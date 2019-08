Hausse de la tendance des mises en chantier d'habitations au Canada en juillet

OTTAWA, le 9 août 2019 /CNW/ - La tendance des mises en chantier d'habitations se chiffrait à 208 970 en juillet 2019, comparativement à 205 765 le mois précédent, selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Cette tendance correspond à la moyenne mobile de six mois du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé (DDA) de mises en chantier d'habitations.

« La tendance nationale des mises en chantier d'habitations a augmenté en juillet, malgré une baisse du nombre désaisonnalisé et annualisé de logements commencés par rapport à juin, a déclaré Bob Dugan, économiste en chef à la SCHL. De nombreux appartements et maisons en rangée ont été mis en chantier dans les centres urbains au cours des derniers mois, ce qui s'est traduit par une tendance élevée du total des mises en chantier en juillet. »

Faits saillants de juillet

Vancouver

La tendance des mises en chantier d'habitations a continué d'évoluer à la hausse dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Vancouver en juillet. Par rapport aux sept premiers mois de 2018, le cumul annuel des mises en chantier a diminué dans le segment des maisons individuelles, mais augmenté dans celui des logements collectifs. Plus de 85 % des habitations mises en chantier en juillet 2019 sont des logements collectifs, et la plupart se trouvent dans les villes de Vancouver et de Surrey. Dans l'ensemble, le renforcement continu des fondamentaux économiques a soutenu une croissance constante des mises en chantier. À la fin de juillet, celles-ci affichaient une hausse annuelle de 25 %.

Victoria

En juillet 2019, dans la RMR de Victoria, les mises en chantier d'habitations étaient moins nombreuses qu'en juillet 2018, tant dans le segment des maisons individuelles que dans celui des logements collectifs. À la fin des sept premiers mois de 2019, le cumul annuel des mises en chantier accusait une baisse d'environ 12 % sur un an. Le marché du neuf de la région de Victoria connaît encore une forte activité dans tous ses segments, ce qui témoigne de la forte demande observée sur le marché de l'habitation depuis trois ans et de la vigueur actuelle de la demande locale, particulièrement dans le segment des logements collectifs.

Lethbridge

De juin à juillet, la tendance des mises en chantier d'habitations a évolué à la hausse dans la RMR de Lethbridge. Celle des mises en chantier d'appartements a augmenté de 360 %, car la demande continue de croître sur le marché locatif. Par contre, moins de maisons individuelles et de maisons en rangée ont été mises en chantier. Dans le cas des jumelés, la tendance est restée stable.

Regina

En juillet, les mises en chantier d'habitations ont été moins nombreuses qu'en juin à Regina, puisque l'activité a ralenti à la fois dans le segment des maisons individuelles et celui des logements collectifs. Après sept mois en 2019, la production de logements neufs représente un peu plus du tiers de celle enregistrée par les constructeurs à la fin de juillet 2018. Cette baisse tient en grande partie aux coûts de construction plus élevés et à l'affaiblissement de l'économie, qui, en réduisant la demande de logements neufs, ont entraîné la suspension ou l'abandon de certains projets de construction.

Winnipeg

Par rapport à juin, la tendance des mises en chantier d'habitations a diminué dans la RMR de Winnipeg en juillet, principalement à cause d'une diminution des mises en chantier de logements collectifs. En effet, des baisses ont été observées à la fois pour les maisons en rangée et les appartements. En revanche, les mises en chantier de maisons individuelles ont augmenté, bien qu'insuffisamment pour contrebalancer la baisse accusée par le segment des logements collectifs.

Toronto

La tendance des mises en chantier d'habitations a évolué à la baisse dans la RMR de Toronto en juillet, principalement en raison du nombre réduit de logements collectifs mis en chantier (jumelés, maisons en rangée et appartements). Les ventes sur plan de logements collectifs ont été vives au cours des dernières années, particulièrement celles d'appartements en copropriété, et elles se concrétiseront en mises en chantier tout au long de l'année. Ces logements de plus forte densité et plus abordables demeurent prisés par les acheteurs à Toronto.

St. Catharines

En juillet 2019, la tendance des mises en chantier d'habitations dans la RMR de St. Catharines était légèrement à la baisse par rapport au mois précédent. Au cours des derniers mois, elle s'est maintenue près d'un sommet inégalé en 30 ans, et les maisons en rangée ont représenté la plus grosse part des habitations neuves. Une amélioration du marché de l'emploi chez les 25-44 ans a stimulé l'accession à la propriété et les ventes de logements relativement abordables, notamment celles de maisons en rangée.

