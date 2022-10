QUÉBEC, le 19 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Harnois Énergies (HÉ) et Solugaz, deux des plus importantes entreprises de distribution de propane au Québec annoncent qu'elles ont conclu une entente de partenariat le 28 septembre 2022. Cette entente vise la poursuite du développement de leur marché commun.

À gauche sur la photo Rock Boulianne, président-directeur général de Solugaz et à droite Serge Harnois, président-directeur de Harnois Énergies. (Groupe CNW/Harnois Énergies)

Ce partenariat consolidera la position de leader de HÉ et de Solugaz dans le marché du propane au Québec. L'association entre les deux entreprises permettra d'offrir à la clientèle, entre autres, une complémentarité des territoires desservis, une meilleure efficacité, une offre de produits et de services plus complète grâce à l'éventail des produits distribués par les deux entreprises.

Fondée en 1993, par M. Rock Boulianne, Solugaz est une entreprise reconnue qui, au fil des années, a développé son expertise dans la distribution de gaz propane ainsi que la vente et de l'installation d'appareils fonctionnant au propane. Celle-ci s'ajoute maintenant à l'expertise de HÉ.

« Cette entente nous permettra d'unir nos forces afin de développer le marché du propane au Québec et ainsi diversifier notre offre globale. Je suis donc très heureux d'avoir conclu cet accord avec HÉ et ainsi confirmer le positionnement de Solugaz dans l'industrie », confie Rock Boulianne, président-directeur général de Solugaz.

Quant à Serge Harnois, président-directeur général de HÉ, il souligne que ce partenariat ne sera que bénéfique : « C'est une grande fierté d'avoir pu conclure ce partenariat, la consolidation de notre présence sur le marché du propane fait partie de la stratégie de développement de HÉ. ».

À propos de Harnois Énergies ( https://harnoisenergies.com)

La corporation, fondée en 1958, a comme mission de fournir efficacement des sources d'énergie, des produits de spécialité ainsi que des services de qualité par une expérience d'achat conviviale. Elle distribue principalement des produits pétroliers, propane, des lubrifiants et des produits spéciaux, mais elle est également tournée vers l'avenir avec son réseau de bornes électriques et sa station-service où l'hydrogène est disponible. De plus, l'entreprise dessert les marchés du Québec, du Nunavut, du Labrador et amorce son développement dans d'autres provinces canadiennes, dont le Nouveau-Brunswick.

HÉ compte sur des entreprises associées ainsi que sur un vaste réseau de sous-distributeurs pour répondre aux besoins des clientèles réparties dans six segments de marché : détail, commercial/services, industriel, résidentiel, agricole et aviation. Harnois Énergies fournit des produits et services sous les marques Esso et Mobil ainsi que sous ses marques privées Harnois, Pétro-T, H-Go, Énergies Express, AFS Exécutif, Proxi et Proxi Extra.

Harnois Énergies s'appuie sur une équipe de plus de 1 000 personnes pour remplir sa mission.

À propos de Solugaz ( https://solugaz.com)

Solugaz est une entreprise québécoise spécialisée dans la distribution de gaz propane, la vente et l'installation d'appareils fonctionnant au propane. Elle offre des services de livraison, de remplissage et de location de réservoirs de propane aux entreprises et aux particuliers. Fondée en 1993 à Clermont, l'entreprise compte quatre (4) succursales dans l'Est du Québec, un terminal ferroviaire, des points de service sur la Côte-Nord et au Lac St-Jean ainsi que sa propre flotte de transport.

Comptant plus de 100 employés, Solugaz a pour mission d'être le meilleur propanier du Québec en fidélisant ses clients par une réponse personnalisée, professionnelle et un service clés en main tout en étant une entreprise reconnue dans la distribution du propane comme énergie de l'avenir.

Renseignements: Personne-ressource - Harnois Énergies: Félix Massé, Agent aux communications [email protected]; Personne-ressource - Solugaz: Geneviève Faucher, directrice vente, marketing | service-client [email protected]