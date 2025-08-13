Air Canada remet un avis de lock-out pour atténuer les répercussions de la grève sur les clients et permettre un arrêt ordonné de ses activités

Les vols d'Air Canada et d'Air Canada Rouge seront progressivement suspendus au cours des 72 prochaines heures; les vols d'Air Canada Express ne sont pas touchés

Les clients dont les vols sont annulés seront avisés et pourront obtenir un remboursement complet; les clients sans vol confirmé doivent éviter de se rendre à l'aéroport

Un arbitrage imposé par le gouvernement a été demandé après que les négociateurs du SCFP ont rejeté une offre qui comprenait une augmentation de 38 % de la rémunération sur quatre ans, ainsi que l'offre d'arbitrage d'Air Canada

MONTRÉAL, le 13 août 2025 /CNW/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui avoir remis un avis de lock-out de 72 heures, comme le prévoit la loi, au Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), qui représente 10 000 agents de bord d'Air Canada et d'Air Canada Rouge, après que le syndicat a donné un avis d'intention de déclencher une grève. Afin de fournir à ses clients un portrait clair de la situation, Air Canada va commencer l'arrêt progressif de la plupart de ses activités, qui devrait être achevé au cours des trois prochains jours. La société aérienne a également demandé un arbitrage imposé par le gouvernement pour résoudre la situation.

Air Canada (Groupe CNW/Air Canada)

Malgré huit mois de négociations de bonne foi, qui comprenaient l'aide de conciliateurs fédéraux, et une offre de recourir à l'arbitrage exécutoire, Air Canada n'a pas été en mesure de conclure une entente de principe avec le syndicat. Air Canada a déposé auprès du syndicat une offre globale révisée le 11 août, qui ne demandait aucune concession de la part de ses agents de bord en retour et prévoyait une augmentation de 38 % de la rémunération globale sur quatre ans. L'offre portait également sur la question de la rémunération pour le service au sol, l'amélioration des prestations de retraite et des avantages sociaux, l'augmentation des périodes de repos des équipages, ainsi que d'autres améliorations. Dans une tentative additionnelle d'éviter toute perturbation, Air Canada avait également proposé au SCFP de recourir à l'arbitrage exécutoire d'un tiers pour régler les points de discussion en suspens. Le SCFP a réagi en remettant un avis de grève qui pourrait débuter dès le 16 août.

« Nous regrettons l'incidence qu'une perturbation aura sur nos clients, nos parties prenantes et les collectivités que nous desservons, a déclaré Michael Rousseau, président et chef de la direction d'Air Canada. Cependant, la conduite décevante des négociateurs du SCFP et l'intention déclarée du syndicat de déclencher une grève nous placent dans une situation où le seul plan d'action responsable à notre disposition consiste à dresser un portrait clair de la situation en entamant un arrêt contrôlé des activités d'Air Canada et d'Air Canada Rouge au moyen d'un lock-out. Comme en témoignent d'autres conflits de travail survenus dans l'industrie, un arrêt non planifié ou non contrôlé, qui pourrait maintenant se produire si une grève était déclenchée, peut s'avérer encore plus chaotique pour les voyageurs.

« Notre dernière offre comprenait une augmentation de 38 % de la rémunération globale sur quatre ans, ce qui aurait fait de nos agents de bord les mieux rémunérés au Canada, ainsi que des dispositions concernant la rémunération pour le service au sol et d'autres améliorations en matière d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, de carrière et de retraite. En même temps, nous n'avons demandé aucune concession au syndicat. Compte tenu de cela, bien que nous restions disposés à négocier avec le SCFP, nous avons demandé l'arbitrage imposé par le gouvernement, car nous considérons maintenant qu'il s'agit de la seule voie certaine pour clore les négociations et atténuer les effets sur les voyageurs, les entreprises et l'économie canadienne. »

Les vols d'Air Canada Express exploités par Jazz et PAL Airlines continueront d'être assurés normalement. Cependant, ces partenaires régionaux ne transportent qu'environ 20 % des clients quotidiens d'Air Canada. Air Canada et Air Canada Rouge transportent environ 130 000 clients par jour, lesquels pourraient être touchés par une perturbation, ce qui inclut les 25 000 Canadiens que le transporteur ramène de l'étranger chaque jour, et qui pourraient être bloqués.

