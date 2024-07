TORONTO, le 11 juill. 2024 /CNW/ - George Mavroudis, président et chef de la direction de Guardian Capital Group (TSX : GCG) et son équipe se sont joints à Graham MacKenzie, directeur général, Produits négociés en bourse, à la Bourse de Toronto, pour ouvrir les marchés et souligner le 55e anniversaire d'inscription à la cote de cette société.

Guardian Capital Group Limited (Guardian) est une société mondiale qui propose des services de gestion de placement à une clientèle institutionnelle, individuelle et privée par l'intermédiaire de ses filiales. Au 31 mars 2024, Guardian gérait des actifs de clients totalisant 61,3 G$ CA et administrait un portefeuille de placements exclusif d'une juste valeur marchande de 1,25 G$ CA. Fondée en 1962, la société peut s'enorgueillir de sa réputation caractérisée par une croissance stable, des relations de longue date ainsi que des valeurs d'authenticité, d'intégrité, de stabilité et de fiabilité - autant de facteurs qui contribuent à son succès depuis plus de 60 ans. Ses actions ordinaires et actions de catégorie A sont cotées à la Bourse de Toronto sous les symboles GCG et GCG.A, respectivement. Pour en savoir plus sur Guardian, visitez le www.guardiancapital.com/investmentsolutions/fr/a-propos/

