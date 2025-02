Ce partenariat offre des solutions de leadership évolutives pour répondre à la demande croissante en Amérique latine

CHICAGO, 3 février 2025 /CNW/ -- Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII), l'un des principaux fournisseurs de solutions de conseil en leadership et de talents à la demande, a annoncé aujourd'hui un partenariat avec Chiefs Group pour mettre en relation les entreprises du Brésil et d'Amérique latine avec les cadres dont elles ont besoin pour relever leurs défis commerciaux les plus importants. Ce partenariat associe la vaste expérience de Heidrick & Struggles en matière de services à la demande et la base de données diversifiée de Chiefs Group, qui compte plus de 1 200 cadres supérieurs, afin d'obtenir de meilleurs résultats en matière de leadership dans la région.

« Le paysage dynamique de l'Amérique latine exige non seulement des stratégies innovantes, mais aussi un tout nouveau niveau de leadership exécutif, a déclaré Sunny Ackerman, associé directeur mondial, Talents à la demande. Chiefs Group a une excellente connaissance du marché local et a fait ses preuves en matière de promotion des dirigeants d'entreprise. Notre partenariat nous place dans une position unique pour répondre rapidement aux besoins émergents des clients et renforcer les capacités de leadership des cadres afin de créer une croissance transformatrice et durable pour les entreprises brésiliennes et latino-américaines. »

Depuis 2020, Chiefs Group a servi de plateforme d'économie ouverte des talents en reliant les cadres de niveau C et les cadres supérieurs avec des missions à la demande dans tous les secteurs et toutes les fonctions. Grâce à une équipe de direction expérimentée et en mettant l'accent sur les rôles stratégiques clés dans les domaines de la finance, des RH et du juridique, Chiefs Group, en partenariat avec Heidrick & Struggles, aidera ses clients à améliorer leurs capacités de leadership, à faire preuve de souplesse et à accélérer la transformation pour stimuler le rendement.

« Le Brésil et l'Amérique latine recèlent un potentiel et des opportunités considérables, car les marchés continuent d'évoluer rapidement. Heidrick & Struggles reste déterminé à accroître sa présence sur le marché latino-américain et se réjouit d'étendre ses capacités à la demande et ses solutions de talents pour les entreprises et les dirigeants locaux », a commenté Paulo Mendes, associé d'Heidrick & Struggles et responsable régional pour l'Amérique latine.

À propos d'Heidrick & Struggles

Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) est le premier conseiller mondial en matière de leadership exécutif. Il permet à ses clients d'obtenir un meilleur rendement grâce à des services de conseil de premier ordre en matière de leadership et de capital humain. Depuis plus de 70 ans, nous créons de la valeur pour nos clients en tirant parti d'une expertise inégalée pour aider les entreprises à découvrir et à former des leaders et des équipes exceptionnels. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.heidrick.com .

Personne-ressource pour les médias

Bianca Wilson

Directrice, Relations publiques mondiales

Heidrick & Struggles

[email protected]

SOURCE Heidrick & Struggles