Duck Creek acquiert Send, créant la seule plateforme du secteur intégrant un processus de souscription agentique jusqu'au système cœur de métier

Cette acquisition associe le noyau technologique intelligent et la plateforme d'IA agentique de Duck Creek au moteur d'orchestration natif de l'IA de Send afin de redéfinir l'ensemble du processus de souscription des assureurs des segments commercial, spécialisé et du marché de Londres

BOSTON, le 7 juill. 2026 /CNW/ -- Duck Creek Technologies, le noyau intelligent de l'assurance, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Send Technology Solutions Ltd, un moteur d'orchestration des souscriptions de premier plan natif de l'IA qui dessert les marchés commerciaux, spécialisés et des risques complexes auprès de grands clients du secteur de l'assurance partout dans le monde. L'investissement crée la première et seule solution agentique du secteur à unifier les opérations cœur de métier de l'assurance et les flux de travail intelligents de souscription tout au long du cycle de vie des polices pour plusieurs modèles opérationnels.

Duck Creek dessert des centaines d'assureurs multirisques à l'échelle mondiale, y compris plus de la moitié des 20 plus importantes sociétés d'assurances multirisques à l'échelle mondiale. Send est un acteur de premier plan dans les solutions de souscription destinées aux assureurs des marchés commerciaux, des risques spécialisés, de la réassurance, aux agents généraux de gestion et aux clients opérant sous délégation de souscription. Sa plateforme d'orchestration des processus de souscription prend en charge plus de 26 milliards de dollars de primes brutes émises.

Alors que l'amélioration du rendement des souscriptions devient un impératif stratégique pour les assureurs, beaucoup restent freinés par des processus de souscription cloisonnés, des données de soumission et d'exposition aux risques fragmentées, ainsi qu'une visibilité limitée sur l'appétence au risque, les décisions de tarification, l'accumulation des risques au sein du portefeuille et le rendement des souscriptions. En réunissant Duck Creek et Send, les assureurs peuvent relier la réception des soumissions, le triage, l'enrichissement, l'évaluation des risques, les décisions en matière de devis, l'émission de polices et la surveillance de portefeuille dans un modèle opérationnel plus unifié, aidant ainsi les souscripteurs à agir avec plus de rapidité, de cohérence et de confiance pour assurer une croissance rentable.

La plateforme d'orchestration des souscriptions de Send a déjà produit un impact mesurable pour les assureurs, notamment en permettant de réduire jusqu'à 7 fois le délai nécessaire pour obtenir un devis et jusqu'à 65 % le temps de lancement de nouveaux produits. Grâce à la surperformance prouvée des clients de Duck Creek en termes de ratios combinés et de croissance, l'acquisition offre une excellente occasion d'aider les assureurs à améliorer la rapidité, la rentabilité et l'avantage concurrentiel tout au long du cycle de souscription.

« La souscription est devenue l'une des priorités les plus importantes des assureurs qui cherchent à améliorer leur rentabilité, à gérer des risques de plus en plus complexes et à affronter la concurrence avec plus de rapidité et de précision », a déclaré Hardeep Gulati, chef de la direction de Duck Creek. « En intégrant Send à Duck Creek, nous combinons les opérations d'assurance de base et l'orchestration des souscriptions dans une expérience d'IA agentique fiable qui relie les systèmes d'enregistrement, les renseignements décisionnels, les flux de travail et l'action. C'est ce qui change la donne pour les assureurs : une plateforme unifiée qui les aide à transformer la complexité de la souscription en décisions plus claires, en une exécution plus rapide, en une meilleure sélection des risques et en une valeur commerciale mesurable. »

Cette acquisition s'appuie sur la stratégie récemment lancée par Duck Creek autour de sa plateforme d'IA agentique et de son espace de travail d'analyse de souscription agentique. Présentée lors de Formation '26, la plateforme d'IA agentique de Duck Creek permet aux assureurs de déployer, d'orchestrer et de superviser des agents d'IA tout au long du cycle de vie de l'assurance, afin de garantir une prise de décision fiable et sécurisée. La plateforme d'intelligence artificielle agentique de Duck Creek élargira et accélérera les capacités d'orchestration des souscriptions de Send en intégrant les agents natifs de l'assurance, la gouvernance et la connectivité des systèmes de base au cycle de vie de la souscription, tout en donnant aux assureurs une base pour déployer l'IA dans l'ensemble du processus de souscription avec une vitesse, un contrôle et une incidence commerciale accrus.

Send continuera d'être disponible comme un moteur autonome d'orchestration des souscriptions avec intégration à tous les systèmes de base, tout en bénéficiant d'investissements continus et d'une intégration plus approfondie avec l'Intelligent Insurance Cloud et la plateforme d'intelligence artificielle agentique de Duck Creek pour les clients combinés. Andy Moss, chef de la direction et cofondateur de Send, continuera de diriger l'équipe Send chez Duck Creek à titre de directeur général de la souscription.

