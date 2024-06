MONTRÉAL, le 17 juin 2024 /CNW/ - En partenariat avec SAP, HEC Montréal lance aujourd'hui Business Builders, une plateforme d'apprentissage novatrice et gratuite qui vise à préparer la relève en gestion à un monde de plus en plus axé sur les données. Cette initiative fait suite à l'accélération du rythme de la transformation numérique qui s'est accrue au cours des dernières années, et qui a mis en évidence une pénurie de compétences informatiques à l'échelle mondiale. La plateforme offre une expérience de jeu fondée sur l'analyse et la visualisation de données pour résoudre des problèmes d'affaires réels, développant la pensée critique et les compétences décisionnelles nécessaires à la réussite en affaires.

Développer des compétences clés par le jeu

Cette plateforme d'apprentissage innovatrice est conçue pour développer des compétences essentielles en narration de données (data storytelling) et en prise de décision par le biais de scénarios d'entreprise réels. Pour l'instant, trois scénarios distincts sont possibles : la durabilité du portefeuille d'actions basé sur des critères ESG, la résilience de la chaîne d'approvisionnement et l'expansion internationale. Chacun est conçu pour mettre les étudiantes et étudiants au défi dans des domaines propres à la gestion d'entreprise dans des domaines aussi variés que l'analyse de données ou de marché, la logistique ou encore le développement de produits. La plateforme est accessible aux personnes de tous niveaux, même celles qui n'ont aucune connaissance préalable en science des données et en programmation.

« Tous les étudiants et étudiantes des écoles de gestion, quelle que soit leur spécialisation, peuvent bénéficier de cet apprentissage de techniques de visualisation avancées. Ces compétences leur permettent de gérer et d'interpréter des données, d'en tirer des renseignements d'affaires significatifs et d'ainsi prendre des décisions efficaces et éclairées. », souligne Pierre-Majorique Léger, professeur titulaire au Département de technologies de l'information de HEC Montréal.

Une influence positive et multidimensionnelle

La plateforme dote aussi les étudiantes et étudiants de compétences uniques et recherchées, les distinguant dans le marché du travail mondial. De plus, elle vise à combler le fossé entre l'enseignement académique et les besoins de l'industrie, garantissant ainsi l'acquisition de compétences pratiques indispensables à la réussite de leur future carrière.

« Le marché du travail exigeant de plus en plus de compétences en matière de visualisation de données, cette plateforme de jeu donne à la communauté étudiante un avantage concurrentiel en fusionnant l'éducation et le jeu, nous révolutionnons la façon dont les étudiantes et les étudiants se préparent à leur carrière. », précise Karina Edmonds, première vice-présidente de SAP Academies and University alliances.

Enfin, l'une des pierres angulaires de cette plateforme est aussi son engagement en faveur de l'inclusion. En l'offrant gratuitement aux établissements d'enseignement du monde entier, SAP University Alliances et HEC Montréal s'assurent que les futures et futurs leaders, peu importe les barrières géographiques ou socioéconomiques, ont accès à des ressources de pointe pour les préparer à se lancer dans l'univers professionnel numérique.

