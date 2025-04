Ces promotions sont offertes dans 10 villes réparties dans 7 pays, au moment où l'entreprise continue de se concentrer sur l'accélération de sa croissance et la transformation de ses activités.

CHICAGO, 16 avril 2025 /CNW/ - Heidrick & Struggles International, Inc. (Nasdaq : HSII), un fournisseur de premier plan de solutions en leadership mondial et de talents, a annoncé aujourd'hui les promotions de 17 associés, à compter du 1er janvier 2025, dans ses activités de recrutement de cadres et de services-conseils Heidrick. Ces dirigeants sont basés dans 10 villes de 7 pays à travers le monde.

« Notre succès repose sur notre capacité à former et à élever de grands dirigeants. « Nous ne pourrions pas être plus heureux de promouvoir ce groupe de dirigeants qui sont profondément engagés envers nos clients et l'avenir de notre entreprise, a déclaré Tom Monahan, chef de la direction de Heidrick & Struggles. « L'ampleur et le rythme des changements actuels sont sans précédent. Alors que nous continuons à transformer nos activités pour répondre aux besoins du moment et les dépasser, le leadership et l'expertise de ces nouveaux associés seront d'une valeur inestimable pour améliorer les résultats des clients. »

Voici les noms des personnes promues au poste d'associé, leur pratique et la ville où elles sont basées :

Suhas Anand , Heidrick Consulting (Dubaï)

Eliza Clemens, directeurs de la technologie (New York)

Caitlin FitzGerald , Marchés de la consommation ( New York )

Jerry Gorss, Industriel ( Boston )

Antoine Honoré, Services-conseils, Heidrick (Dubaï)

Suvi Kitchloo , Industriel (Dubaï)

Francesa Michel , Technologie et services mondiaux ( Washington, DC )

Neha Mohunta, Services-conseils, Heidrick (Dubaï)

Adrian Nagy , Technologie et services mondiaux (Copenhague)

François- Xavier Ragot , Services financiers ( Bruxelles )

James Raley , Services financiers (Dubaï)

Rasmus Riisgaard, Services financiers (Copenhague)

Tommy Snyder , Industriel ( Chicago )

Matti Takala , Industriel ( Helsinki )

Fabian Tan , Industriel (Singapour)

Haven Thompson, Technologie et services mondiaux ( New York )

Luke Weaver , Services financiers ( Toronto )

