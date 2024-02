Plus de 350 personnes participantes et 15 sommités réunies pour accélérer l'intégration des critères ESG en entreprise

MONTRÉAL, le 14 févr. 2024 /CNW/ - HEC Montréal, en partenariat avec la Saïd Business School de l'Université d'Oxford, dévoile aujourd'hui la conférence inaugurale intitulée Révolution ESG : saisir les opportunités, gérer les risques et assumer les responsabilités, dans le cadre de l'initiative Measuring Beyond. Près de quinze expertes et experts internationaux et universitaires, ainsi que des leaders d'opinion de grandes organisations seront rassemblés à l'édifice Hélène-Desmarais de HEC Montréal afin de partager les meilleures pratiques et les tendances émergentes pour outiller les organisations afin d'assurer une gestion durable et responsable. En fournissant des connaissances actualisées et des conseils pratiques, cette conférence vise à renforcer les capacités des entreprises à relever les défis de durabilité tout en saisissant les opportunités de croissance responsable.

Présenté par KPMG au Canada, cet événement marque le début d'une série de trois grandes conférences annuelles dédiées à ce sujet, avec l'appui de l'École des dirigeants HEC Montréal.

« L'initiative Measuring Beyond est conçue pour doter les organisations des outils nécessaires à une gestion responsable. Elle vise à enrichir les connaissances entourant la mesure de performance des entreprises sur les facteurs ESG et à traduire leur intégration en objectifs d'affaires et de responsabilité sociale d'entreprise », souligne Luciano Barin Cruz, coleader à la Direction de la transition durable de HEC Montréal.

Développer de hauts standards internationaux : une solution au bénéfice de toute la société

Réunissant des leaders issus de domaines variés tels que l'énergie, les affaires, l'éducation, la finance durable et le commerce international, cette conférence explore les défis et les opportunités associés à l'intégration des critères ESG en entreprise, en vue de formuler les meilleures stratégies pour une mise en œuvre réussie de ces facteurs. Plusieurs thématiques seront abordées dont : la décarbonation au Québec et dans le monde, l'innovation comme levier d'adaptation, la finance durable et les défis de la divulgation des informations ESG ou encore les enjeux liés aux technologies émergentes, aux politiques gouvernementales et aux stratégies d'entreprise visant une réduction efficace des émissions de carbone.

« Notre récente étude Focus Québec a révélé qu'une forte majorité des entreprises québécoises souhaite se positionner comme entreprise verte. Les entrepreneures et entrepreneurs sont sensibles aux perspectives durables de création de valeur qu'une stratégie axée sur les facteurs ESG peut leur apporter. », ajoute Benoit Lacoste Bienvenue, associé directeur, Province de Québec, KPMG au Canada.

« La collaboration entre HEC Montréal et divers partenaires, dont la Saïd Business School de l'Université d'Oxford et l'International Sustainability Standards Board (ISSB), démontre la volonté de développer les meilleures pratiques en matière de gestion responsable au Québec et dans le monde. Ces partenariats stimulent le développement des connaissances, offrant des retombées positives non seulement pour les entreprises, mais pour l'ensemble de la société », précise Dominique Anglade, coleader à la Direction de la transition durable de HEC Montréal.

Mobiliser les connaissances scientifiques en énergie et en finance durables

Deux experts de HEC Montréal échangeront lors de panels sur leurs recherches dans les domaines de l'énergie et de la finance durable. Pierre-Olivier Pineau, titulaire de la Chaire en gestion du secteur de l'énergie de HEC Montréal, présentera des stratégies de pointe en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, adaptées aux entreprises québécoises, lors du dévoilement d'un rapport inédit sur le sujet.

Iwan Meier, titulaire de la Chaire en finance durable de HEC Montréal - créée dans le cadre de Measuring Beyond - présentera quant à lui les meilleures pratiques pour fournir des informations ESG transparentes et instructives afin de répondre aux défis actuels en matière de décisions d'investissement. Ces échanges permettront au public d'approfondir leur compréhension des défis posés par le changement climatique et les questions ESG, mais aussi des occasions d'affaires qui en découlent.

Pour en savoir plus sur les panélistes, veuillez consulter la programmation complète.

PROGRAMMATION :

Révolution ESG : Saisir les opportunités, gérer les risques et assumer les responsabilités

8 h 30 Mot de bienvenue 8 h 45 Défis ESG et décarbonation au Québec et dans le monde 9 h 15 Intégration des facteurs ESG : limites et possibilités 10 h 30 Minimisation de votre impact environnemental : stratégie pour les entreprises québécoises 11 h 00 Finance durable et défis de la divulgation des informations ESG 11 h 45 Décarbonation de l'économie : possibilité ou utopie

À propos de l'initiative Measuring Beyond

HEC Montréal et la Saïd School de l'Université d'Oxford se sont unies pour lancer l'initiative Measuring Beyond, axée sur l'amélioration de l'évaluation de la performance des entreprises grâces aux facteurs ESG. Cette collaboration vise à encourager l'intégration de ces derniers dans les objectifs des entreprises et à fournir des outils pour une gestion durable et responsable, tout en favorisant la transparence et l'investissement responsable.

À propos de HEC Montréal

École de gestion de renommée internationale, HEC Montréal accueille plus de 13 400 étudiantes et étudiants et forme chaque année plus de 9000 cadres et dirigeantes et dirigeants. Détentrice de plusieurs agréments, l'École offre plus de 100 programmes d'études de tous les cycles universitaires. Elle compte 36 chaires de recherche, dont 8 chaires de recherche du Canada. Forte de ses 312 membres du corps professoral, HEC Montréal offre un enseignement multilingue et attire des étudiantes et étudiants de 145 pays. Depuis sa fondation en 1907, HEC Montréal a formé plus de 110 000 diplômées et diplômés dans tous les domaines de la gestion.

À propos de la Saïd Business School de l'Université d'Oxford

La Saïd Business School de l'Université d'Oxford allie le meilleur de la tradition et de la modernité. Nous sommes une école de commerce jeune, dynamique et audacieuse, profondément ancrée dans l'université la plus prestigieuse du monde. Nous proposons un enseignement de pointe et menons des recherches novatrices qui transforment les individus, les organisations, les pratiques commerciales et la société. Nous formons les gens à des carrières commerciales réussies et, en tant que communauté, nous cherchons à déployer notre expertise et nos connaissances collectives afin de résoudre des problèmes mondiaux urgents tels que le changement démographique, la pénurie de ressources naturelles et les défis technologiques. www.sbs.ox.ac.uk

SOURCE HEC Montréal

