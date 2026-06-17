HEC Montréal annonce la création du Cercle d'alliance avec les Premiers Peuples

TIOHTIÀ:KE, MONTRÉAL, le 17 juin 2026 /CNW/ - À l'approche de la Journée nationale des peuples autochtones, le Solstice d'été, et dans un contexte où les universités sont appelées à jouer un rôle actif dans la transformation de notre société, HEC Montréal franchit une nouvelle étape en annonçant la création du Cercle d'alliance avec les Premiers Peuples. Relevant du directeur général de l'École, cette direction vise à structurer et à amplifier les actions en matière d'enseignement, de recherche et de rayonnement en lien avec les réalités autochtones.

HEC Montréal

HEC Montréal affirme sa volonté de contribuer concrètement à la formation de leaders capables de comprendre et d'intégrer les enjeux autochtones contemporains et de soutenir le développement de connaissances ancrées dans les réalités des Premiers Peuples. Cette entité souhaite rejoindre la communauté étudiante, les membres du personnel et du corps enseignant de l'École autour d'actions de sensibilisation, d'échange, de nouveaux projets pédagogiques et de recherche terrain et de collaborations interdisciplinaires.

Des citations clés

Cette entité sera codirigée par Ghislain Picard, innu originaire de Pessamit, professeur associé à HEC Montréal et Marine Agogué, professeure titulaire au Département de management, directrice du Centre Pierre-Péladeau - Leadership et Management, HEC Montréal. Ensemble, ils porteront une vision ambitieuse et complémentaire, à la croisée des approches académiques et des savoirs autochtones.

« Le Cercle d'alliance avec les Premiers Peuples traduit une volonté claire de bâtir des ponts durables entre HEC Montréal et les Premiers Peuples, par la transmission des savoirs et leur rayonnement, exprime Ghislain Picard. Cette démarche prend tout son sens lorsqu'elle repose sur la réciprocité, le respect et la capacité d'agir collectivement pour l'avenir. Cette entité s'inscrit aussi dans les orientations stratégiques de l'École des dirigeantes et dirigeants des Premières Nations (EDPN) dans laquelle je suis impliqué depuis 2021. »

« La démarche de cocréation, inspirée d'Etuaptmumk, la vision à deux yeux, concept de l'Aîné Mi'gmaq Albert Marshall qui allie les savoirs autochtones à la science occidentale, constitue un levier puissant pour mobiliser l'enseignement et la recherche au sein de HEC Montréal, poursuit Marine Agogué. Le Cercle se veut un carrefour de partage des savoirs pour toute la communauté étudiante, employée, le corps enseignant et bien au-delà. L'innovation pédagogique et l'expertise que nous avons développées au sein de l'EDPN, au cours des cinq dernières années, nous outillent pour la suite. »

Une initiative qui s'appuie sur les approches pédagogiques « Pour et Par »

Cette initiative s'inscrit dans la continuité des engagements de l'École visant à accroître son impact sociétal, à enrichir le parcours étudiant et à contribuer activement aux démarches de réconciliation. Elle s'appuie sur les fondations solides du partenariat développé avec les Premiers Peuples dans le cadre de l'EDPN, créée en 2021, dont les approches pédagogiques « Pour et Par » ont démontré un impact significatif au cours des dernières années. Plusieurs membres du corps enseignant s'impliquent activement dans les activités de celle-ci, intègrent les réalités autochtones dans leurs cours et développent des projets de recherche portant sur celles-ci.

La signification du Cercle d'alliance avec les Premiers Peuples

Le cercle est un symbole central dans les cultures autochtones. Il représente l'harmonie, l'interconnexion et l'unité de tout ce qui existe. Il reflète une vision du monde où la vie est circulaire et continue. À la fois spirituel, social et naturel, il incarne des valeurs essentielles, comme le respect, l'écoute, l'équilibre et l'égalité. Le terme « alliance » renvoie à une notion historique et contemporaine de lien, d'union et de partenariats entre Nations, notamment sur les plans sociaux et économiques, tout en évoquant l'idée de relations durables et structurantes. L'usage de « avec » souligne quant à lui une démarche de cocréation et de réciprocité, fondée sur des savoirs, des réalités et des perspectives partagées avec les Premiers Peuples, et non en substitution à celles-ci.

À travers le Cercle d'alliance avec les Premiers Peuples, HEC Montréal réaffirme son ambition de devenir une référence en matière de gestion en contextes autochtones, tout en contribuant activement aux efforts de réconciliation.

À propos de Ghislain Picard

Innu originaire de la communauté de Pessamit, professeur associé à HEC Montréal depuis 2025, Ghislain Picard a été Chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL) de 1992 à 2025, qui représente 10 Nations dans 43 communautés réparties sur un immense territoire. Depuis 2021, il préside le comité aviseur de l'EDPN ainsi que le conseil d'administration du Musée McCord. Récipiendaire de nombreux prix au cours de sa carrière, Ghislain Picard s'implique activement dans les programmes en gouvernance et en réconciliation économique, notamment ceux axés sur l'intelligence émotionnelle, la gouvernance autochtone et les affaires publiques.

À propos Marine Agogué

Professeure titulaire au Département de management, directrice du Centre Pierre-Péladeau - Leadership et Management, HEC Montréal et éditrice associée du Creativity and Innovation Management Journal, Marine Agogué est spécialiste de la créativité organisationnelle et du leadership. Elle s'est engagée depuis plusieurs années dans le développement de projets pédagogiques et de recherche en collaboration avec l'EDPN. Elle est coresponsable pédagogique du programme en Gestion de l'EDPN depuis 2022. Elle contribue activement à l'intégration des perspectives autochtones dans les approches en gestion, en favorisant des démarches expérientielles, collaboratives et ancrées dans les réalités du terrain.

SOURCE HEC Montréal

Renseignements : Pour HEC Montréal, Émilie Novales, ARP, Conseillère principale en relation avec les médias, 438 520-3536, [email protected]; Pour l'EDPN, Mathilde Robitaille-Lefebvre, Conseillère principale, SEIZE03, 819-852-4762, [email protected]