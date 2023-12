Han-Logement construit 16 logements abordables et adaptés pour des personnes vivant avec un handicap à Rimouski

RIMOUSKI, QC, le 15 déc. 2023 /CNW/ - La ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et députée de Rimouski, Mme Maïté Blanchette Vézina, au nom de la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, accompagnée du maire de Rimouski, M. Guy Caron, de M. Martin Raymond, président-directeur général du Fonds immobilier de solidarité FTQ, et de M. Paul Champagne, chef de la direction de Han-Logement, a souligné ce matin la première pelletée de terre officielle d'un nouveau projet d'habitation sociale et abordable à Rimouski. Les premiers locataires pourront y emménager dès juin 2024.

Ce projet comptera deux immeubles de huit appartements d'une ou deux chambres à coucher, lesquels seront érigés sur le boulevard Grande-Ourse, à Rimouski. Les 16 logements locatifs supervisés seront entièrement adaptés aux besoins de personnes présentant un handicap physique, une déficience intellectuelle ou une légère perte d'autonomie. Les locataires pourront bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la Société d'habitation du Québec (SHQ), ce qui leur permettra de débourser 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide additionnelle, qui pourrait atteindre environ 500 000 $, est répartie sur cinq ans et est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Rimouski.

Ce projet, dont le coût global s'élève à 4,3 M$, est rendu possible grâce au financement de 1,7 M$ du gouvernement du Québec et à l'investissement de 500 000 $ du Fonds de solidarité FTQ dans le cadre de leur partenariat pour la création de 1 400 logements abordables au Québec d'ici 2025. En faisant don du terrain à Han-Logement, la Ville de Rimouski a contribué au projet pour 418 000 $. De généreux donateurs se sont également mobilisés pour que le projet voie le jour, des efforts d'une valeur de 250 000 $.

« Le partenariat entre le gouvernement du Québec et le Fonds de solidarité FTQ continue de porter fruits. Nous faisons équipe pour augmenter l'offre de logements dans l'ensemble du Québec et je me réjouis de pouvoir souligner aujourd'hui, à Rimouski, la mise en chantier d'un projet d'habitation sociale et abordable destiné à une clientèle vulnérable. Je salue le travail de tous les partenaires y ayant contribué et je réitère mon souhait de réaliser davantage de projets du genre, grâce aux leviers financiers dont nous disposons et à l'assouplissement des balises de nos programmes. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Cette habitation sociale et abordable fera une réelle différence à Rimouski. Améliorer l'accès au logement est une priorité pour la région, et je me réjouis que ce projet aille de l'avant et contribue à bonifier l'offre pour les personnes à besoins particuliers. Je remercie tous les partenaires impliqués dans ce projet qui permettra à 16 familles de s'épanouir et d'être soutenues dans leurs activités quotidiennes. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Nous sommes partenaires de Han-Logement depuis 2017 et nous sommes fiers d'appuyer sa croissance au Bas-Saint-Laurent. Le modèle d'affaires propre à l'organisme peut profiter à d'autres régions et à de nouveaux ménages aux prises avec des défis d'accessibilité et de disponibilité. Notre apport rejoint parfaitement notre mission, axée sur le développement immobilier durable et socialement responsable. Ce nouveau projet à vocation sociale témoigne également du succès de notre entente avec le gouvernement du Québec, qui vise à agir concrètement pour que des logements abordables voient le jour rapidement. »

Martin Raymond, président-directeur général du Fonds immobilier de solidarité FTQ

« Ces ajouts à notre parc immobilier font partie d'une percée de Han-Logement dans l'Est du Québec, où sont prévus des investissements de plus de 60 M$ au cours des trois prochaines années. Ils arrivent à point nommé, alors que les besoins en logements abordables et surtout en unités adaptées sont plus criants que jamais et que l'inflation touche tout particulièrement les populations les plus vulnérables. L'appui de la communauté et de nos précieux partenaires s'est avéré essentiel pour mener à terme ce projet qui vise à fournir à tous un environnement idéal pour s'épanouir, peu importe leur condition physique ou intellectuelle, leurs ressources ou encore l'endroit où ils résident. Au nom de Han-Logement, je profite de l'occasion pour remercier chaleureusement tous ceux et celles qui ont contribué à ce projet qui permettra à des dizaines de personnes de bénéficier d'un nouveau milieu de vie parfaitement adapté à leur réalité. »

Paul Champagne, chef de la direction de Han-Logement

« Au nom de tous mes concitoyens et concitoyennes de Rimouski, et de tous les membres du conseil municipal, je tiens à remercier l'équipe et la direction de Han-Logement pour ce magnifique projet, qui viendra améliorer la qualité de vie de plusieurs personnes de notre communauté vivant avec un handicap physique ou intellectuel. Il s'avérait donc évident pour nous de faire don du terrain pour ces 16 nouveaux logements adaptés. Nous profitons de l'occasion pour saluer la contribution du gouvernement du Québec et celle du Fonds de solidarité FTQ, qui ont été la bougie d'allumage de ce projet. Souhaitons que Han-Logement continue à déployer son action partout au Bas-Saint-Laurent. »

Guy Caron, maire de la Ville de Rimouski

Faits saillants

En juin 2022, le gouvernement du Québec a accordé 175 M$ au Fonds de solidarité FTQ pour la réalisation de projets d'habitation.

Le Fonds de solidarité FTQ s'est engagé à rendre disponibles 1 000 logements abordables et sociaux sur un horizon de 3 ans et à assurer leur abordabilité pendant jusqu'à 35 ans, pour la majorité des logements.

En avril 2023, le gouvernement du Québec et le Fonds de solidarité FTQ annonçaient que l'objectif initial était en voie d'être dépassé : le Fonds de solidarité FTQ prévoyait rendre disponibles 1 400 logements dans 10 régions du Québec.



www.habitation.gouv.qc.ca

