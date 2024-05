OTTAWA, ON, le 13 mai 2024 /CNW/ - L'Association canadienne des automobilistes (CAA) et HAAS Alert sont heureux d'annoncer que toutes les provinces canadiennes sont maintenant couvertes par les alertes numériques de Safety Cloud®.

Safety Cloud® travaille de concert avec les systèmes CAA pour alerter les conducteurs lorsqu'une dépanneuse et un véhicule sont immobilisés sur l'accotement. Le message, envoyé sur les applications de navigation, encourage les conducteurs à ralentir et à changer de voie, pour assurer la sécurité du patrouilleur CAA et de toutes les personnes présentes.

« La CAA et ses clubs, notamment la BCAA et l'AMA, militent depuis longtemps pour la protection du personnel d'assistance routière qui travaille au bord des routes, en préconisant l'adoption de lois demandant de ralentir et changer de voie partout au pays, a expliqué Ian Jack, vice-président aux affaires publiques de la CAA. Le partenariat avec HAAS Alerts est une étape de plus que la CAA entreprend pour protéger nos conducteurs. »

Chaque année, le deuxième mardi du mois de mai, les clubs de la CAA soulignent partout au pays la Journée du corridor de sécurité. Cette année, c'est le 14 mai.

En Amérique du Nord, plus d'une centaine de conducteurs de dépanneuse sont morts dans la dernière décennie après avoir été happés par un véhicule alors qu'ils aidaient des automobilistes à se remettre en route à la suite d'une panne, d'une crevaison ou d'une collision. En raison du manque de collecte de données sur ce type de décès, il s'agit d'une estimation très prudente.

« Chez HAAS Alert, la sécurité routière est notre plus grande priorité, a déclaré Devon Banks, directeur des services d'intervention d'urgence et des transports de HAAS Alert. Nous sommes ravis de collaborer avec un chef de file en sécurité routière comme la CAA, afin de nous assurer que les automobilistes et le personnel d'assistance routière aient les outils nécessaires pour tous rentrer chez eux en toute sécurité. »

À l'exception du Yukon et du Nunavut, tous les territoires et provinces du Canada ont légiféré pour obliger les conducteurs à ralentir et à changer de voie lorsqu'ils s'approchent d'un véhicule d'urgence ou d'une dépanneuse arrêtés en bord de route et dont les feux clignotent. L'alerte envoyée par la CAA et HAAS Alert rappelle aux conducteurs de respecter la loi pour assurer la sécurité du personnel d'assistance routière.

Les alertes numériques de Safety Cloud® sont compatibles avec les applications de navigation natives de la plupart des véhicules Ram, Jeep, Dodge et Chrysler mis en marché depuis 2018 inclusivement, ainsi qu'avec les plus grandes applications de navigation routière, telles Waze et Apple Maps. Ces messages ne signalent que les appels d'assistance routière des membres CAA, mais ils seront visibles à tous ceux qui utilisent la plateforme d'alertes.

Fédération à but non lucratif, la CAA regroupe huit clubs automobiles qui offrent à plus de 7 millions de membres une assistance routière exceptionnelle, des services complets en matière d'automobile, de voyage et d'assurances, ainsi que des rabais privilégiés. La CAA défend aussi les intérêts de ses membres et de toute la population canadienne sur une variété d'enjeux qui leur tiennent à cœur, dont la mobilité, les infrastructures, l'environnement, la sécurité routière et la protection des consommateurs. La CAA a été nommée parmi les marques les plus fiables au Canada pour une septième année consécutive par la Peter B. Gustavson School of Business de l'Université de Victoria.

HAAS Alert a pour mission de développer des solutions mobiles qui sauvent des vies, en augmentant la sécurité et l'intelligence des véhicules et du réseau routier. Pour ce faire, HAAS Alert crée des alertes numériques que peuvent émettre les véhicules d'urgence, les véhicules de parcs privés ou municipaux, les zones de travaux et les infrastructures intelligentes. Les conducteurs à proximité reçoivent ces alertes par l'entremise d'une plateforme de sécurité infonuagique.

