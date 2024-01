JOLIETTE, QC, le 24 janv. 2024 /CNW/ - Harnois Énergies (HÉ) a conclu une entente visant l'acquisition de Groupe Suroît. Cette transaction permettra à HÉ de desservir la Rive-Sud de Montréal de façon optimale, en plus de consolider sa position de chef de file dans le secteur des énergies.

Une entente qui prend tout son sens

Serge Harnois - Président-directeur général, Harnois Énergies Marquis Jr Grégoire - Président-directeur général, Groupe Suroit (Groupe CNW/Harnois Énergies)

Partenaires d'affaires depuis plusieurs années, les deux entreprises familiales qui partagent les mêmes valeurs, soit le respect et l'authenticité, ont su voir les opportunités que pouvait offrir cette entente à long terme. L'acquisition réalisée par HÉ permettra d'offrir à la clientèle, entre autres, une complémentarité des territoires desservis, une meilleure efficacité, une offre de produits et de services plus complète grâce à l'éventail des produits distribués par les deux entreprises.

Fondée en 1997, Groupe Suroît est une entreprise reconnue, qui depuis sa création, a développé son expertise dans la distribution de propane, carburant, lubrifiants ainsi que dans l'installation d'appareils fonctionnant au propane.

HÉ est fière de poursuivre le travail entamé par Groupe Suroît. L'entreprise est également heureuse d'accueillir plus de 90 nouveaux employés au sein de sa grande famille. Pour sa part, Marquis Jr Grégoire, par le passé président-directeur général de Groupe Suroît, continuera d'assurer la gestion des opérations. Son expérience, ses connaissances et sa proximité avec la clientèle sont des atouts que HÉ reconnaît et souhaite conserver.

« Il était important pour moi de demeurer impliqué dans l'entreprise tout en pouvant compter sur Harnois Énergies afin de poursuivre le développement de l'organisation. Cette entente sera bénéfique pour tous y compris pour les clients », mentionne Marquis Jr Grégoire.

Quant à Serge Harnois, président-directeur général de HÉ, il souligne que cette transaction ne sera que bénéfique : « Nous nous réjouissons de cette belle entente avec un partenaire d'affaires de longue date. La présence sur la Rive-Sud de Montréal fait partie de la stratégie de développement de HÉ. »

À propos de Harnois Énergies ( https://harnoisenergies.com)

La corporation, fondée en 1958, a comme mission de fournir efficacement des sources d'énergie, des produits de spécialité ainsi que des services de qualité par une expérience d'achat conviviale. Elle distribue partout au Canada des produits pétroliers, du propane, des lubrifiants et des produits spéciaux, mais elle est également tournée vers l'avenir avec son réseau de bornes électriques et sa station-service où l'hydrogène est disponible.

HÉ compte sur des entreprises associées ainsi que sur un vaste réseau de sous distributeurs pour répondre aux besoins des clientèles réparties dans six segments de marché : détail, commercial/services, industriel, résidentiel, agricole et aviation. Harnois Énergies fournit des produits et services sous les marques Esso et Mobil ainsi que sous ses marques privées Harnois, Pétro-T, H-Go, Énergies Express, AFS Exécutif, Proxi et Proxi Extra.

Harnois Énergies s'appuie sur une équipe de plus de 1 700 personnes pour remplir sa mission.

Sociétés les mieux gérées

En mars 2018, Harnois Énergies se distingue pour son rendement global et sa croissance soutenue et reçoit le prestigieux titre de lauréate des Sociétés les mieux gérées au Canada. En 2021, l'entreprise obtient la Reconnaissance Or et la conserve jusqu'à ce jour. Au fil des ans, Harnois Énergies est devenue un guichet unique pour sa clientèle. De plus, bien que l'entreprise ait connu une croissance continue au cours des dernières années, elle a la volonté de demeurer une organisation agile à l'affût d'opportunités et d'occasions offertes sur le marché.

