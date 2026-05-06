La distinction souligne le travail de Suncorp visant à moderniser les systèmes d'assurance de base au moyen de son programme Digital Insurer optimisé par Duck Creek OnDemand.

BOSTON, 6 mai 2026 /CNW/ - Duck Creek, le noyau intelligent de l'assurance, a nommé Suncorp, un assureur de premier plan en Australie et en Nouvelle-Zélande, en tant que récipiendaire du prix Standard of Excellence Customer Award 2026. L'entreprise a été reconnue lors de la Formation '26 de Duck Creek, sa conférence phare avec les clients qui s'est tenue du 27 au 29 avril à Orlando, en Floride.

Le Standard of Excellence Customer Award de Duck Creek récompense les clients qui obtiennent des résultats exceptionnels en tirant parti des solutions de Duck Creek pour transformer leur entreprise et stimuler l'innovation dans l'ensemble du secteur de l'assurance.

Suncorp a adopté Duck Creek OnDemand comme plateforme de base de son programme pluriannuel Digital Insurer. Le programme de transformation couvre l'assurance des particuliers (habitation et automobile) et l'assurance des entreprises ; en s'appuyant sur la politique, la facturation, la cotation et la clarté de Duck Creek pour offrir des expériences simplifiées axées sur le numérique. Ces mises en œuvre permettent la simplification de structures de produits, l'amélioration de la tarification fondée sur le risque et des parcours numériques évolutifs de devis et d'achats, tout en favorisant le déploiement rapide des produits et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle dans les secteurs d'activité à volume élevé.

Le premier déploiement du programme a été réalisé avec la coentreprise AA Insurance New Zealand, et est déjà en voie de mise en œuvre pour la marque grand public australienne phare de Suncorp, AAMI.

« Le premier déploiement de Digital Insurer a été un jalon majeur pour notre programme de transformation », déclare Katherine Carmody, directrice générale exécutive, Assurance numérique chez Suncorp. « Cette reconnaissance reflète la force de notre partenariat et les progrès que nous avons réalisés dans la pérennisation de nos activités d'assurance. Je suis enthousiasmée par les excellents résultats que nous pouvons obtenir pour nos clients, nos employés et notre entreprise. »

« Digital Insurer souligne l'incidence d'une transformation infonuagique bien exécutée à grande échelle », déclare Chris McCloskey, directeur de l'exploitation de Duck Creek. « Leur travail démontre comment les assureurs peuvent moderniser leurs systèmes de base, améliorer la sophistication des prix et offrir de meilleures expériences aux clients et aux employés. »

À propos de Suncorp

Suncorp est un important assureur trans-Tasman qui sert des clients en Australie et en Nouvelle-Zélande grâce à un portefeuille de marques reconnues. L'entreprise offre une gamme de produits d'assurance, y compris l'assurance habitation, automobile et commerciale, pour soutenir des millions de clients grâce à des solutions de protection et de gestion des risques.

En mettant l'accent sur l'innovation et l'expérience client, Suncorp continue d'investir dans des capacités numériques et des plateformes modernes pour mieux répondre aux attentes évolutives des clients. Son programme d'assurance numérique reflète un engagement continu à simplifier les activités, à accroître l'agilité et à offrir des solutions d'assurance plus personnalisées et accessibles dans l'ensemble de ses marchés.

À propos de Duck Creek

Duck Creek est le noyau intelligent sur lequel les principaux assureurs choisissent de s'appuyer. Conçu pour les assurances IARD et générale, Duck Creek unifie l'ensemble du cycle de vie de l'assurance sur une plateforme unique avec une seule base de données. En tant que plateforme agentique, la société connecte l'intelligence à travers les flux de travail de souscription, de police, de facturation, de sinistres et de paiements où les décisions sont prises et où la conformité n'est pas négociable. Duck Creek permet aux assureurs de lancer des produits plus rapidement, de s'adapter rapidement au changement et de se développer avec précision et confiance. Les solutions sont disponibles individuellement ou en tant que suite complète via Duck Creek OnDemand. Visitez www.duckcreek.com et suivez Duck Creek sur LinkedIn et X.

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SOURCE Duck Creek