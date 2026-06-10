Duck Creek élargit sa stratégie de plateforme mondiale avec des améliorations de couche multipays et un engagement à soutenir le marché de Londres

Les nouveaux investissements dans les plateformes aident les assureurs à se développer à l'international tout en favorisant la participation au marché de l'assurance spécialisée de Lloyd's

LONDRES, 10 juin 2026 /CNW/ - Duck Creek, le noyau intelligent de l'assurance, annonce aujourd'hui sa stratégie d'expansion mondiale et son soutien élargi aux assureurs qui exercent leurs activités sur les marchés internationaux à l'occasion du London ENGAGE, sa conférence annuelle à l'intention des chefs de file du secteur de l'assurance au Royaume-Uni et en Europe. S'appuyant sur son engagement à aider les assureurs à se développer à l'échelle mondiale, Duck Creek a apporté des améliorations à son architecture multipays et a annoncé un investissement stratégique pour soutenir le marché de Londres, y compris des plans pour obtenir la certification de marché de Lloyd's.

En tant que principal marché mondial du risque spécialisé et multinational, le marché de Londres dépend d'une collaboration complexe entre courtiers, syndicats, entreprises, titulaires de couverture et partenaires, soutenue par des flux de processus hautement spécialisés, un échange de données exhaustif et des contrôles opérationnels rigoureux. Duck Creek investit dans des capacités conçues pour soutenir la participation au marché de Londres et prévoit obtenir la certification commerciale de Lloyd's dans le cadre de sa stratégie globale visant à répondre aux besoins des assureurs qui exercent leurs activités dans cet écosystème mondial de l'assurance.

À ces capacités s'ajoute l'expansion continue de la structure hiérarchique de couche multipays (MCL) de Duck Creek, une capacité fondamentale qui permet aux assureurs de gérer leurs activités mondiales et régionales au moyen d'un cadre unifié. Disponible dès aujourd'hui, MCL couvre les services de polices, de facturation, de réclamation et de clarté de Duck Creek, et l'expansion est en cours pour l'ensemble des solutions numériques. Conçue pour les assureurs multinationaux, MCL fournit un cadre opérationnel commun qui aide les assureurs à pénétrer de nouveaux marchés plus rapidement, à réutiliser les configurations existantes et à maintenir l'uniformité de leurs activités à l'échelle mondiale tout en répondant aux exigences du marché local.

« Duck Creek est depuis longtemps un chef de file de la technologie d'assurance, aidant les assureurs à moderniser l'administration des polices, à rationaliser leurs opérations et à s'adapter plus rapidement à l'évolution des demandes du marché », déclare Hardeep Gulati, chef de la direction de Duck Creek. « Notre investissement dans les capacités du marché de Londres étend ce leadership à l'un des écosystèmes d'assurance spécialisés les plus sophistiqués au monde. En élargissant les systèmes centraux intelligents de Duck Creek pour soutenir les activités et les exigences de connectivité du marché de Londres, nous permettons aux assureurs de gérer le cycle de vie complet des polices plus efficacement, de renforcer l'agilité opérationnelle et de tirer parti des investissements, des partenariats et de l'infrastructure de marché dont ils dépendent déjà. »

La société vise à permettre aux assureurs d'accéder plus facilement aux marchés internationaux et d'exercer leurs activités, tout en réduisant la complexité opérationnelle en améliorant l'efficacité tout au long du cycle de vie de l'assurance. En combinant l'architecture infonuagique native, l'intelligence agentique et une expertise approfondie en assurance, Duck Creek aide les assureurs à exercer leurs activités de façon plus efficace sur tous les marchés tout en demeurant à l'écoute des exigences locales.

« La croissance mondiale ne consiste plus seulement à pénétrer de nouveaux marchés ; elle consiste à le faire avec rapidité, cohérence et maîtrise », déclare Jose Lazares, directeur des produits chez Duck Creek. « La couche multipays de Duck Creek offre aux assureurs un modèle opérationnel réutilisable pour l'expansion dans toutes les régions tout en s'adaptant aux exigences du marché local. Notre investissement dans les capacités du marché de Londres renforce cette base et étend le leadership de Duck Creek en matière de souscription de polices spécialisées à l'un des écosystèmes d'assurance les plus complexes au monde. Ces capacités aident les assureurs à réduire la complexité opérationnelle, à renforcer la discipline de souscription et à poursuivre une croissance plus rentable sur tous les marchés. »

La hiérarchie MCL offre une approche souple et structurée de la gestion des configurations dans plusieurs pays, ce qui permet aux assureurs :

de réutiliser les composantes entre les différentes régions, en évitant les configurations redondantes ;

de réduire les délais de mise en œuvre grâce à des structures préconfigurées prêtes à l'emploi ;

d'accélérer l'entrée sur de nouveaux marchés tout en maintenant la gouvernance et la cohérence.

Duck Creek soutient actuellement les assureurs qui exercent leurs activités sur les principaux marchés mondiaux, notamment en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et en Irlande, en Inde, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Cet investissement continu permettra d'étendre le soutien à d'autres marchés européens et asiatiques.

En combinant un modèle de configuration modernisé, une automatisation intelligente et un soutien accru aux écosystèmes mondiaux de l'assurance, Duck Creek permet aux assureurs :

de mettre en œuvre des stratégies de croissance internationales sans dédoubler les efforts ;

de s'adapter rapidement aux exigences réglementaires locales ;

de réduire la complexité opérationnelle des déploiements dans plusieurs pays.

À propos de Duck Creek

Duck Creek est le noyau intelligent sur lequel les principaux assureurs choisissent de s'appuyer. Conçu pour les assurances IARD et générale, Duck Creek unifie l'ensemble du cycle de vie de l'assurance sur une plateforme unique avec une seule base de données. En tant que plateforme agentique, la société relie l'information aux flux de travail de souscription, de politique, de facturation, d'indemnisation et de paiement, où les décisions sont prises et la conformité est non négociable. Duck Creek permet aux assureurs de lancer des produits plus rapidement, de s'adapter rapidement au changement et de se développer avec précision et confiance. Les solutions sont disponibles individuellement ou en tant que suite complète via Duck Creek OnDemand. Visite www.duckcreek.com et suivez Duck Creek sur LinkedIn et X.

Relations avec les médias :

Marianne Dempsey et Tara Stred

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SOURCE Duck Creek