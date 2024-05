SAINT-THOMAS, QC, le 14 mai 2024 /CNW/ - Harnois Énergies (HÉ) est lauréate 2024 du Club Platine des sociétés les Mieux gérées au Canada, ayant conservé son titre de Mieux gérée pendant sept années consécutives. HÉ est reconnue pour son rendement global ainsi que sa croissance soutenue et sera mise à l'honneur à l'occasion d'un gala le 15 mai prochain à Toronto.

Harnois Énergies, Membre du Club platine Les sociétés les Mieux gérées au Canada (Groupe CNW/Harnois Énergies)

Créé il y a 31 ans, le programme des sociétés les Mieux gérées au Canada, demeure le principal palmarès des entreprises au pays qui reconnaît les mérites des entreprises détenues et gérées par des Canadiens pour leurs pratiques commerciales novatrices de classe mondiale. Chaque année, des centaines d'entreprises y participent dans le cadre d'un processus indépendant et rigoureux qui permet d'évaluer leurs capacités et pratiques de gestion. Les mises en nomination sont évaluées par un jury indépendant dont les membres sont des représentants des commanditaires du programme ainsi que des invités spéciaux.

De nombreuses réalisations ont permis à HÉ de devenir membre du Club Platine du concours des sociétés les Mieux gérées au Canada. L'entreprise se démarque entre autres par son efficacité opérationnelle, sa croissance et la qualité de ses points de vente multiservice. Sa mission étant de fournir efficacement à ses clients des sources d'énergie, des produits de spécialité ainsi que des services de qualité par une expérience d'achat conviviale, la satisfaction de sa clientèle diversifiée est primordiale.

« Harnois Énergies est constamment à l'affût des nouvelles technologies, des idées novatrices et des opportunités de croissance. L'entreprise continue d'étudier les possibilités qu'offrent les nouvelles sources d'énergie. Que ce soit l'hydrogène, le propane ou tout autre type d'énergie, nous souhaitons fournir l'énergie appropriée pour chaque véhicule, en tenant compte des besoins actuels et futurs des consommateurs », explique Serge Harnois, président-directeur général de Harnois Énergies.

Au fil des ans, HÉ est devenue un guichet unique pour les clients qui désirent s'approvisionner en énergie. De plus, bien que l'entreprise ait subi une croissance soutenue depuis les dernières années, elle a la volonté de demeurer une organisation agile à l'affût d'opportunités et d'occasions offertes sur le marché. HÉ est également reconnue pour son implication sociale auprès des jeunes, notamment par le biais de la Fondation des Canadiens pour l'enfance, Fillactive et Sports Québec.

À propos de Harnois Énergies

La société, fondée en 1958, a comme mission de fournir efficacement des sources d'énergie, des produits de spécialité ainsi que des services de qualité par une expérience d'achat conviviale. Elle distribue partout au Canada des produits pétroliers, du propane, des lubrifiants et des produits spéciaux, mais elle est également tournée vers l'avenir avec son réseau de bornes électriques et sa station-service où l'hydrogène est disponible.

HÉ compte sur des entreprises associées ainsi que sur un vaste réseau de sous distributeurs pour répondre aux besoins des clientèles réparties dans six segments de marché : détail, commercial/services, industriel, résidentiel, agricole et aviation. Harnois Énergies fournit des produits et services sous les marques Esso et Mobil ainsi que sous ses marques privées Harnois, Pétro-T, H-Go, Énergies Express, AFS Exécutif, Proxi et Proxi Extra.

Harnois Énergies s'appuie sur une équipe de plus de 1 700 personnes pour remplir sa mission.

À propos des sociétés les Mieux gérées au Canada

Le concours des sociétés les Mieux gérées au Canada demeure le sceau d'excellence pour les sociétés détenues et gérées par des Canadiens. Chaque année depuis le lancement du concours en 1993, des centaines d'entreprises y participent dans le cadre d'un processus indépendant et rigoureux permettant d'évaluer leurs capacités et leurs pratiques de gestion. Il existe quatre niveaux de prix : 1) les nouvelles lauréates des Mieux gérées au Canada (nouvelles lauréates choisies chaque année); 2) les lauréates des Mieux gérées au Canada (lauréates qui ont soumis leur candidature de nouveau avec succès et conservent le titre de Mieux gérées pendant deux années additionnelles, sous réserve d'un examen annuel de leur exploitation et de leurs finances); 3) les sociétés lauréates de la catégorie Reconnaissance Or (sociétés qui conservent le titre de Mieux gérées pendant trois années consécutives; ces sociétés lauréates ont démontré leur engagement à l'endroit du concours et ont conservé leur titre pour quatre à six années consécutives); et 4) les membres du Club Platine (lauréates qui ont conservé le titre de Mieux gérées pendant sept années consécutives ou plus). Les commanditaires du programme sont Deloitte Sociétés privées, la CIBC, le Globe and Mail, Salesforce et le Groupe TMX. Pour en savoir plus, visitez www.societeslesmieuxgerees.ca.

