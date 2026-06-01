Vague de transferts des PME au Québec

HEC Montréal lance un parcours novateur pour accompagner la reprise d'entreprises à fort potentiel de croissance et d'impact

MONTRÉAL, le 1er juin 2026 /CNW/ - Le Pôle entRepreneuriat et Familles en affaires HEC Montréal, en collaboration avec l'École des dirigeantes et dirigeants, La base entrepreneuriale et le Pôle D de HEC Montréal, lancent un parcours novateur destiné aux professionnelles et professionnels ainsi qu'aux entrepreneures et entrepreneurs d'expérience qui souhaitent reprendre des PME québécoises à fort potentiel de croissance et d'impact.

Inspiré des programmes d'accompagnement au repreneuriat des plus grandes universités internationales, le parcours R+ entrepreneuriat par acquisition s'inscrit dans le contexte d'une vague historique de transferts d'entreprises, alors que plusieurs milliers de PME se retrouvent sans propriétaires. Pour son aspect structurant, il bénéficie du soutien financier du gouvernement du Québec.

Offert dès l'automne 2026, il combine des phases de formation, d'accélération intensive et d'accompagnement pour les repreneuses et repreneurs capables de repérer, d'acquérir et de transformer durablement des PME québécoises prometteuses.

Des citations clés

« Le repreneuriat n'est pas seulement une réponse au défi de la relève : c'est une occasion stratégique de former les entrepreneures et entrepreneurs dont nos PME auront besoin pour continuer à se transformer et à créer de la valeur, Il ne faut pas uniquement se demander quelles entreprises nous laisserons aux prochaines générations, mais aussi quels talents nous préparons pour les propulser. Avec R+, nous accompagnons la relève à reprendre des compagnies établies, à renouveler leur modèle d'affaires et à engendrer des retombées positives pour l'économie, la société et la planète ».

Luis Cisneros, professeur titulaire, fondateur et codirecteur du Pôle entRepreneuriat HEC Montréal

« Depuis plusieurs années, nous constatons que de nombreux défis émergent au sein des entreprises, surtout au niveau de la formation de leur relève. La formation développée par HEC Montréal, s'inspirant de modèles qui ont fait leur preuve à l'international, sera un excellent levier pour accompagner les prochaines générations d'entrepreneurs et rendre nos PME encore plus performantes ».

Daniel Bernard, ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises



Un manque d'aide transversale pour les repreneuses et repreneurs potentiels

Selon l'Indice entrepreneurial québécois 2022, la vague sans précédent de transferts d'entreprises au Québec est en partie attribuable au vieillissement des propriétaires, à leur diminution et à la nécessité de préparer la transmission et une nouvelle génération de repreneuses et repreneurs.

Cet impératif est relevé dans les travaux de La sphère et Familles en affaires HEC Montréal, qui développent actuellement une cartographie en ligne de l'écosystème du repreneuriat au Québec. Les premières observations font ressortir un besoin d'accompagnement plus transversal, entre autres pour les professionnelles et professionnels d'expérience qui souhaitent passer à l'action, structurer un projet de reprise, mobiliser du financement et transformer durablement une PME. C'est précisément ce à quoi répond R+ entrepreneuriat par acquisition.

Un parcours novateur pour transformer durablement des PME d'ici

R+ entrepreneuriat par acquisition offre un cadre rigoureux pour déterminer une cible d'acquisition, analyser son potentiel, négocier avec une cédante-relayeuse ou un cédant-relayeur, structurer la gouvernance du projet de reprise et la relation avec les investisseuses et investisseurs, de même que mobiliser les fonds nécessaires, par exemple au moyen de véhicules financiers innovants tels que les search funds, dès la période de recherche d'une entreprise.

Inspiré des meilleurs programmes d'entrepreneuriat par acquisition, enseignés notamment aux universités Harvard, Stanford et INSEAD -, ce parcours de haut niveau prépare une nouvelle génération de repreneuses et repreneurs aptes à utiliser l'acquisition comme levier d'innovation, de croissance et de transformation durable des PME québécoises en renouvelant leur modèle d'affaires et en amplifiant leurs retombées positives pour l'économie, la société et la planète.

Les modalités du parcours

R+ entrepreneuriat par acquisition donne un accès direct à des partenaires financiers tout le long du parcours, explique les bases du search funds, aider à identifier la cible, à faire le montage financier, négocier avec la cédante-relayeuse ou le cédant-relayeur et accompagne la post-acquisition. Le parcours offre également un, dès le passage de la formation à l'accélération qu'aux entrepreneures et entrepreneurs possédant une expérience significative.

Taille de la cohorte : environ 30 personnes

Public : Il s'adresse aux titulaires d'un MBA ou d'un EMBA, aux cadres supérieures et supérieurs ainsi

Durée du parcours : 10 semaines de formation à temps partiel, suivies de 12 à 24 mois d'accompagnement à la reprise

Format : cours intensifs donnés par des membres du corps enseignant et des spécialistes du milieu entrepreneurial, études de cas et mises en situation, témoignages et réseautage, coaching et mentorat, activités de mise en relation avec des investisseuses et investisseurs

et mentorat, activités de mise en relation avec des investisseuses et investisseurs Début : automne 2026

Les personnes intéressées peuvent s'inscrire à des séances d'information qui auront lieu les 11 et 16 juin 2026 : R+ - candidatures 2026https://forms.office.com/r/U46qUZLWqM

Pour en savoir plus : poleentrepreneuriat.hec.ca/r-entrepreneuriat-par-acquisition.

À propos de la cartographie en ligne de l'écosystème du repreneuriat au Québec

Cet outil mettra davantage en évidence les programmes, services et organisations qui sensibilisent, accompagnent et financent les cédantes-relayeuses et cédants-relayeurs, les repreneuses et repreneurs ainsi que les entreprises en processus de transfert. Plus précisément :

Pour les repreneuses et repreneurs potentiels, la cartographie facilitera l'identification des ressources pertinentes selon leur région, leur profil, le type d'entreprise et sa taille, l'étape du projet de reprise.

Elle offrira aux cédantes-relayeuses et cédants-relayeurs une meilleure compréhension des parties prenantes pouvant les aider à préparer la transmission, à structurer leur démarche et à trouver une relève adéquatement accompagnée.

Les différents membres de l'écosystème - organismes de développement économique, institutions financières, conseillères et conseillers, MRC, associations sectorielles et établissements d'enseignement - pourront ainsi mieux saisir les complémentarités, chevauchements et angles morts de la proposition actuelle.

SOURCE HEC Montréal

Renseignements : Émilie Novales, ARP, Conseillère principale en relation avec les médias, 438 520-3536, [email protected]