Arbitrage

Le 11 août, Air Canada a proposé au syndicat que les parties recourent à un arbitre indépendant pour aider à résoudre les problèmes en suspens afin d'élaborer une nouvelle entente de principe par arbitrage exécutoire, mais le SCFP a rejeté cette offre. La Société a maintenant demandé l'intervention immédiate du gouvernement canadien afin qu'il utilise ses prérogatives pour ordonner un arbitrage exécutoire des intérêts en vertu de l'article 107 du Code canadien du travail avant qu'un arrêt de travail n'entre en vigueur. La Société estime que les récentes interventions gouvernementales dans les conflits de travail dans les secteurs ferroviaire, portuaire et aérien au Canada constituent un précédent qui a fait ses preuves.

Le Code est conçu pour encourager le règlement pacifique des conflits de travail dans les cas où les parties arrivent à une impasse après que des négociations collectives significatives ont eu lieu. En l'espèce, malgré le fait qu'il y ait eu des négociations prolongées avec une offre d'augmentation sans précédent de la rémunération globale, il ne semble pas qu'une résolution soit envisageable dans un avenir proche. En outre, les Canadiens et les autres parties prenantes, ainsi que l'économie canadienne, ressentiront progressivement les difficultés et les autres répercussions de cette situation difficile.

Air Canada a travaillé fort et de bonne foi pour conclure une nouvelle convention collective avec le SCFP au cours des huit derniers mois et demeure disponible pour de nouvelles négociations ou pour explorer des options afin de finaliser une nouvelle convention collective. Cela comprend l'offre antérieure d'Air Canada de recourir à l'arbitrage exécutoire d'un tiers avec le syndicat.

Incidence sur les activités

Air Canada a été contrainte de prendre la décision de mettre ses agents de bord en lock-out et regrette les répercussions que la suspension des activités aura sur ses clients en raison de l'avis de grève donné par le syndicat en cette période fortement achalandée.

Cependant, comme l'ont montré les événements survenus chez d'autres sociétés aériennes au cours des dernières années, un arrêt de travail soudain ou non géré entraîne des perturbations beaucoup plus importantes qu'une suspension planifiée des vols. Une réduction progressive des activités permet à Air Canada d'informer ses clients à l'avance, de réduire le risque qu'ils restent bloqués et de leur donner un portrait plus clair de la situation. Les clients et la Société ont ainsi le temps et la possibilité de prendre d'autres dispositions de voyage.

Un arrêt imprévu des activités représente également un risque majeur pour la Société et ses autres employés. Air Canada exerce ses activités à l'échelle mondiale dans environ 65 pays sur six continents avec un parc de 259 appareils. En positionnant de façon optimale ses avions et ses équipages en vue d'un arrêt, Air Canada pourra procéder aux travaux de maintenance régulière nécessaires et reprendre plus rapidement son service régulier.

Les premiers vols seront annulés le 14 août, d'autres le 15 août, et il y aura une cessation complète des vols d'Air Canada et d'Air Canada Rouge le 16 août.

Renseignements pour les clients

Les clients dont les vols sont annulés seront avisés et auront droit à un remboursement complet, qu'ils pourront obtenir en ligne à l'adresse www.aircanada.com ou au moyen de l'application mobile Air Canada. La Société a conclu des ententes avec d'autres transporteurs canadiens et étrangers afin d'offrir aux clients d'autres options de voyage dans la mesure du possible. Les clients seront avisés des autres options de voyage qui leur sont offertes. Cependant, étant donné que les autres transporteurs sont déjà très occupés en raison de la période de pointe estivale, l'obtention d'une telle capacité prendra du temps et, dans de nombreux cas, ne sera pas immédiatement possible.

Air Canada a pris d'autres mesures afin de réduire les répercussions sur les clients. Cela comprend la mise en œuvre d'une politique de modification de réservation flexible pour tous les clients, afin qu'ils puissent modifier ou reporter leur voyage sans frais supplémentaires. Dans tous les cas, Air Canada informera les passagers de leurs droits conformément aux règles applicables si leur vol est annulé ou retardé, et respectera ses obligations réglementaires.

Air Canada déconseille fortement aux clients de se rendre à l'aéroport à moins qu'ils aient une réservation confirmée et que leurs vols soient affichés comme prévus (le statut de votre vol est à vérifier au www.aircanada.com ou sur l'application mobile avant de vous rendre à l'aéroport). On conseille également aux clients d'utiliser les outils libre-service, car les temps d'attente des Centres de services seront sans doute très élevés.

Des renseignements supplémentaires à l'intention des clients, dont une FAQ, sont accessibles au www.aircanada.com/action.

