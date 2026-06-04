Duck Creek et Coaction Global révèlent comment les assureurs peuvent déployer l'IA agentique dans la souscription et les déclarations de sinistre sans sacrifier la conformité ou le contrôle

BOSTON, le 4 juin 2026 /CNW/ -- Duck Creek, noyau intelligent de l'assurance, a annoncé aujourd'hui que le Directeur général, Hardeep Gulati, fera une présentation à l'Insurtech Insights USA le jeudi 4 juin à 13h45 (HE) aux côtés de Ramana Narayanam, Responsable des TI chez Coaction Global, pour une séance principale intitulée « No Trust, No Scale: The Executive Playbook for Trusted AI Decisioning in P&C Insurance. » Duck Creek rencontrera également les assureurs et fera une démonstration de sa plateforme d'IA agentique native et de ses nouvelles applications fondées sur l'IA, y compris Agentic Underwriting Workbench et Agentic First Notice of Loss (FNOL) au stand 505.

Alors que les assureurs passent de l'expérimentation de l'IA à l'adoption à l'échelle de l'entreprise, le secteur est confronté à un point d'inflexion critique. Bien que les technologies d'IA génératives et agentiques promettent des améliorations majeures en matière de souscription, de déclaration de sinistre et d'efficacité opérationnelle, les assureurs doivent également répondre aux préoccupations croissantes concernant l'explicabilité, la conformité, la cohérence et la confiance des clients.

Au cours de la séance, Gulati et Narayanam aborderont la façon dont les assureurs peuvent intégrer l'IA de confiance aux activités de base sans sacrifier la gouvernance ou le contrôle réglementaire. La discussion portera sur la façon dont l'orchestration, la connectivité des données en temps réel et les modèles d'IA propres à l'assurance peuvent aider les assureurs à aller au-delà des copilots déconnectés vers une prise de décision évolutive et vérifiable de l'IA.

« Tous les assureurs veulent profiter des avantages que présente l'IA, y compris une souscription plus rapide, des déclarations de sinistre plus intelligentes et de meilleures opérations. Il s'agit pourtant de savoir s'ils peuvent déployer l'IA avec la gouvernance que leurs régulateurs, leurs clients et leurs conseils d'administration exigent », a déclaré Hardeep Gulati, PDG de Duck Creek. « Chez Insurtech Insights, nous sommes impatients de discuter et de démontrer comment les assureurs peuvent déployer l'IA en toute confiance grâce à la transparence, à la gouvernance et à l'orchestration en temps réel dans chaque flux de travail. »

La plateforme d'IA agentique de Duck Creek combine des capacités de renseignement, d'orchestration et d'assurance IA dans le domaine de l'assurance pour permettre aux assureurs de déployer des agents d'IA dans les flux de travail de souscription, de déclaration de sinistre, d'administration des polices, de facturation et de paiement. La plateforme est conçue pour prendre des décisions explicables, vérifiables et conformes, tout en permettant aux assureurs de maintenir une surveillance humaine et un contrôle opérationnel.

« Les assureurs d'aujourd'hui ont besoin de solutions d'IA non seulement puissantes, mais fiables et ancrées dans de véritables flux de travail opérationnels », a déclaré Ramana Narayanam, responsable des TI chez Coaction Global. « Notre travail avec Duck Creek témoigne de l'importance commune accordée à l'établissement d'une base de données plus solide et à la prise de décisions plus intelligentes et connectées qui favorisent tant l'agilité opérationnelle que la gouvernance. »

Pour en savoir plus sur la présence de Duck Creek à l'Insurtech Insights USA, visitez www.duckcreek.com.

À propos de Duck Creek

Duck Creek est le noyau intelligent sur lequel les principaux assureurs choisissent de s'appuyer. Conçu pour les assurances IARD et générale, Duck Creek unifie l'ensemble du cycle de vie de l'assurance sur une plateforme unique avec une seule base de données. En tant que plateforme agentique, elle relie les renseignements aux flux de travail de souscription, de police, de facturation, de déclaration de sinistre et de paiement, où les décisions sont prises et où la conformité n'est pas négociable. Duck Creek permet aux assureurs de lancer des produits plus rapidement, de s'adapter rapidement au changement et de se développer avec précision et confiance. Les solutions sont disponibles individuellement ou en tant que suite complète via Duck Creek OnDemand. Visitez www.duckcreek.com et suivez Duck Creek sur LinkedIn et X.

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SOURCE Duck Creek