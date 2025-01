Les promotions s'étendent sur six domaines de pratique et trois régions afin de stimuler la croissance en 2025 et au-delà

CHICAGO, 7 janvier 2025 /CNW/ - Heidrick & Struggles (Nasdaq : HSII), un fournisseur de premier ordre de services d'experts-conseils en leadership et de solutions de talents sur demande, a annoncé aujourd'hui des nominations clés de leaders mondiaux et régionaux. Leur mandat a commencé le 1er janvier 2025. Les dirigeants nommés continueront de faire progresser l'objectif de l'entreprise qui consiste à offrir une valeur exceptionnelle aux clients tout en favorisant des relations différentes, profondes et durables.

« Il devient de plus en plus important de pouvoir compter sur la bonne équipe de direction pour favoriser les résultats commerciaux, la croissance et la prospérité de l'entreprise, ce qui rend notre travail plus important que jamais », a déclaré Tom Monahan, chef de la direction d'Heidrick & Struggles. « Ce groupe dynamique incarne nos valeurs en tant qu'entreprise ainsi que notre engagement indéfectible à offrir un service à la clientèle supérieur. Nous sommes ravis d'offrir des promotions à ces leaders exceptionnels qui continueront d'aider nos clients à relever leurs défis les plus pressants en matière d'affaires et de talents. »

Ces leaders couvrent les domaines de pratique et de solution prioritaires d'Heidrick & Struggles au sein de nombreuses régions à l'échelle mondiale.

Personnes nommées au poste de leader régional(e) :

Anne Rockey , Amérique du Nord

, Amérique du Nord Richard Guest , Asie-Pacifique et Moyen-Orient

Personne nommée au poste d'associé directeur mondial :

Todd Taylor , Croissance axée sur le client (poste nouvellement créé)

Personnes nommées aux postes d'associés directeurs/d'associées directrices, Pratique mondiale, Recherche de cadres :

Personnes promues aux postes d'associés directeurs/d'associées directrices, Pratique régionale, Recherche de cadres :

Personnes nommées aux postes d'associés responsables :

Personne promue au sein de l'équipe Services-conseils, Heidrick :

Eric Joseph , dirigeant intérimaire, Amérique du Nord

À propos d'Heidrick & Struggles

Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) est un fournisseur de premier ordre de services d'experts-conseils en leadership et de solutions de talents sur demande qui répondent aux besoins en matière de talents de haut niveau et de consultation des principales organisations mondiales. Heidrick & Struggles est le pionnier de la profession de recherche de cadres depuis plus de 70 ans. Aujourd'hui, nous collaborons avec nos clients pour former des leaders et des organisations bien préparés pour l'avenir, en combinant notre expertise en matière de recherche de cadres, de services-conseils en leadership et de solutions de talents essentielles sur demande pour atteindre les plus hauts niveaux de rentabilité et de rendement. Aider nos clients à changer le monde, une équipe de direction à la fois. www.heidrick.com

Personne-ressource pour les médias

Bianca Wilson

Directrice, Relations publiques mondiales

Heidrick & Struggles

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/139029/heidrick_struggles_logo.jpg

SOURCE Heidrick & Struggles