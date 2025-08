Les membres accumuleront des points en fonction des montants dépensés plutôt qu'en fonction de la distance parcourue

La nouvelle structure vise à mieux récompenser les membres les plus actifs du programme

Des offres de points-bonis et des offres promotionnelles fréquentes permettront aux membres d'obtenir des primes plus rapidement

MONTRÉAL, le 6 août 2025 /CNW/ - Les membres Aéroplan accumuleront des points avec les vols admissibles d'Air Canada en fonction des montants dépensés plutôt qu'en fonction de la distance parcourue pour les voyages effectués à partir du 1er janvier 2026. À cette même date, Air Canada lancera les Crédits de Qualification à un Statut (CQS), une nouvelle voie unique qui permettra aux membres d'atteindre le statut Aéroplan Élite en fonction de leurs activités.

Les membres Aéroplan accumuleront des points avec les vols admissibles d’Air Canada en fonction des montants dépensés plutôt qu’en fonction de la distance parcourue pour les voyages effectués à partir du 1er janvier 2026. (Groupe CNW/Air Canada)

Les membres pourront recevoir des CQS au fil des achats de vols admissibles, des dépenses portées à leur carte de crédit Aéroplan et des interactions avec les partenaires de voyage et quotidiens du programme.

Ces changements ont pour but de mieux reconnaître la participation des membres Aéroplan qui dépensent davantage et voyagent plus souvent avec Air Canada, et qui sont plus actifs au sein du programme, tout en conservant le cachet du statut Aéroplan Élite.

« Aéroplan est devenu l'un des programmes de fidélité les plus avantageux et populaires en matière de voyages, a déclaré Scott O'Leary, vice-président - Fidélité et Produits d'Air Canada. Nos membres les plus actifs ne se contentent pas de voyager avec nous : ils accumulent des points auprès de nos partenaires, choisissent des tarifs flexibles et utilisent des cartes de crédit Aéroplan. Ces changements nous permettent de mieux reconnaître leur fidélité et d'améliorer l'expérience du programme. » La qualification au statut Aéroplan Élite demeure inchangée pour le reste de l'année 2025, y compris la façon dont les membres obtiennent leur statut pour 2026.

Qu'est-ce qui changera en 2026?

Voici la manière dont les membres accumuleront des points et atteindront le statut Aéroplan Élite à compter du 1er janvier 2026 :

L'accumulation de points se fera en fonction des montants dépensés. Les membres accumuleront au moins 1 point Aéroplan par dollar dépensé sur les vols admissibles d'Air Canada (tarif de base et suppléments du transporteur, excluant les frais, les taxes et les frais perçus par des tiers applicables). Exemple : Pour un vol dont le tarif de base et les suppléments du transporteur s'élèvent à 427 $ (excluant les frais, les taxes et les frais perçus par des tiers), les membres obtiennent 427 points Aéroplan.

Les membres accumuleront au moins 1 point Aéroplan par dollar dépensé sur les vols admissibles d'Air Canada (tarif de base et suppléments du transporteur, excluant les frais, les taxes et les frais perçus par des tiers applicables). Exemple : Pour un vol dont le tarif de base et les suppléments du transporteur s'élèvent à 427 $ (excluant les frais, les taxes et les frais perçus par des tiers), les membres obtiennent 427 points Aéroplan. Des offres de points-bonis fréquentes permettront aux membres d'atteindre des primes plus rapidement.

permettront aux membres d'atteindre des primes plus rapidement. Les membres Élite accumuleront plus de points avec les vols d'Air Canada. Selon leur statut au moment du voyage, les membres Aéroplan Élite obtiendront de deux à six fois les points Aéroplan par dollar dépensé sur un vol admissible d'Air Canada.

