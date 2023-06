SAINT-THOMAS, QC, le 14 juin 2023 /CNW/ - Harnois Énergies est fière d'être la première entreprise au Canada à faire la réservation de cinq camions Peterbilt 579 à pile à combustible hydrogène. Cet achat marquera le début de la décarbonation de la flotte de transport de Harnois Énergies. La livraison des camions sans émission de GES est prévue pour le début de l'année 2026 par le fournisseur Peterbilt Motors Company, une filiale de PACCAR.

Camion hydrogène (Groupe CNW/Harnois Énergies)

« Ce projet stimulant permet à l'entreprise d'amorcer la décarbonation de sa flotte de transport et confirme qu'il y a un réel avenir pour l'hydrogène vert au Québec. Harnois Énergies se donne les moyens afin d'être une pionnière dans la transition énergétique qui est en cours. Cet investissement cadre parfaitement avec notre vision, soit d'offrir la bonne énergie pour le bon véhicule. » explique Serge Harnois, président-directeur général de Harnois Énergies.

Harnois Énergies précurseur de l'hydrogène vert au Québec

L'annonce d'aujourd'hui donne suite à la première incursion de Harnois Énergies dans l'univers de l'hydrogène. En 2018, l'entreprise annonçait le projet de la toute première station multiénergie au Québec située sur le boulevard Wilfred-Hamel à Québec. Encore à ce jour, il s'agit de la seule station au Québec où l'hydrogène vert est produit et vendu au public pour des véhicules électriques à hydrogène.

Cet été, en partenariat avec le gouvernement du Québec, Alstom et HTEC, Harnois Énergies contribuera à la mise en service du premier train de passagers à hydrogène vert en Amérique du Nord, le tout rendu possible grâce à la station de production de Québec.

Harnois Énergies est tournée vers le futur et garde l'esprit ouvert. La diversification des énergies est au cœur des priorités de l'entreprise.

La corporation, fondée en 1958, a comme mission de fournir efficacement des sources d'énergie, des produits de spécialité ainsi que des services de qualité par une expérience d'achat conviviale. Elle distribue partout au Canada des produits pétroliers, du propane, des lubrifiants et des produits spéciaux, mais elle est également tournée vers l'avenir avec son réseau de bornes électriques et sa station-service où l'hydrogène est disponible.

HÉ compte sur des entreprises associées ainsi que sur un vaste réseau de sous distributeurs pour répondre aux besoins des clientèles réparties dans six segments de marché : détail, commercial/services, industriel, résidentiel, agricole et aviation. Harnois Énergies fournit des produits et services sous les marques Esso et Mobil ainsi que sous ses marques privées Harnois, Pétro-T, H-Go, Énergies Express, AFS Exécutif, Proxi et Proxi Extra.

Harnois Énergies s'appuie sur une équipe de plus de 1 400 personnes pour remplir sa mission.

Sociétés les mieux gérées

En mars 2018, Harnois Énergies se distingue pour son rendement global et sa croissance soutenue et reçoit le prestigieux titre de lauréate des Sociétés les mieux gérées au Canada. En 2021, l'entreprise obtient la Reconnaissance Or et la conserve jusqu'à ce jour. Au fil des ans, Harnois Énergies est devenue un guichet unique pour sa clientèle. De plus, bien que l'entreprise ait connu une croissance continue au cours des dernières années, elle a la volonté de demeurer une organisation agile à l'affût d'opportunités et d'occasions offertes sur le marché.

