ST. JOHN'S, NL, le 31 mars 2022 /CNW/ - Le crabe des neiges est l'épine dorsale de la pêche à Terre-Neuve-et-Labrador. Les pratiques de gestion de Pêches et Océans Canada au cours des dernières années, qui sont appuyées par des avis scientifiques fondés sur des données probantes, des conditions océaniques favorables, et l'intendance des pêcheurs locaux, ont permis au stock de crabe des neiges de se régénérer dans la plupart des zones de la province. L'amélioration du stock devrait se poursuivre à court terme, et indiquer une croissance continue, ainsi qu'une pêche durable à l'avenir.

C'est pourquoi l'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, est heureuse d'annoncer que le total autorisé des captures (TAC) de crabe des neiges à Terre-Neuve-et-Labrador sera de 50 470 tonnes pour 2022. Il s'agit d'une augmentation de 32 % par rapport à 2021.

L'approche de gestion adoptée pour 2022 établit un équilibre important. Elle appuie la prospérité économique des collectivités côtières ainsi que la croissance soutenue et la durabilité de la pêche, tout en adoptant une une approche de précaution visant à aider le crabe des neiges à se régénérer. L'ouverture prévue de la pêche au crabe des neiges de 2022 aura lieu début avril.

Citation

« Le secteur du poisson et des fruits de mer est extrêmement important pour Terre-Neuve-et-Labrador et pour l'ensemble du Canada atlantique. Je m'engage à l'aider à prospérer pour les générations futures. La gestion responsable entre les pêcheurs, les pêcheurs autochtones et d'autres partenaires a aidé cette précieuse pêche au crabe des neiges à croître. Je souhaite aux pêcheurs une saison sécuritaire et prospère alors que nous continuons à soutenir la croissance de ce stock pour les années à venir. »

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Faits en bref

Voici la répartition approximative du total autorisé des captures pour 2022 pour chacune des zones de Terre-Neuve-et- Labrador :

: Division 3Ps - 54 %, soit une hausse à 7 768 t



Division 4R3Pn - 49 %, soit une hausse à 522 t



Division 3LNO - 23 %, soit une hausse à 30 940 t



Division 3K - 32 %, soit une hausse à 9 840 t

- 32 %, soit une hausse à 9 840 t

Division 2J - 28 %, soit une diminution à 851 t



Division 2H - aucune modification apportée au quota exploratoire de 100 t





La récente évaluation du stock de crabe des neiges a révélé une augmentation de l'indice de biomasse exploitable dans toutes les divisions d'évaluation du crabe des neiges, à l'exception des divisions 2HJ.





En tout, neuf réunions consultatives ont eu lieu virtuellement à Terre-Neuve-et- Labrador du 3 au 17 mars 2022, ce qui a permis à Pêches et Océans Canada (MPO) d'entendre l'avis des pêcheurs, des représentants du syndicat Fish Food and Allied Workers (FFAW), des partenaires autochtones et d'autres intervenants.





du 3 au 17 mars 2022, ce qui a permis à Pêches et Océans (MPO) d'entendre l'avis des pêcheurs, des représentants du syndicat Fish Food and Allied Workers (FFAW), des partenaires autochtones et d'autres intervenants. Le total autorisé des captures pour 2021 se chiffrait à 38 186 tonnes, soit une hausse de 29 % par rapport à 2020. La totalité du quota a été débarquée durant la saison de 2021.





Des dispositions de déglaçage sont prises afin d'aider les pêcheurs de crabe à dégager les ports lorsqu'ils le demandent et qu'il est possible de le faire en toute sécurité.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez Pêches et Océans Canada sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube.

sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube. Suivez la Garde côtière canadienne sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube.

SOURCE Pêches et Océans Canada

Renseignements: Claire Teichman, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, 604-679-5462, [email protected]; Relations avec les médias: Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]