Selon leur statut au moment du voyage, les membres Aéroplan Élite obtiendront de deux à six fois les points Aéroplan par dollar dépensé sur un vol admissible d'Air Canada. Le statut Élite sera atteint avec les CQS. Les membres recevront jusqu'à 4 CQS par dollar dépensé pour les tarifs d'Air Canada admissibles (tarif de base et suppléments du transporteur, excluant les frais, les taxes et les frais perçus par des tiers applicables), selon le type de tarif, jusqu'à 25 000 CQS pour des dépenses admissibles portées à leur carte de crédit Aéroplan et 25 000 CQS supplémentaires auprès de partenaires admissibles.

Avec le nouveau moyen de qualification axé sur les CQS, les membres Aéroplan Élite disposeront de plus de manières d'obtenir des privilèges et de tirer le maximum de leur statut :

Les privilèges principaux , notamment les bagages enregistrés sans frais, les services prioritaires à l'aéroport et plus encore, seront toujours offerts en fonction du statut.

, notamment les bagages enregistrés sans frais, les services prioritaires à l'aéroport et plus encore, seront toujours offerts en fonction du statut. Les privilèges-jalons obtenus à chaque tranche de 10 000 CQS offriront des avantages comme des CQS-bonis, des passes-statut et plus encore.

offriront des avantages comme des CQS-bonis, des passes-statut et plus encore. Une longueur d'avance de 10 %. À compter de 2027, les titulaires principaux d'une carte de crédit Aéroplan prestige qui se qualifient au statut Aéroplan Élite pourront recevoir un boni de 10 % de CQS en fonction des CQS reçus l'année précédente.

Même si l'activité de chaque membre déterminera son nouveau statut, nous pensons que bien des membres Aéroplan Élite actuels profiteront des nouveaux moyens d'accumuler des CQS. Ces changements visent à mieux reconnaître et récompenser les membres les plus fidèles et les plus actifs du programme.

Pour en savoir plus sur ces changements, consultez les pages aircanada.com/acpoints2026 et aircanada.com/statut2026.

Aéroplan récompensé aux prix Freddie 2025

Aéroplan a remporté la mise aux prix Freddie dans trois catégories principales :

Meilleur programme de société aérienne de l'année

Meilleur programme Élite de société aérienne

Meilleure promotion d'une société aérienne pour la campagne de son 40e anniversaire

Couronné grâce à plus de neuf millions de votes de la part de membres fidèles partout dans le monde, Aéroplan est fier qu'on reconnaisse les primes et les expériences exceptionnelles que le programme offre à ses membres.

Plus de moyens d'accumuler et d'échanger des points, chaque jour

Les membres Aéroplan peuvent accumuler ou échanger des points auprès de plus de 45 transporteurs partenaires pour plus de 1 300 destinations partout dans le monde, sans période d'interdiction ni suppléments. Échangez des points contre des vols aller simple court-courriers à partir de 6 000 points, accédez à plus de 9 000 partenaires hôteliers de BonPlan Aéroplan ou magasinez des produits de marques comme Amazon, Apple et Dyson dans la eBoutique Aéroplan, à compter de 3 500 points par échange.

Pour vous joindre à la communauté Aéroplan composée de plus de neuf millions de membres actifs et commencer à transformer vos achats courants en points pour des vols, des séjours hôteliers, des cadeaux et plus encore, consultez la page aircanada.com/aeroplan.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance - le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d'Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l'étranger sur six continents. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages, en offrant à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires - au nombre de 45 - et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l'intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre plus de choix que tout autre voyagiste canadien pour des centaines de destinations dans le monde, avec une large sélection d'hôtels, de vols, de croisières, d'excursions et de locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers et des vols tout-cargo d'Air Canada. L'ambition climatique d'Air Canada comprend une visée à long terme qui aspire à l'atteinte de zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici à 2050. Pour en savoir plus, consulter la documentation du GIFCC d'Air Canada. Les actions d'Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) au Canada et sur la plateforme OTCQX aux États-Unis.

Internet : aircanada.com/medias

Consultez notre rapport annuel ici

Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles d'Air Canada : aircanada.com

À l'intention des médias :

Photos

Vidéos

Images en vrac

Articles

SOURCE Air Canada

Renseignements : [email protected]