TORONTO, le 9 oct. 2025 /CNW/ - La Maison de ventes aux enchères Heffel est honorée d'annoncer les ventes de la Collection de la Compagnie de la Baie d'Hudson, une offre historique comprenant des œuvres d'art et des objets éphémères de l'ère commerciale de l'une des institutions les plus emblématiques du Canada et de la plus ancienne entreprise nord-américaine, fondée en 1670. La collection fera ses débuts aux enchères cet automne avec Un héritage artistique : La Collection de la Compagnie de la Baie d'Hudson, une vente en direct de 27 lots vedettes le 19 novembre 2025, ainsi que la première d'une série de ventes en ligne, du 12 novembre au 4 décembre 2025. (Toutes les estimations sont en dollars canadiens.)

Cette vente historique tant attendue de la CBH reflète plus de trois siècles d'histoire, de commerce et d'art au Canada. Des œuvres d'art célébrées et couvertures emblématiques de la CBH, aux pièces de monnaie rares, antiquités commerciales et jouets de collection, la collection met en lumière la diversité remarquable des biens de la Compagnie. La vente a été autorisée par la Cour supérieure de justice de l'Ontario (liste commerciale) en septembre 2025.

La vente en direct de novembre marque une étape importante pour Heffel : les 30 ans de la première vente de la maison en 1995. Aux côtés de la Collection de la Compagnie de la Baie d'Hudson, l'événement anniversaire comprendra trois séances de chefs-d'œuvre canadiens et internationaux. La vente se déroulera dans la salle des ventes ultramoderne de Heffel à Toronto, avec des options d'enchères à distance offertes par sa salle des ventes virtuelle.

« L'intérêt pour la Collection de la Compagnie de la Baie d'Hudson a été sans précédent, » a déclaré David Heffel, président de La Maison de ventes aux enchères Heffel. « Pour la première fois, les collectionneurs peuvent participer à ce moment historique et vivre un pan du patrimoine canadien. »

Points saillants de la vente en direct (toutes les estimations sont en dollars canadiens) :

Sir Winston Churchill, Marrakech - Une toile majeure de l'homme d'État britannique, représentant un sujet pour lequel il était bien connu. L'œuvre a été offerte à la CBH par Churchill vers 1935 (est. 400 000 $ - 600 000 $).

- Une toile majeure de l'homme d'État britannique, représentant un sujet pour lequel il était bien connu. L'œuvre a été offerte à la CBH par Churchill vers 1935 (est. 400 000 $ - 600 000 $). Frederic Marlett Bell-Smith, Lights of a City Street - Un chef-d'œuvre de 1894 représentant le centre-ville de Toronto, incluant l'artiste et son fils. L'œuvre la plus importante de l'artiste jamais offerte aux enchères, cette toile emblématique a été exposée à travers tout le Canada et est bien documentée dans la littérature de l'art canadien (est. 100 000 $ - 150 000 $).

- Un chef-d'œuvre de 1894 représentant le centre-ville de Toronto, incluant l'artiste et son fils. L'œuvre la plus importante de l'artiste jamais offerte aux enchères, cette toile emblématique a été exposée à travers tout le Canada et est bien documentée dans la littérature de l'art canadien (est. 100 000 $ - 150 000 $). Tableaux des calendriers de la Compagnie de la Baie d'Hudson - Plus d'une douzaine de peintures commandées pour les calendriers annuels historiques de la CBH, dont des œuvres de W.J. Phillips, Franklin Arbuckle et Frank Johnston. Ces œuvres représentent des moments de l'histoire de la CBH et témoignent de l'héritage artistique cultivé par la Compagnie au fil de décennies de commandes.

- Plus d'une douzaine de peintures commandées pour les calendriers annuels historiques de la CBH, dont des œuvres de W.J. Phillips, Franklin Arbuckle et Frank Johnston. Ces œuvres représentent des moments de l'histoire de la CBH et témoignent de l'héritage artistique cultivé par la Compagnie au fil de décennies de commandes. Chefs-d'œuvre de William Berczy - Deux toiles du début du XIXe siècle représentant des sujets navals importants, Battle of Trafalgar et Rear Admiral Lord Horatio Nelson. Chaque toile monumentale, mesurant près de sept pieds de haut, est exceptionnellement rare et d'une importance historique considérable (est. 70 000 $ - 90 000 $ chacune).

Les ventes en ligne offriront une large sélection d'œuvres, d'objets et d'items éphémères, permettant aux collectionneurs de tous horizons et catégories de participer à cet événement sans précédent.

En 1994, la CBH a fait don d'une grande partie de sa collection d'artefacts au Manitoba Museum, collection qui continue de s'enrichir grâce aux dons des descendants de familles de la traite des fourrures et des employés de la Compagnie. Les objets offerts dans le cadre des ventes aux enchères en ligne proviennent de la collection actuelle de l'entreprise et sont distincts des œuvres et artefacts déjà donnés, représentant une occasion unique de s'approprier un pan du patrimoine de la CBH.

Calendrier des ventes et expositions de la Collection de la Compagnie de la Baie d'Hudson

Heffel est heureux d'accueillir les collectionneurs, les institutions et le grand public afin de découvrir et de célébrer cette collection extraordinaire. Les œuvres seront exposées avant les ventes.

Exposition de la vente en direct :

: Du 11 au 18 novembre 2025, de 11h à 18h (HE)



Heffel Toronto, 13 Hazelton Ave., Toronto ON M5R 2E1

Exposition de la vente en ligne :

: Du 1er au 3 décembre 2025, sur rendez-vous seulement



Heffel Toronto, 13 Hazelton Ave., Toronto ON M5R 2E1

La vente en direct se tiendra le mercredi 19 novembre à Toronto, en quatre séances. La vente sera diffusée en direct sur Heffel.com. Les quatre séances sont :

Un héritage artistique : La Collection de la Compagnie de la Baie d'Hudson - 15 h (HE)

- 15 h (HE) La Collection de Lillian Mayland McKimm - 17 h (HE)

- 17 h (HE) Art canadien impressionniste et moderne - 19 h (HE)

- 19 h (HE) Suivie par Art d'après-guerre et contemporain

Les catalogues des ventes en direct, les détails et l'information pour l'inscription sont disponibles sur www.heffel.com . Le catalogue de la vente en ligne sera accessible dans les prochaines semaines sur www.heffel.com .

À propos de la Maison de ventes aux enchères Heffel

Depuis 1978, Heffel met en relation des collectionneurs passionnés à travers le monde avec des œuvres d'art exceptionnelles, avec plus d'un milliard de dollars de ventes. Heffel est reconnue pour son expertise dans la gestion des successions et accompagne ses clients avec soin et précision dans la complexité des collections héritées. Avec des établissements à Toronto, Vancouver, Montréal et Calgary, Heffel dispose de l'équipe de spécialistes en beaux-arts la plus expérimentée au Canada et offre un service haut de gamme tant aux vendeurs qu'aux acheteurs, au niveau national et international.

