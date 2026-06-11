Harnois Énergies et ses dépanneurs Proxi s'associent aux Jeux du Canada pour propulser la relève

JOLIETTE, QC, le 11 juin 2026 /CNW/ - Convaincus du rôle structurant du sport dans le parcours des jeunes, Harnois Énergies et ses dépanneurs Proxi sont fiers d'annoncer leur association avec les Jeux du Canada 2027, devenant ainsi partenaires officiels de l'événement. Cette collaboration vise à soutenir des initiatives qui font la promotion de l'importance du sport auprès des jeunes et qui encouragent l'adoption de saines habitudes de vie.

Un partenariat porté par des valeurs communes

Partenaire officiel des Jeux du Canada 2027

Présentés à Québec du 27 février au 14 mars 2027, les Jeux du Canada constituent la plus grande compétition multisport au pays, réunissant plus de 3 500 athlètes et entraîneurs. Depuis près de 60 ans, cet événement emblématique met en lumière des parcours marqués par la persévérance et la détermination. Du dépassement de soi à l'engagement dans les communautés, ces dimensions du sport rejoignent naturellement les valeurs de Harnois Énergies.

« Chez Harnois Énergies, nous croyons que le sport permet aux jeunes de se découvrir, de se dépasser et de développer des outils essentiels pour leur avenir. En nous associant aux Jeux du Canada, nous souhaitons aller à la rencontre des jeunes dans leurs milieux et contribuer à créer des expériences rassembleuses et positives autour du sport. », souligne Amélie Tremblay, directrice marketing et communications chez Harnois Énergies.

« Nous sommes heureux de pouvoir compter sur Harnois Énergies parmi les partenaires des Jeux du Canada 2027. Leur engagement envers les jeunes et les communautés rejoint naturellement l'esprit des Jeux. C'est un plaisir de les accueillir dans cette grande aventure et de collaborer avec une organisation d'ici qui souhaite contribuer à faire vivre une expérience positive et rassembleuse », mentionne Marie-Hélène St-Onge, directrice générale de la Société hôtesse des Jeux du Canada 2027.

Proxi à la rencontre des communautés

À titre de partenaire officiel des Jeux du Canada 2027, Proxi déploiera différentes initiatives dans les communautés afin d'aller à la rencontre du public. La bannière sera notamment présente sur le terrain tout au long des jeux grâce à des activations, ainsi qu'avec son dépanneur mobile, qui sera présent avant et pendant l'événement.

Par cette collaboration, Harnois Énergies souhaite continuer à créer des liens durables au sein des communautés et auprès des jeunes.

À propos de Harnois Énergies (https://harnoisenergies.com)

Harnois Énergies est une entreprise familiale fondée en 1958 qui a comme mission de fournir efficacement des sources d'énergie, des produits de spécialité ainsi que des services de qualité par une expérience d'achat conviviale. Présente partout au Canada, l'entreprise distribue des produits pétroliers, du propane, des lubrifiants et divers produits spécialisés, tout en poursuivant son virage vers l'avenir avec son réseau de bornes électriques. Harnois Énergies offre ses produits et services sous les marques Esso et Mobil ainsi que sous ses marques privées Harnois, Pétro-T, H-Go, Énergies Express et AFS Exécutif. Harnois Énergies est également propriétaire de la bannière Proxi, qui regroupe plus de 200 dépanneurs dans six provinces canadiennes.

À propos de Proxi (Accueil | Proxi)

Fidèle à sa mission de simplifier le quotidien de ses clients, la marque Proxi offre en un seul arrêt une vaste gamme de services et de produits de qualité : produits de dépanneur, lave-auto, prêt-à-manger, restauration, et une multitude de commodités pour mieux accompagner les gens sur la route. Trouvez dès maintenant le dépanneur Proxi le plus près de chez vous grâce à notre carte interactive.

À propos des Jeux du Canada 2027

Les Jeux du Canada sont la plus grande compétition multisport au pays, rassemblant plus de 3 500 athlètes et entraîneurs de haut calibre dans 22 disciplines sportives. Organisés tous les deux ans, en alternance entre l'été et l'hiver, ils célèbrent la persévérance et l'esprit sportif des jeunes athlètes canadiens.

L'édition d'hiver des Jeux du Canada 2027 se déroulera à Québec du 27 février au 14 mars 2027, marquant le retour de l'événement dans la ville qui l'a vu naître il y a 60 ans. Ce projet est rendu possible grâce au soutien du gouvernement du Canada, du gouvernement du Québec et de la Ville de Québec.

Pour tout savoir sur les Jeux du Canada 2027 et suivre les préparatifs :

www.jeuxducanada2027.ca

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SOURCE Harnois Énergies

Source : Harnois Énergies, Sophie Moisan, Conseillère aux communications, [email protected]