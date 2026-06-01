JOLIETTE, QC, le 1er juin 2026 /CNW/ - Bonne nouvelle pour les automobilistes : Harnois Énergies déploiera, dès le 4 juin, une importante promotion carburant dans les dépanneurs Proxi à travers l'Est du Canada.

Une façon simple d'économiser à la pompe

Carte rabais réutilisable (Groupe CNW/Harnois Énergies)

Dans le cadre de cette initiative, des milliers de cartes rabais réutilisables seront distribuées dans les dépanneurs Proxi participants, permettant aux consommateurs de bénéficier d'un rabais de 10 cents par litre sur leurs achats de carburant.

Disponibles directement en dépanneur, ces cartes pourront être utilisées à plusieurs reprises jusqu'au 18 juillet 2026. Elles seront distribuées en quantité limitée, jusqu'à épuisement.

« Cette promotion a été pensée pour être simple à utiliser au quotidien afin que les consommateurs puissent profiter d'économies dès leur passage dans nos stations-service. Avec le coût des déplacements qui demeure une préoccupation pour plusieurs, on souhaitait offrir un coup de pouce concret et immédiat aux automobilistes » souligne Serge Harnois, président-directeur général de Harnois Énergies.

Une promotion à grande échelle

La promotion est déployée dans les points de service du réseau à travers l'Est du Canada, incluant les dépanneurs Proxi avec station-service Harnois ou Esso.

Les clients peuvent trouver le dépanneur participant le plus proche en consultant la carte interactive du réseau Proxi.

À propos de Harnois Énergies (https://harnoisenergies.com)

Harnois Énergies est une entreprise familiale fondée en 1958 qui a comme mission de fournir efficacement des sources d'énergie, des produits de spécialité ainsi que des services de qualité par une expérience d'achat conviviale. Présente partout au Canada, l'entreprise distribue des produits pétroliers, du propane, des lubrifiants et divers produits spécialisés, tout en poursuivant son virage vers l'avenir avec son réseau de bornes électriques. Harnois Énergies offre ses produits et services sous les marques Esso et Mobil ainsi que sous ses marques privées Harnois, Pétro-T, H-Go, Énergies Express et AFS Exécutif. Harnois Énergies est également propriétaire de la bannière Proxi, qui regroupe plus de 200 dépanneurs dans six provinces canadiennes.

À propos de Proxi (https://proxi.ca)

Fidèle à sa mission de simplifier le quotidien de ses clients, la marque Proxi offre en un seul arrêt une vaste gamme de services et de produits de qualité : produits de dépanneur, lave-auto, prêt-à-manger, restauration, et une multitude de commodités pour mieux accompagner les gens sur la route.

SOURCE Harnois Énergies

Source : Sophie Moisan, Conseillère aux communications, [email protected]