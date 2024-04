GSK accueille trois nouveaux partenaires philanthropiques sélectionnés par ses employés : Deuxième Récolte, Robotique FIRST et Les Scientifines.

et Les Scientifines. L'expansion dans de nouveaux domaines philanthropiques permet d'élargir le soutien actuellement apporté par la société à la santé communautaire, à la préparation aux situations d'urgence et au secours aux personnes sinistrées au Canada .

MISSISSAUGA, ON, le 18 avril 2024 /CNW/ - GSK est fière d'annoncer ses nouveaux partenariats de bienfaisance dans le domaine de l'enseignement des STIM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques) aux communautés sous-représentées et de la durabilité environnementale. Les nouvelles collaborations philanthropiques de la société offrent d'intéressantes occasions de soutenir son engagement envers la santé de notre planète et la prochaine génération de scientifiques de façon équitable et inclusive.

« GSK examine de façon large et approfondie les liens entre le climat, la nature et la santé afin de faire progresser sa raison d'être : prendre ensemble une longueur d'avance sur la maladie et avoir une incidence sur la santé humaine », a déclaré Alison Pozzobon, cheffe, Opérations pharmaceutiques et Communications chez GSK Canada. « En tant que société biopharmaceutique novatrice, nous sommes également fiers de soutenir l'enseignement équitable des STIM et d'aider à préparer la prochaine génération d'innovateurs. »

À la suite de l'ouverture d'un appel à propositions et de sélections effectuées avec la participation de ses employés, GSK est heureuse d'accorder des subventions à Deuxième Récolte, Robotique FIRST et Les Scientifines pour leur permettre de poursuivre leurs missions.

« Nous sommes très reconnaissants du généreux soutien de GSK », a déclaré Lori Nikkel, directrice générale de Deuxième Récolte. « Le changement climatique constitue un enjeu majeur au Canada, et il est attribuable à de nombreux facteurs, dont le gaspillage alimentaire évitable. Bien que de nombreuses familles rencontrent des difficultés pour se nourrir, plus de la moitié des aliments au Canada ne sont jamais consommés et se retrouvent dans des sites d'enfouissement. L'accent et l'investissement opportuns de GSK sur les liens entre le climat, la nature et la santé auront un effet incroyablement positif sur l'environnement. »

« Chez Robotique FIRST Canada, nous sommes passionnés par la promotion de l'enseignement des STIM au moyen d'expériences pratiques, de compétitions et de programmes de mentorat. Il ne s'agit pas seulement d'enseigner; il s'agit d'insuffler une passion pour l'innovation et la découverte. Nous sommes ravis de faire partie des organismes de bienfaisance partenaires de GSK. Cela nous aide à offrir de telles expériences et à poursuivre notre engagement en faveur de l'équité, de la diversité et de l'inclusion dans l'enseignement des STIM », a déclaré Dave Ellis, président de Robotique FIRST Canada.

Les Scientifines est un groupe québécois qui offre aux filles des communautés défavorisées des activités scientifiques dont elles ont grand besoin, par des formations, des ateliers, des camps d'été et des programmes parascolaires. Elles font améliorer la confiance et accroître l'accès des élèves à une éducation passionnante en STIM, qui est culturellement pertinente et liée à des vraies carrières.

En plus du financement accordé à ces nouveaux partenaires de bienfaisance en 2024, GSK poursuit ses investissements philanthropiques de longue date dans la santé communautaire au moyen de subventions à l'Association canadienne des soins palliatifs (ACSP) et à Partenaires canadiens pour la santé internationale (PCSI), en plus de verser des fonds pour la préparation aux situations d'urgence et le secours aux personnes sinistrées à Save the Children (STC), qui assure la préparation aux situations d'urgence pour les enfants autochtones et leurs familles, qui représentent un groupe de personnes soumises au risque de catastrophes naturelles.

À propos de GSK

GSK est une société biopharmaceutique mondiale qui a pour ambition et raison d'être de réunir science, technologie et talent, car ensemble, on peut prendre une longueur d'avance sur la maladie. Nos investissements de bienfaisance touchent trois principaux domaines : la santé des personnes, les innovateurs de demain et la santé de la planète. Pour en savoir plus, consultez le site gsk.ca .

À propos de Deuxième Récolte

Plus grande organisation de récupération alimentaire au Canada, Deuxième Récolte exerce un leadership éclairé en matière de récupération des denrées périssables. En agissant de concert avec des milliers d'entreprises agroalimentaires tout au long de la chaîne d'approvisionnement, nous redirigeons des surplus alimentaires invendus vers des organismes sans but lucratif qui nourrissent les collectivités de chaque province et territoire.

En empêchant les aliments parfaitement comestibles de se retrouver dans les sites d'enfouissement et en les redirigeant vers le secteur caritatif, notre travail empêche des gaz à effet de serre nocifs de pénétrer dans l'atmosphère et améliore l'accès aux ressources alimentaires pour les millions de personnes en insécurité alimentaire au Canada.

À propos de Robotique FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology)

FIRST® est une communauté de robotique qui prépare les jeunes à l'avenir grâce à une série de programmes de robotique inclusifs et en équipe conçus pour les 4 à 18 ans (d'avant la maternelle jusqu'à la douzième année). Ces derniers peuvent avoir lieu à l'école ou dans le cadre de programmes parascolaires structurés. Grâce à un système mondial de soutien composé de bénévoles, d'enseignants et de commanditaires qui compte plus de 200 des sociétés du palmarès Fortune 500, les équipes opèrent en fonction d'un ensemble de valeurs fondamentales FIRST pour mener des recherches, recueillir des fonds, concevoir, construire et mettre en valeur leurs réalisations dans le cadre de défis annuels. Les anciens participants aux programmes FIRST ont accès à des bourses d'études exclusives, à des stages et à d'autres possibilités qui créent des liens et ouvrent la voie vers une vaste gamme de carrières.

À propos de Les Scientifines

Les Scientifines est un organisme québécois qui a comme mission de promouvoir les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques auprès des jeunes filles de 8 à 17 ans de milieux défavorisés. Les Scientifines vise à stimuler la curiosité et l'autonomie des jeunes de milieux défavorisés et à leur proposer un meilleur avenir. Les programmes comprennent des ateliers scientifiques et expérimentaux en classe, des expositions scientifiques, du journalisme scientifique et de l'aide aux devoirs.

