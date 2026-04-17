JOLIETTE, QC, le 17 avril 2026 /CNW/ - Harnois Énergies annonce l'ouverture officielle de son nouveau site d'envergure à Woodstock, en Ontario, situé à la sortie 230 de l'autoroute 401. Plus vaste installation de son réseau, cette halte routière, appelée Travel Stop, est destinée tant aux professionnels de la route qu'à l'ensemble des voyageurs.

Travel Stop de Woodstock (Groupe CNW/Harnois Énergies)

Reconnu et apprécié dans l'industrie du transport, cet emplacement fait aujourd'hui son grand retour après d'importantes rénovations. Harnois Énergies est fière de redonner vie à ce point stratégique du corridor est-ouest canadien, désormais opéré sous la bannière Esso.

Une halte pensée pour tous les voyageurs

Entièrement modernisé, le Travel Stop de Woodstock a été conçu pour maximiser le confort des usagers de l'autoroute 401 et offrir une expérience de pause complète. On y retrouve notamment deux dépanneurs Proxi proposant une sélection variée de plats prêts-à-manger, une grande salle à manger, ainsi qu'une crèmerie. Dans les semaines à venir, l'offre alimentaire sera bonifiée avec l'arrivée de restaurants rapides, dont un Tim Hortons.

Pour souligner l'ouverture, Harnois Énergies offrira des cadeaux aux visiteurs : les 200 premiers camionneurs recevront un cadeau spécial, et les 250 premiers automobilistes se verront offrir une carte Esso Prix Privilèges.

Un nouveau programme exclusif pour les camionneurs

En plus des nombreux services disponibles, Harnois Énergies lance le programme Récompenses Club Chauffeur, offert en exclusivité au Travel Stop de Woodstock. Les camionneurs membres pourront profiter d'avantages en dépanneur, de repas gratuits ainsi que d'un accès sans frais aux douches, selon les modalités du programme. La carte de membre pourra être obtenue directement sur place.

Une vision tournée vers l'avenir

Le site de Woodstock marque un jalon important dans la volonté de Harnois Énergies de développer de grands sites adaptés aux camionneurs et aux voyageurs. Le site web Travel Stop s'inscrit dans cette vision et rassemblera ces haltes au fil du temps. Bien que Woodstock soit aujourd'hui le seul site de cette ampleur, il pose les bases d'un réseau en pleine expansion.

Services offerts sur le site de Woodstock

Diesel, essence, propane, ainsi que du fluide d'échappement diesel (FED)

Grand stationnement pour poids lourds et automobiles

Plusieurs douches et service de buanderie

Salon pour camionneurs et salle de cinéma

Services mécaniques sur place, offrant plus de 800 produits pour répondre aux besoins sur la route

Balance certifiée pour camions (CAT Scale)

Station de propane avec remplissage de bouteilles

Restaurants rapides, dont un Tim Hortons avec service au volant (à venir)

Aires de remplissage pour VR

Deux dépanneurs Proxi

Importante sélection de bières et vins

Crèmerie

Adresse : 535 Mill Street, Woodstock, Ontario N4S 7V6

À propos de Harnois Énergies (www.harnoisenergies.com)

Harnois Énergies est une entreprise familiale fondée en 1958 qui a comme mission de fournir efficacement des sources d'énergie, des produits de spécialité ainsi que des services de qualité par une expérience d'achat conviviale. Elle distribue partout au Canada des produits pétroliers, du propane, des lubrifiants et des produits spéciaux. Harnois Énergies fournit des produits et services sous les marques Esso et Mobil ainsi que sous ses marques privées Harnois, Pétro-T, H-Go, Énergies Express, AFS Exécutif, Proxi et Proxi Extra.

SOURCE Harnois Énergies

Source : Sophie Moisan, Conseillère aux communications, [email protected]