et prioritaires. Air Canada examine maintenant toutes les options restantes, y compris une demande d'arbitrage imposé par le gouvernement, afin de prévenir une interruption des activités ou du moins d'éliminer cette incertitude intolérable pour nos clients. »

Air Canada reste disposée à négocier avec le syndicat, mais le temps presse, d'autant plus que la situation a été exacerbée par le refus du SCFP de négocier pendant dix jours entiers alors qu'il cherchait à obtenir un mandat de grève. En cas de perturbation, les vols d'Air Canada Express exploités par Jazz ou PAL Airlines continueront d'être assurés normalement, car leurs services sont fournis par des entreprises tierces. Cependant, ces partenaires régionaux ne transportent qu'environ 20 % des clients quotidiens d'Air Canada. Air Canada et Air Canada Rouge transportent environ 130 000 clients par jour, lesquels pourraient être touchés par une perturbation, ce qui inclut les 25 000 Canadiens que le transporteur ramène de l'étranger chaque jour, et qui pourraient être bloqués.

Offre d'Air Canada

Le 11 août, Air Canada a déposé auprès du syndicat un règlement global révisé qui prévoyait une augmentation de la rémunération globale de 38 % sur quatre ans, dont 25 % la première année, et ne demandait aucune concession de la part du syndicat en retour. L'offre portait également sur la question de la rémunération pour le service au sol, l'amélioration des prestations de retraite et des avantages sociaux, l'augmentation des périodes de repos des équipages, ainsi que d'autres améliorations, dont celles visant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

La proposition de règlement contractuel global d'Air Canada ferait de ses agents de bord les mieux rémunérés au Canada. La rémunération et les avantages sociaux des agents de bord d'Air Canada se composent de plusieurs éléments, notamment le salaire de base, les primes incitatives, un régime de retraite, des avantages sociaux, des congés de maladie cumulables et des congés annuels payés.

Arbitrage

Le 11 août, Air Canada a proposé au syndicat que les parties recourent à un arbitre indépendant pour aider à résoudre les problèmes en suspens afin d'élaborer une nouvelle entente de principe par arbitrage exécutoire, mais le SCFP a rejeté cette offre. Compte tenu du refus du syndicat, le recours à l'arbitrage exécutoire par le gouvernement constitue une solution reconnue afin d'éviter une perturbation colossale pour les voyageurs. À cet effet, la Société demandera officiellement au gouvernement canadien d'utiliser ses prérogatives afin d'ordonner un arbitrage exécutoire des intérêts en vertu de l'article 107 du Code canadien du travail. La Société estime que les récentes interventions gouvernementales dans les conflits de travail dans les secteurs ferroviaire, portuaire et aérien au Canada constituent un précédent.

Le Code est conçu pour encourager le règlement pacifique des conflits de travail dans les cas où les parties arrivent à une impasse après que des négociations collectives considérables ont eu lieu. En l'espèce, malgré le fait qu'il y ait eu des négociations prolongées avec une offre d'augmentation sans précédent de la rémunération globale pour les agents de bord, il ne semble pas qu'une résolution soit envisageable dans un avenir proche. En outre, les Canadiens et les autres parties prenantes, ainsi que l'économie canadienne, ressentiront progressivement les difficultés et les autres répercussions de cette situation difficile.

Incidence potentielle

Air Canada examine maintenant les prochaines étapes afin de réduire l'incertitude des clients en ce qui concerne leurs projets de voyage. Comme l'ont montré les événements survenus chez d'autres sociétés aériennes au cours des dernières années, les arrêts de travail soudains ou non gérés entraînent le chaos pour les voyageurs et les expéditeurs. Un arrêt imprévu des activités représente également un risque majeur pour la Société et ses autres employés. Air Canada exerce ses activités à l'échelle mondiale dans environ 65 pays sur six continents avec un parc de 259 appareils.

Renseignements pour les clients

Les clients dont les vols sont annulés seront avisés et auront droit à un remboursement complet, qu'ils pourront obtenir en ligne à l'adresse www.aircanada.com ou au moyen de l'application mobile Air Canada. La Société a conclu des ententes avec d'autres transporteurs aériens canadiens et étrangers, afin d'offrir aux clients d'autres options de voyage dans la mesure du possible. Les clients seront avisés des autres options de voyage qui leur sont offertes. Cependant, étant donné que les autres transporteurs sont déjà très occupés en raison de la période de pointe estivale, l'obtention d'une telle capacité prendra du temps et, dans de nombreux cas, ne sera pas immédiatement possible.

En cas de perturbation, Air Canada déconseille fortement aux clients de se rendre à l'aéroport à moins qu'ils aient une réservation confirmée et que leurs vols soient affichés comme étant prévus (le statut de votre vol est à vérifier au www.aircanada.com avant de vous rendre à l'aéroport). On conseille également aux clients d'utiliser les outils libre-service, car les temps d'attente des Centres de services seront sans doute très élevés.

En vertu du Règlement sur la protection des passagers aériens du Canada, les clients au Canada n'ont pas droit à une indemnisation pour les vols retardés ou annulés, les repas, les hébergements à l'hôtel ou les autres dépenses accessoires dans des situations indépendantes de la volonté du transporteur, comme un conflit de travail, ce qui comprend une grève ou un lock-out. Dans tous les cas, Air Canada informera les passagers de leurs droits conformément aux règles applicables si leur vol est annulé ou retardé, et respectera ses obligations réglementaires.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance - le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d'Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l'étranger sur six continents. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages, en offrant à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires - au nombre de 45 - et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l'intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre plus de choix que tout autre voyagiste canadien pour des centaines de destinations dans le monde, avec une large sélection d'hôtels, de vols, de croisières, d'excursions et de locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers et des vols tout-cargo d'Air Canada. L'ambition climatique d'Air Canada comprend une visée à long terme qui aspire à l'atteinte de zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici à 2050. Pour en savoir plus, consulter la documentation du GIFCC d'Air Canada. Les actions d'Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) au Canada et sur la plateforme OTCQX aux États-Unis.

