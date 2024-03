Des promotions sont offertes dans 18 villes réparties dans 9 pays, au moment où l'entreprise continue de se concentrer sur l'accélération de sa croissance et la transformation de ses activités.

CHICAGO, le 6 mars 2024 /CNW/ -- Heidrick & Struggles International, Inc. (Nasdaq : HSII), un fournisseur de premier plan de solutions de conseil en leadership mondial et de talents sur demande, a annoncé la promotion de 11 associés partenaires, de 15 associés principaux et de deux associés principaux client dans le cadre de ses activités de recrutement de cadres et de services-conseils et de ses solutions de talents sur demande.

« Nous sommes ravis d'annoncer nos plus récentes promotions, car Heidrick & Struggles reconnaît que notre succès repose sur les investissements dans notre personnel à l'interne », a déclaré Tom Monahan, chef de la direction. « Ces experts-conseils et leurs valeurs, leur expertise, leur leadership dynamique, leur pensée novatrice et leur engagement représentent ce que notre entreprise a de mieux à offrir. »

Les conseillers promus sont situés dans 18 villes réparties dans neuf pays.

Voici les noms des personnes promues au poste d'associé, leur pratique et la ville où elles sont basées :

Personnes promues au titre d'associé principal :

Personnes promues au titre d'associé(e) principal(e) client :

Christina D'Onofrio , Services-conseils, Heidrick ( Chicago )

, Services-conseils, Heidrick ( ) Olivier Jeglot , Services-conseils, Heidrick ( Paris )

À propos d'Heidrick & Struggles

Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) est un fournisseur de premier ordre de services d'experts-conseils en leadership et de solutions de talents sur demande qui répondent aux besoins en matière de talents de haut niveau et de consultation des principales organisations mondiales. En tant que conseillers en leadership de confiance, nous collaborons avec nos clients pour former des leaders et des organisations prêts pour l'avenir, en regroupant nos services et nos offres dans les domaines de la recherche de cadres, de la diversité et de l'inclusion, de l'évaluation et du développement du leadership, du façonnement de la culture et de la recherche de cadres supérieurs sur demande. Heidrick & Struggles est depuis plus de 70 ans le pionnier de la profession de recherche de cadres. Aujourd'hui, l'entreprise offre des solutions en matière de talents et de capital humain intégrées afin d'aider ses clients à changer le monde, une équipe de direction à la fois : www.heidrick.com

Personne-ressource pour les médias d'Heidrick & Struggles :

Bianca Wilson

[email protected]

