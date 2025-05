La pratique s'appuie sur la longue expertise de l'entreprise en matière de solutions de talents critiques pour les clients qui fournissent des solutions technologiques aux gouvernements du monde entier.

CHICAGO, 1er mai 2025 /CNW/ -- Heidrick & Struggles International, Inc. (Nasdaq: HSII), un important fournisseur de solutions globales en matière de leadership et de talents, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa pratique Government & Defense Tech. On estime que les gouvernements représentent environ 10 % des dépenses totales en technologie et en services informatiques dans le monde, ce qui souligne une opportunité croissante pour les technologies de rupture et les entités gouvernementales de bâtir un avenir plus innovant. Avec plus de 200 missions terminées, cette pratique renforce l'engagement de l'entreprise envers le secteur, apportant l'expertise de plusieurs décennies de travail avec les clients, pour s'assurer que les bons dirigeants dirigent de la bonne façon pour ces organisations qui fournissent des solutions technologiques aux gouvernements aux niveaux national, étatique et local dans le monde entier.

« La technologie faisant désormais partie intégrante des gouvernements et de la société, il est essentiel que les fournisseurs de solutions technologiques disposent des talents nécessaires pour aider les gouvernements à relever leurs plus grands défis et à saisir les opportunités qui s'offrent à eux - de la résolution de la dette technique à la poursuite de la transformation numérique, en passant par l'intégration des technologies de nouvelle génération qui permettent de mieux servir et protéger les citoyens du monde entier », a déclaré Jason Schmucker, associé chez Heidrick & Struggles et responsable de la pratique Government & Defense Tech. « Du fait de sa capacité à guider ses clients dans le domaine des technologies pour les gouvernements et le secteur de la défense dans des périodes de croissance et de transformation importantes, en plaçant de nouveaux leaders, en encadrant et en favorisant le développement des leaders existants et en permettant aux équipes et organisations de premier plan de fonctionner plus efficacement, Heidrick & Struggles est particulièrement bien positionnée pour continuer à soutenir ses clients dans le monde d'aujourd'hui en mutation rapide, en constante évolution et interconnecté. »

Alors que les gouvernements s'appuient maintenant plus que jamais sur des fournisseurs de solutions technologiques - pour des capacités allant de l'infrastructure infonuagique et de la cybersécurité à l'IA et à la robotique - la nouvelle pratique réunit plus de 30 partenaires de recherche et de conseil expérimentés, issus de nos pratiques de technologie, de services informatiques, d'aérospatiale et de défense, d'énergie, de capital-investissement et de capital-risque sur les marchés d'Amérique du Nord, d'Europe, d'Asie et d'Australie.

« Notre paysage géopolitique et technologique en constante évolution, combiné à des changements plus vastes au niveau de la main-d'œuvre, a créé un besoin pressant d'écosystèmes de leadership et de main-d'œuvre agiles de nouvelle génération dans ce qui a traditionnellement été une industrie insulaire », a déclaré Sam Burman, associé directeur mondial, en charge des technologies de rupture chez Heidrick & Struggles. « Nous disposons d'une base solide sur laquelle nous pouvons nous appuyer et nous réjouissons à l'idée de ce que nous continuerons d'accomplir aux côtés de nos clients. Notre expertise mondiale et intersectorielle sera essentielle pour aider les clients à s'y retrouver dans la dynamique du marché et à acquérir un avantage concurrentiel, axé sur la technologie. »

Pour en savoir plus sur la pratique spécialisée Government & Defense Technology de Heidrick & Struggles, ainsi que sur ses perspectives et capacités, veuillez consulter le site : https://www.heidrick.com/en/industries/frontier-tech/government-defense-tech?utm_source=press+release.

À propos d'Heidrick & Struggles

Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) est le premier conseiller mondial en matière de leadership exécutif. Il permet à ses clients d'obtenir un meilleur rendement grâce à des services de conseil de premier ordre en matière de leadership et de capital humain. Depuis plus de 70 ans, nous créons de la valeur pour nos clients en tirant parti d'une expertise inégalée pour aider les entreprises à découvrir et à former des leaders et des équipes exceptionnels. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.heidrick.com.

