/R E P R I S E -- Avis aux médias - Lancement d'un parcours novateur pour faciliter la reprise d'entreprise au Québec/

MONTRÉAL, le 28 mai 2026 /CNW/ - Le Pôle entRepreneuriat et Familles en affaires de HEC Montréal, invitent les représentantes et représentants des médias, au lancement officiel d'un parcours novateur au Québec, concernant la reprise de PME québécoises à fort potentiel de croissance et d'impact.

Ce lancement se fera en présence de Daniel Bernard, ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, et sera suivi d'un panel avec des personnes expertes du domaine.

Dans un contexte où le Québec fait face à une vague sans précédent de transferts d'entreprises, ce programme répond à un besoin de l'écosystème et est inspiré des programmes d'accompagnement au repreneuriat des plus grandes universités internationales.

Lors de ce lancement, il sera aussi question d'un outil en cours de développement par La Sphère et Familles en affaires, HEC Montréal : une cartographie en ligne de l'écosystème du repreneuriat au Québec.

Les personnes qui interviennent :

Daniel Bernard, ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises (annonce d'un soutien financier)

ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises (annonce d'un soutien financier) Sévrine Labelle , directrice générale du Lab Excelles, BDC Capital

, directrice générale du Lab Excelles, BDC Capital Luis Cisneros, professeur titulaire et fondateur et codirecteur du Pôle entRepreneuriat HEC Montréal.

professeur titulaire et fondateur et codirecteur du Pôle entRepreneuriat HEC Montréal. Jorge H. Mejia, professeur agrégé et directeur scientifique de La sphère HEC Montréal.

Informations pratiques

Lieu : HEC Montréal (Merci de contacter Émilie Novales pour le lieu exacte de l'édifice)

Date : lundi le 1er juin 2026

Heure : événement dès 9h30, allocution du ministre à 10h

Inscriptions et renseignements

Merci de confirmer votre présence auprès d'Émilie Novales au [email protected]

SOURCE HEC Montréal

Renseignements : Émilie Novales, ARP, Conseillère principale en relation avec les médias, 438 520-3536, [email protected]