Ottawa

La tendance mensuelle des mises en chantier d'habitations a augmenté à Ottawa en juillet, pour tous les types de logements. À la fin du mois, les mises en chantier d'habitations étaient en hausse de 5,3 % par rapport à la même période en 2018. La croissance la plus importante a été celle des appartements en copropriété, suivie de celle des maisons en rangée. Des facteurs tels que la faiblesse des ventes de logements existants, l'offre limitée sur le marché locatif et la hausse du coût de possession des maisons individuelles soutiennent la construction de logements moins chers.

Montréal

De janvier à juillet, les mises en chantier dans la région de Montréal étaient en hausse par rapport à l'an passé. La construction d'appartements locatifs est l'unique responsable de ce gain, puisque les mises en chantier de copropriétés et de maisons accusaient une baisse. Les faibles taux d'inoccupation sur le marché locatif traditionnel ainsi que la plus grande proportion de jeunes ménages qui optent pour la location sont tous des éléments qui continuent de stimuler les mises en chantier d'unités locatives. Les appartements locatifs en résidences pour personnes âgées enregistrent aussi une solide croissance depuis le début de l'année.

Saguenay

De janvier à juillet 2019, les mises en chantiers dans la RMR de Saguenay ont connu une baisse de 18 % par rapport à pareille période l'année dernière. Cette baisse d'activité est attribuable aux logements pour propriétaires-occupants (maisons en propriété absolue et copropriétés). Dans l'ensemble, la construction résidentielle dans la région est freinée par le ralentissement de l'emploi et la faible croissance de la population.

Nouveau-Brunswick

Au Nouveau-Brunswick, le cumul annuel des mises en chantier d'habitations pour la période de janvier à juillet a augmenté de 40 % sur un an. Cette hausse tient en grande partie aux niveaux records d'appartements locatifs mis en chantier, particulièrement à Moncton et à Saint John. En fait, 75 % de tous les logements collectifs mis en chantier dans la province cette année ont été recensés dans ces deux RMR. C'est la première fois depuis 2010 que les mises en chantier de logements collectifs sont aussi élevées pour les sept premiers mois de l'année. Les centres urbains du Nouveau-Brunswick bénéficient des stratégies de la province pour attirer et retenir des immigrants. Les nouveaux arrivants font grimper la demande de logements locatifs, qui est déjà soutenue par le vieillissement de la population.

Île-du-Prince-Édouard

En juillet, le nombre total de mises en chantier d'habitations à l'Île-du-Prince-Édouard a augmenté de 319 % par rapport à juin. En effet, la construction d'appartements connaît un essor soutenu compte tenu du taux d'inoccupation pratiquement nul dans la province. L'économie de l'Île-du-Prince-Édouard continue de croître plus rapidement que celles des autres provinces de l'Atlantique, grâce surtout à une augmentation des dépenses en immobilisations, de la population, des revenus et de l'emploi.

Étant donné la grande variabilité des chiffres estimatifs mensuels, la SCHL tient compte de la tendance, en plus du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé, pour obtenir un portrait plus complet de l'état du marché de l'habitation canadien. Dans certaines situations, il pourrait être trompeur d'analyser seulement les données désaisonnalisées annualisées, car les mises en chantier d'habitations sont alimentées surtout par le segment des logements collectifs, où l'activité peut varier beaucoup d'un mois à l'autre.

Au Canada, toutes régions confondues, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations se situait à 222 013 en juillet, en baisse de 9,6 % par rapport à celui de 245 455 enregistré en juin. Dans les centres urbains, ce nombre a diminué de 10,4 % pour s'élever à 209 122 en juillet. Il a baissé de 12 % dans le segment des logements collectifs et diminué de 4,6 % dans celui des maisons individuelles, pour se chiffrer respectivement à 162 722 et à 46 400.

Dans les régions rurales, le nombre désaisonnalisé annualisé de mises en chantier d'habitations est estimé à 12 891.

Des données provisoires sur les mises en chantier d'habitations, en français ou en anglais, sont également diffusées sur le site Web et le Portail de l'information sur le marché de l'habitation de la SCHL. Nos analystes peuvent également fournir d'autres observations sur leurs marchés respectifs.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et de l'information aux gouvernements, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du Canada.

