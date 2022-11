Guy Lecours nommé au poste de chef de l'exploitation de L'Unique et d'Unica

QUÉBEC, le 2 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Christian Fournier, vice-président exécutif et leader, Assurance de dommages chez Beneva, est heureux d'annoncer la nomination de Guy Lecours au poste de chef de l'exploitation de L'Unique et d'Unica. Il succède à Yves Gagnon qui prend sa retraite après quarante ans dans l'industrie.

« Je me réjouis de la nomination de Guy Lecours. Grâce à ses nombreux acquis dans le domaine de l'assurance, à sa vision stratégique et à son style rassembleur, il contribuera au développement ainsi qu'à l'innovation de nos activités dans le secteur du courtage, autant au Québec qu'en Ontario », affirme Christian Fournier.

Un parcours remarquable

Leader chevronné, Guy Lecours cumule plus de 25 ans d'expérience dans le domaine de l'assurance. Il a œuvré une bonne partie de sa carrière pour des assureurs par l'entremise des réseaux de courtage. Fellow de l'Institut Canadien des Actuaires, Guy Lecours a occupé différents postes de cadre supérieur au sein d'importantes entreprises principalement au Québec, mais aussi ailleurs au Canada. Il s'implique sur différents conseils d'administration, notamment celui du Groupement des assureurs automobiles où il a siégé comme président jusqu'en mars 2022.

Il joint la grande équipe de L'Unique et d'Unica où il occupera un rôle de premier plan.

« Je suis très fier de me joindre aux équipes de L'Unique et d'Unica dont la réputation n'est plus à faire. J'ai bien hâte de contribuer au succès de ces deux organisations et de travailler activement au service de nos courtiers et de leurs clients », a déclaré Guy Lecours.

Une relève solide

Guy Lecours entrera en fonction le 21 novembre 2022. Quant à Yves Gagnon, il quittera à la retraite le 11 novembre prochain. Toute l'équipe de Beneva souhaite à Yves, un pilier du domaine du courtage, une bonne retraite et le remercie pour toutes ses années de loyaux services.

À propos de Beneva

Née du regroupement de La Capitale et de SSQ Assurance, Beneva est la plus grande mutuelle d'assurance au Canada avec plus de 3,5 millions de membres et de clients. Elle compte sur plus de 5 000 employés dévoués : des gens qui protègent des gens. Son approche humaine s'ancre dans les valeurs mutualistes partagées par ses employés. Avec un actif de 26,8 milliards de dollars, Beneva se révèle un acteur clé parmi les grands de l'industrie de l'assurance et des services financiers au Canada. Son siège social est à Québec. Pour plus d'information, rendez-vous sur beneva.ca.

Les titulaires de contrats des assureurs du Groupe Beneva inc. sont membres de SSQ Mutuelle et de La Capitale mutuelle de l'administration publique.

À propos de L'Unique assurances générales

L'Unique a été fondée en 1978. Depuis 2004, elle est une société membre du groupe La Capitale (aujourd'hui regroupé avec SSQ Assurance afin de former Beneva). Avec son vaste réseau de courtiers indépendants, L'Unique distribue une gamme complète de produits d'assurance de dommages. Grâce à sa connaissance approfondie du marché québécois, L'Unique est en mesure d'offrir aux courtiers de la province des produits et des outils répondant aux besoins de ces derniers, afin de garantir la qualité du service offert aux assurés.

À propos d'Unica

Fondée en 1955, Unica Assurances propose des solutions innovantes d'assurance commerciale et d'assurance personnelle VIP pour protéger les maisons, les véhicules et les entreprises. Offrant la meilleure protection d'assurance de sa catégorie, soutenue par une expérience renommée en matière de réclamations, Unica permet à ses clients de sauvegarder leurs actifs durement gagnés et de protéger leur patrimoine. Unica est une filiale de Beneva, la plus grande mutuelle d'assurance au Canada. Nos produits sont offerts exclusivement par l'intermédiaire d'un réseau de courtiers d'assurance professionnels sélectionnés dans tout l'Ontario. Pour plus d'information, visitez unicainsurance.com ou suivez-nous @unicainsurance.

