LONGUEUIL, QC, le 11 oct. 2023 /CNW/ - H55, pionnier renommé des systèmes de propulsion électrique et de gestion de batteries, est fier d'annoncer aujourd'hui le début de la construction de ses très attendus locaux au Canada. Pour souligner cette étape majeure dans l'engagement de H55 envers le marché canadien et dans ses efforts d'expansion mondiale, une cérémonie d'inauguration des travaux a eu lieu en présence de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre des Transports et lieutenant du Québec, représentant également l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, de Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, et de Catherine Fournier, mairesse de la ville de Longueuil.

La création de la filiale canadienne s'inscrit dans la stratégie d'expansion internationale de H55 et dans son engagement à répondre aux demandes croissantes de sa clientèle nord-américaine. H55 a formé une filiale au Canada, H55 Inc. -- propriété de H55 S.A., stratégiquement située près de l'aéroport de Saint-Hubert dans la région du Grand Montréal. La nouvelle installation comprendra un site de fabrication, ainsi que des bureaux d'ingénieurs pour le développement de produits, la recherche et le développement ainsi que le support client pour l'intégration de ses solutions.

H55 Canada travaillera en étroite collaboration avec ses clients existants, notamment Pratt & Whitney Canada, CAE et Harbour Air, pour le développement de produits, la customisation et le support client. La nouvelle usine que nous commençons à construire aujourd'hui sera équipée d'une ligne de production de pointe, la production initiale de batteries devant débuter en 2024. Au cours des cinq prochaines années, H55 investira autour des 100 M$ CA dans la production et en recherche et développement. D'ailleurs, H55 participe activement aux discussions pour officialiser le soutien du gouvernement du Québec.

H55 est un leader reconnu dans le domaine de l'aviation durable, fournissant des systèmes de propulsion électrique et de batteries pour diverses applications. Les principaux atouts de l'entreprise résident dans la création de solutions de propulsion et d'énergie modulaires, légères et certifiables. H55 possède une expérience éprouvée dans le développement, la production, l'intégration et les essais en vol de systèmes de propulsion électrique, illustrée par ses contributions à Solar Impulse, le premier avion électrique à énergie solaire à faire le tour du monde.

La mission de H55, qui consiste à développer des solutions de propulsion électrique, s'aligne parfaitement sur les stratégies des gouvernements fédéral et provincial visant à accélérer la croissance de l'aviation propre. L'entreprise bénéficie actuellement du soutien du gouvernement du Canada avec une contribution remboursable de 10 000 000 $ de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), dans le cadre de l'Initiative de relance régionale de l'aérospatiale (IRAR).

H55 tient à remercier ses très estimés partenaires de H55, notamment ses chers clients et fournisseurs, ainsi que les représentants des gouvernements, les hauts fonctionnaires et les membres de la communauté locale pour leur présence à la cérémonie d'inauguration des travaux.

« L'industrie aéronautique a une longue histoire au Québec et est une source de fierté pour les Québécois. En investissant pour soutenir l'innovation scientifique dans le secteur aéronautique, on s'assure qu'on puisse continuer de cultiver l'expertise qu'on a développée au Québec, tout en soutenant le développement de technologies qui vont nous aider à accélérer notre transition vers les énergies vertes. » - L'honorable Pablo Rodriguez, ministre des Transports et lieutenant du Québec

« Au Québec, on a tout pour concevoir, fabriquer et commercialiser des technologies innovantes en vue de répondre aux enjeux environnementaux et économiques des avions de demain. Le projet de H55 va contribuer à renforcer notre expertise en aérospatiale, tout en mettant à profit notre écosystème en électrification des transports. » - Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« L'arrivée de H55 à Longueuil renforce non seulement notre positionnement dans le secteur aérospatial, mais marque un jalon significatif dans notre parcours vers l'établissement d'une zone d'innovation dûment reconnue par Québec. Elle lance aussi le message clair que Longueuil entend jouer un rôle de leader dans la décarbonisation de l'aviation. L'écosystème aéronautique longueuillois peut compter sur de nombreuses entreprises et des institutions académiques de renom qui travaillent tous en synergie, nous sommes donc impatients de voir les collaborations qui émergeront entre H55 et notre communauté aérospatiale locale, et sommes déterminés à soutenir leur croissance et leur développement dans notre région. » - Catherine Fournier, mairesse, Ville de Longueuil

« Aujourd'hui marque une étape monumentale dans notre voyage vers un avenir plus propre et plus durable de l'aviation. Alors que nous inaugurons la construction de cette nouvelle usine et de ces nouveaux bureaux, nous ne construisons pas seulement un bâtiment, nous façonnons l'avenir de l'aviation. Avec le soutien que nous avons la chance de recevoir des gouvernements du Québec, et du Canada et la ville de Longueuil, ainsi que notre engagement commun en faveur d'une aviation propre, nous atteindrons de nouveaux sommets, réduisant notre empreinte environnementale et garantissant un ciel plus propre pour les générations à venir. » - André Borschberg, cofondateur et président exécutif de H55

« Cette nouvelle installation sera le berceau d'innovations qui redéfiniront l'industrie. Longueuil est un emplacement stratégique pour les opérations de H55 et sera le siège de notre production de batteries au service de nos clients canadiens. Cette nouvelle installation comprendra également le développement de produits et le support client à l'intégration et jouera un rôle crucial dans les ambitions de notre entreprise visant à apporter des solutions d'aviation propres sur le marché nord-américain. » - Martin Larose, directeur général, H55

À propos de H55

H55 est une société basée en Suisse fondée et dirigée par l'ancienne équipe de direction de Solar Impulse, André Borschberg, Sébastien Demont et Gregory Blatt. La mission de H55 est de révolutionner l'industrie aéronautique en fournissant des systèmes certifiés de propulsion électrique et de gestion de batterie adaptés à une gamme diversifiée d'avions afin de parvenir à un transport aérien durable. Grâce à son engagement à fournir des solutions certifiées et à son héritage pionnier, l'équipe H55 d'ingénieurs visionnaires et d'experts en aérospatiale est à l'avant-garde de la conduite de l'industrie aéronautique vers un avenir plus respectueux de l'environnement, en établissant de nouvelles normes et en repoussant les limites de ce qui est possible dans l'aviation électrique. Pour plus d'informations sur H55 et son engagement à faire progresser l'aviation propre grâce à des solutions de propulsion électrique innovantes, veuillez visiter www.h55.ch.