Données provisoires sur les mises en chantier dans les centres de 10 000 habitants et plus



Maisons individuelles Autres Tous les logements







juillet 2018 juillet 2019 % juillet 2018 juillet 2019 % juillet 2018 juillet 2019 % Provinces (10 000+)

















T.-N.-L.

64 41 -36 36 11 -69 100 52 -48 Î.-P.-É.

31 27 -13 5 124 ## 36 151 319 N.-É.

134 145 8 396 186 -53 530 331 -38 N.-B.

112 104 -7 112 165 47 224 269 20 Atlantique

341 317 -7 549 486 -11 890 803 -10 Qc

629 605 -4 2 214 3 154 42 2 843 3 759 32 Ont.

2 029 1 867 -8 3 957 4 178 6 5 986 6 045 1 Man.

218 202 -7 514 310 -40 732 512 -30 Sask.

154 88 -43 81 37 -54 235 125 -47 Alb.

1 094 839 -23 1 456 1 586 9 2 550 2 425 -5 Prairies

1 466 1 129 -23 2 051 1 933 -6 3 517 3 062 -13 C.-B.

877 706 -19 2 661 3 630 36 3 538 4 336 23 Canada (10 000+) 5 342 4 624 -13 11 432 13 381 17 16 774 18 005 7 Régions métropolitaines

















Abbotsford-Mission 42 28 -33 111 218 96 153 246 61 Barrie

169 43 -75 0 32 ## 169 75 -56 Belleville

47 49 4 9 8 -11 56 57 2 Brantford

37 74 100 21 14 -33 58 88 52 Calgary

301 283 -6 709 408 -42 1 010 691 -32 Edmonton

563 373 -34 518 988 91 1 081 1 361 26 Grand Sudbury 22 26 18 8 18 125 30 44 47 Guelph

10 25 150 81 53 -35 91 78 -14 Halifax

74 81 9 330 148 -55 404 229 -43 Hamilton

76 39 -49 226 85 -62 302 124 -59 Kelowna

46 48 4 112 74 -34 158 122 -23 Kingston

37 28 -24 26 61 135 63 89 41 Kitchener-Cambridge-Waterloo 49 68 39 62 347 460 111 415 274 Lethbridge

43 36 -16 8 107 ## 51 143 180 London

156 151 -3 92 124 35 248 275 11 Moncton

44 31 -30 20 89 345 64 120 88 Montréal

253 247 -2 1 287 1 867 45 1 540 2 114 37 Oshawa

51 99 94 68 42 -38 119 141 18 Ottawa-Gatineau 339 320 -6 514 579 13 853 899 5 Gatineau

38 44 16 247 256 4 285 300 5 Ottawa

301 276 -8 267 323 21 568 599 5 Peterborough

64 17 -73 0 95 ## 64 112 75 Québec

70 70 - 266 679 155 336 749 123 Regina

29 19 -34 38 5 -87 67 24 -64 Saguenay

32 15 -53 16 10 -38 48 25 -48 St. Catharines-Niagara 53 72 36 12 53 342 65 125 92 Saint John

19 26 37 52 0 -100 71 26 -63 St. John's

46 25 -46 24 6 -75 70 31 -56 Saskatoon

111 51 -54 27 16 -41 138 67 -51 Sherbrooke

19 26 37 36 55 53 55 81 47 Thunder Bay

28 9 -68 0 9 ## 28 18 -36 Toronto

491 456 -7 2 872 2 315 -19 3 363 2 771 -18 Trois-Rivières 13 18 38 44 32 -27 57 50 -12 Vancouver

411 345 -16 1 746 2 353 35 2 157 2 698 25 Victoria

97 46 -53 320 261 -18 417 307 -26 Windsor

59 86 46 24 335 ## 83 421 407 Winnipeg

173 169 -2 474 246 -48 647 415 -36 Toutes les régions 4 074 3 499 -14 10 153 11 732 16 14 227 15 231 7















Données fondées sur les définitions du recensement de 2016. Source : Centre d'analyse de marché, SCHL ## non calculable / valeurs extrêmes



Données provisoires sur les mises en chantier d'habitations - données désaisonnalisées annualisées (DDA)



Maisons individuelles Autres Tous les logements







juin 2019 juillet 2019 % juin 2019 juillet 2019 % juin 2019 juillet 2019 % Provinces (10 000+)

















T.-N.-L.

