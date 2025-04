Hausse de l'itinérance - Chantal Rouleau débloque 10 M$ pour soutenir les organismes sur le terrain

MONTRÉAL, le 7 avril 2025 /CNW/ - Afin de soutenir les organismes communautaires qui doivent composer avec une hausse de l'itinérance, le gouvernement du Québec attribue 10 millions de dollars au réseau des Centraide du Québec et à la Ville de Montréal. La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et députée de Pointe-aux-Trembles, Chantal Rouleau, a profité de sa participation au Sommet de l'Est, en présence du ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, pour en faire l'annonce.

Unir nos forces pour lutter contre l'itinérance

Centraide du Grand Montréal recevra un montant de 8,5 millions de dollars pour le fonds d'urgence en itinérance auquel il ajoutera une somme de 990 000 dollars. La Ville de Montréal recevra 1,5 million de dollars qu'elle bonifiera d'une somme de 166 666 dollars.

Centraide du Grand Montréal, avec l'aide du réseau des Centraide du Québec, distribuera ces fonds à des organismes communautaires pour renforcer leurs services face à la hausse des besoins, tant dans la métropole qu'ailleurs au Québec. Ce financement, échelonné sur deux ans, permettra aux organismes communautaires d'améliorer les conditions d'accueil, d'optimiser les interventions sur le terrain, d'appuyer les démarches d'accès à l'aide sociale et d'acquérir des biens essentiels.

La Ville de Montréal financera les organismes communautaires ayant des projets sur différentes thématiques liées à l'itinérance, dont le développement d'outils et de formations, la cohabitation sociale ainsi que la déjudiciarisation des personnes en situation d'itinérance.

Faciliter l'accès à l'assistance sociale

Dans le cadre du Plan d'action gouvernemental 2024-2029 visant la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, des mesures concrètes sont mises en place pour simplifier l'accès aux programmes d'assistance sociale des personnes en situation d'itinérance. L'objectif est de réduire les risques d'abandon des démarches et de s'assurer que chacune d'elles reçoit l'aide à laquelle elle a droit.

Il est entre autres prévu de simplifier le processus de demande et d'offrir un meilleur accompagnement lors de la demande d'assistance sociale. Le personnel du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale sera également mieux outillé pour assurer une intervention optimale auprès de ces personnes.

Citations

« L'itinérance est un enjeu complexe qui demande que nous travaillions en collaboration avec différents partenaires. Cette aide financière, réclamée par le milieu, donnera aux ressources sur le terrain les moyens d'agir concrètement pour aider les personnes à sortir de la rue. Je suis également fière des mesures mises en place pour faciliter leur accès à l'assistance sociale, un levier essentiel pour les encourager à reprendre leur élan vers une pleine autonomie. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

« La hausse du phénomène de l'itinérance nécessite que les organismes qui œuvrent auprès de ces personnes aient les ressources qui leur permettent de s'ajuster aux besoins grandissants que l'on observe à Montréal comme ailleurs au Québec. Avec l'aide annoncée par la ministre Chantal Rouleau, les personnes qui sont en première ligne auront davantage de moyens pour intervenir avec une plus grande agilité auprès des personnes vulnérables. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« Grâce à sa capacité à mobiliser rapidement des ressources humaines et financières, Centraide du Grand Montréal est un partenaire clé pour soutenir les communautés en temps de crise. Ce fonds arrive à un moment critique, offrant un peu d'oxygène face à l'urgence de la situation. En partenariat avec le gouvernement et les autres Centraide du Québec, nous voulons fournir une aide immédiate tout en travaillant à des solutions qui favoriseront une plus grande prévisibilité dans l'allocation des ressources face aux réalités locales. »

Claude Pinard, président-directeur général de Centraide du Grand Montréal

Faits saillants

En 2022, environ 10 000 personnes se trouvaient en situation d'itinérance visible au Québec.

En matière d'habitation, 500 logements pour des personnes en situation d'itinérance ou à risque de l'être seront construits à divers endroits du Québec, dans le cadre du Programme d'habitation abordable Québec (PHAQ) de la Société d'habitation du Québec (SHQ).

Des projets pilotes pour l'installation de modules d'hébergement transitoire destinés à des personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir verront le jour dans divers endroits du Québec.