« Send a été conçu pour aider les assureurs à prendre des décisions de souscription de plus en plus complexes en orchestrant les personnes, les données, l'intelligence artificielle et les flux de travail dans une expérience de souscription unique », a déclaré M. Moss. « Rejoindre Duck Creek offre l'occasion de concrétiser cette vision sur un marché mondial plus vaste tout en aidant les assureurs à prendre des décisions plus rapidement, à accroître leur efficacité et à améliorer leur rentabilité. Nous partageons une conviction commune que la technologie augmente les capacités des souscripteurs, plutôt qu'elle ne les remplace, et que l'intelligence artificielle doit être mise en œuvre avec transparence, gouvernance et confiance. »

Ensemble, Duck Creek et Send fourniront aux assureurs les capacités suivantes :

Gestion avancée de la réception et du triage des soumissions : Capture et organise les soumissions provenant des courriels, des documents et des canaux de courtiers, aidant les équipes à prioriser les occasions d'affaires et à améliorer le taux de conversion.

: Capture et organise les soumissions provenant des courriels, des documents et des canaux de courtiers, aidant les équipes à prioriser les occasions d'affaires et à améliorer le taux de conversion. Extraction et enrichissement des données fondés sur l'IA : Structure, valide et enrichit les données sur les soumissions, l'exposition et les risques afin que les souscripteurs puissent agir plus rapidement sur des renseignements plus propres et prêts pour la prise de décisions.

: Structure, valide et enrichit les données sur les soumissions, l'exposition et les risques afin que les souscripteurs puissent agir plus rapidement sur des renseignements plus propres et prêts pour la prise de décisions. Orchestration complète de la souscription : Coordonne les activités, depuis la réception et le triage des dossiers jusqu'à l'évaluation des risques, la tarification, les approbations, l'établissement de devis, la souscription et les processus suivant la prise d'effet de la police.

: Coordonne les activités, depuis la réception et le triage des dossiers jusqu'à l'évaluation des risques, la tarification, les approbations, l'établissement de devis, la souscription et les processus suivant la prise d'effet de la police. Espace de travail de souscription centré sur le risque : Rassemble les documents, les données, les notes, les renvois, les intrants de tarification, les approbations et les décisions concernant chaque risque afin d'améliorer l'uniformité et le contrôle.

: Rassemble les documents, les données, les notes, les renvois, les intrants de tarification, les approbations et les décisions concernant chaque risque afin d'améliorer l'uniformité et le contrôle. Flux de travail, règles et gouvernance configurables : Soutient les règles de souscription, la gestion des pouvoirs, le suivi des ententes sur les niveaux de service, les pistes d'audit et les contrôles de conformité pour mettre à l'échelle des opérations complexes de souscription.

: Soutient les règles de souscription, la gestion des pouvoirs, le suivi des ententes sur les niveaux de service, les pistes d'audit et les contrôles de conformité pour mettre à l'échelle des opérations complexes de souscription. Capacités spécialisées pour les marchés commerciaux et spécialisés complexes : Soutien aux activités d'assurance commerciale, aux lignes d'affaires spécialisées, aux agents généraux de gestion, aux autorités déléguées, à la réassurance et aux opérations du marché de Londres, avec intégration à la plateforme d'assurance de base de Duck Creek pour l'exécution des contrats d'assurance.

À propos de Send Technology

Send est la principale plateforme d'orchestration de la souscription à laquelle les assureurs, les agents généraux de gestion (MGA) et les réassureurs font confiance pour gérer les risques complexes. La plateforme relie les personnes, les données, l'intelligence artificielle et les flux de travail afin de simplifier les opérations de souscription, de la soumission à l'engagement et au-delà. Avec des clients en Amérique du Nord, au Royaume-Uni, aux Bermudes et dans d'autres marchés mondiaux de l'assurance, Send aide les assureurs à améliorer leur rendement en matière de souscription, à accélérer la prise de décisions et à favoriser une croissance rentable. Solano Partners a agi à titre de conseiller financier exclusif pour Send. Visitez www.send.technology pour en savoir plus.

À propos de Duck Creek

Duck Creek est le noyau intelligent sur lequel les principaux assureurs choisissent de s'appuyer. Conçu pour les assurances IARD et générales, Duck Creek unifie l'ensemble du cycle de vie de l'assurance sur une plateforme unique avec une base de données unique. En tant que plateforme agentique, elle relie les renseignements aux flux de travail de souscription, des polices, de la facturation, des sinistres, de la réassurance et des paiements où les décisions sont prises et la conformité est non négociable. Duck Creek permet aux assureurs de lancer des produits plus rapidement, de s'adapter rapidement au changement et de se développer avec précision et confiance. Les solutions sont disponibles individuellement ou en tant que suite complète via Duck Creek OnDemand. Visitez www.duckcreek.com et suivez Duck Creek sur LinkedIn et X.

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Marianne Dempsey / Tara Stred

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SOURCE Duck Creek