460 355 -23 228 85 -63 688 440 -36 Î.-P.-É.

274 215 -22 1 116 1 488 33 1 390 1 703 23 N.-É.

1 424 1 348 -5 5 859 2 162 -63 7 283 3 510 -52 N.-B.

611 635 4 4 388 1 853 -58 4 999 2 488 -50 Qc

6 255 6 144 -2 45 875 41 713 -9 52 130 47 857 -8 Ont.

18 267 18 899 3 46 950 49 044 4 65 217 67 943 4 Man.

2 134 2 099 -2 6 948 3 720 -46 9 082 5 819 -36 Sask.

1 119 801 -28 1 488 444 -70 2 607 1 245 -52 Alb.

10 059 8 477 -16 20 108 18 783 -7 30 167 27 260 -10 C.-B.

8 039 7 427 -8 51 901 43 430 -16 59 940 50 857 -15 Canada (10 000+) 48 642 46 400 -5 184 861 162 722 -12 233 503 209 122 -10 Canada (toutes les régions) 56 838 55 957 -2 188 618 166 055 -12 245 455 222 013 -10 Régions métropolitaines

















Abbotsford-Mission

413 321 -22 384 2 616 ## 797 2 937 269 Barrie

166 204 23 0 384 ## 166 588 254 Belleville

453 442 -2 336 96 -71 789 538 -32 Brantford

77 484 ## 60 168 180 137 652 376 Calgary

3 196 3 184 0 9 612 4 896 -49 12 808 8 080 -37 Edmonton

4 737 3 954 -17 10 056 11 856 18 14 793 15 810 7 Grand Sudbury 85 128 51 144 216 50 229 344 50 Guelph

304 293 -4 156 636 308 460 929 102 Halifax

797 755 -5 5 520 1 776 -68 6 317 2 531 -60 Hamilton

542 381 -30 1 164 1 020 -12 1 706 1 401 -18 Kelowna

703 618 -12 2 196 888 -60 2 899 1 506 -48 Kingston

356 250 -30 0 732 ## 356 982 176 Kitchener-Cambridge-Waterloo 835 979 17 2 916 4 164 43 3 751 5 143 37 Lethbridge

371 349 -6 360 1 284 257 731 1 633 123 London

1 155 1 442 25 3 732 1 488 -60 4 887 2 930 -40 Moncton

161 185 15 2 508 1 068 -57 2 669 1 253 -53 Montréal

2 336 2 572 10 37 393 22 387 -40 39 729 24 959 -37 Oshawa

1 208 965 -20 936 504 -46 2 144 1 469 -31 Ottawa-Gatineau 2 671 3 164 18 7 776 6 948 -11 10 447 10 112 -3 Gatineau

491 440 -10 972 3 072 216 1 463 3 512 140 Ottawa

2 180 2 724 25 6 804 3 876 -43 8 984 6 600 -27 Peterborough 117 119 2 84 1 140 ## 201 1 259 ## Québec

756 830 10 10 812 8 148 -25 11 568 8 978 -22 Regina

219 182 -17 528 60 -89 747 242 -68 Saguenay

186 138 -26 360 120 -67 546 258 -53 St. Catharines-Niagara 1 256 667 -47 696 636 -9 1 952 1 303 -33 Saint John

127 188 48 864 0 -100 991 188 -81 St. John's

356 231 -35 300 72 -76 656 303 -54 Saskatoon

713 523 -27 912 192 -79 1 625 715 -56 Sherbrooke 387 388 0 432 660 53 819 1 048 28 Thunder Bay 106 56 -47 48 108 125 154 164 6 Toronto

5 417 5 247 -3 29 520 27 780 -6 34 937 33 027 -5 Trois-Rivières 234 227 -3 72 384 433 306 611 100 Vancouver

3 602 3 616 0 37 896 28 236 -25 41 498 31 852 -23 Victoria

675 516 -24 1 788 3 132 75 2 463 3 648 48 Windsor

546 760 39 216 4 020 ## 762 4 780 ## Winnipeg

1 762 1 783 1 6 660 2 952 -56 8 422 4 735 -44















Données fondées sur les définitions du recensement de 2016. Source : Centre d'analyse de marché, SCHL ## non calculable / valeurs extrêmes

