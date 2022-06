« Pendant la pandémie, nous avons beaucoup appris sur les nouvelles méthodes de travail. Nous avons aussi appris ce dont nos employés attendent d'un bureau. Nous savons que le bureau et les interactions en personne jouent un rôle important pour accélérer l'innovation et promouvoir la collaboration, l'apprentissage, les échanges et la célébration », a déclaré Faris El Refaie , président et directeur général de GSK Canada . Nous sommes extrêmement enthousiastes et fiers d'offrir à nos employés un espace moderne qui leur fournira les outils, les services et les commodités dont ils ont besoin pour donner le meilleur d'eux-mêmes et collaborer efficacement, tout en favorisant leur bien-être. Nous avons fait les investissements technologiques appropriés pour notre nouveau bureau afin de permettre à nos employés de vivre une expérience de travail collaboratif hybride efficace et d'avoir un sentiment de communauté. »

Les employés de GSK ont joué un rôle central dans le projet et ont participé aux divers aspects de la création de leur nouvel environnement de travail. Ils ont eu l'occasion de communiquer leurs idées et de voter sur la conception, les commodités et l'équipement. La durabilité était une priorité absolue pour les employés et la direction, ce qui transparaît dans l'inclusion d'éléments comme le système d'éclairage DEL par détection de présence avec minuterie, la conception facilitant une consommation d'eau réduite et les bacs installés un peu partout dans le bureau pour encourager l'élimination consciente des déchets.

Jason Field, président et chef de la direction de Life Sciences Ontario, a félicité l'entreprise pour sa conception de bureau avant-gardiste ainsi que son approche de travail flexible et a déclaré : « En tant que l'un des 100 meilleurs employeurs au Canada, l'un des meilleurs employeurs pro-famille au Canada et l'un des meilleurs employeurs du Grand Toronto, GSK Canada continue de démontrer son engagement continu envers ses employés actuels et futurs. Ce nouveau bureau en est un exemple, et il sera un atout important pour continuer d'attirer des talents diversifiés et de haut calibre dans le secteur des sciences de la vie en Ontario. »

Le nouveau siège social de GSK Canada offre plus qu'un lieu de collaboration. C'est un endroit où les employés peuvent socialiser, se ressourcer et s'épanouir. Voici les principales caractéristiques du milieu de travail :

La technologie de pointe présente dans tous les recoins du bureau favorise la collaboration, autant en personne que virtuelle. Afin d'assurer une plus grande cohérence entre les divers postes et styles de travail, les employés de GSK ont accès à de l'équipement moderne, tel que des tableaux blancs interactifs, pour faciliter les séances de remue-méninges et la collaboration en personne ou virtuelle, le tout effectué en temps réel.

Divers environnements de travail sont mis à la disposition des employés, ce qui leur permet de choisir le milieu qui convient le mieux à leur style de travail, à leur confort et à leurs besoins pour la journée. On compte des salles pour favoriser le travail de concentration et la tranquillité, des espaces de collaboration dotés de mobilier déplaçable, ainsi que des postes de travail ergonomiques de haut calibre assis/debout et des bureaux-tapis roulants.

Des installations de conditionnement physique modernes et des cours d'entraînement permettent aux employés de s'entraîner ou de faire de l'exercice pendant la période de la journée qui convient le mieux à leur horaire. Des cours virtuels sont offerts pour les employés qui choisissent de s'entraîner à distance.

Une sélection d'aliments offerts sur place simplifie la vie des employés, et comprend un café de qualité gratuit et des cafés de spécialité faits sur commande, une station automatisée qui produit du thé fraîchement infusé, un micro-marché libre-service qui offre une vaste gamme de repas santé prêts à emporter, ainsi qu'un service de livraison de repas personnalisé.

Les salles multiconfessionnelles et les salles de bien-être offrent un espace privé et tranquille qui peut être utilisé de multiples façons, que ce soit à des fins religieuses ou cérémonielles ou pour consulter une infirmière sur place, faire de la méditation, allaiter ou simplement pour faire une pause en toute quiétude.

Les caractéristiques d'accessibilité et d'inclusion font en sorte que chaque employé de GSK, peu importe son sexe, son âge, sa foi ou ses capacités, dispose d'un espace sécuritaire pour travailler et collaborer avec ses collègues. Les caractéristiques d'accessibilité comprennent des affiches comportant des inscriptions en braille, des bureaux assis/debout et des toilettes sans distinction de genre, entre autres.

Pour offrir une expérience typiquement canadienne, chaque salle de réunion porte le nom d'un lieu emblématique et populaire situé au Canada , et 90 % de tous les meubles proviennent du Canada .

« Tout est une question de flexibilité; il suffit de déterminer où, comment et quand les employés veulent travailler, de sorte qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, en fonction de leur rôle, de leur équipe et de leur situation personnelle », a expliqué Alison Pozzobon, chef, Opérations pharmaceutiques et directrice principale, Communications et engagement communautaire. « En tenant compte de notre approche de rendement selon le choix, nous savons que le bureau n'est peut-être pas l'environnement de travail par défaut pour tout le monde en tout temps, mais notre vision pour le nouveau bureau était d'offrir le meilleur milieu de travail où tout le monde peut vraiment se sentir à l'aise, bien accueilli et valorisé. »

L'ouverture du nouveau siège social de GSK Canada coïncide avec le dévoilement le 9 juin 2022 de la nouvelle image de marque de l'entreprise, reflétant sa mission de réunir science, talent et technologie pour prendre ensemble une longueur d'avance sur la maladie. Cette annonce précède la scission de la société de soins de santé aux consommateurs, qui est prévue en juillet 2022.

GSK vise à améliorer la santé de 2,5 milliards de personnes au cours des 10 prochaines années. Afin de réaliser ses ambitions audacieuses envers ses patients, GSK s'engage à être une entreprise où les gens exceptionnels peuvent s'épanouir. GSK cherche avant tout à permettre à ses talents d'entretenir une culture d'ambition pour les patients afin de faire bien et rapidement ce qui est important, à s'approprier leur influence grâce à une direction claire et le soutien nécessaire pour réussir, et à poser les bons gestes avec intégrité et rigueur, car les gens comptent sur nous.

GSK est une entreprise mondiale de soins de santé axée sur la science. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la page À propos de GSK | GSK Canada.

