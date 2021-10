MISSISSAUGA, ON, le 4 oct. 2021 /CNW/ - GSK a annoncé aujourd'hui qu'elle a signé une convention avec le gouvernement du Canada pour la fourniture de 10 000 doses de Sotrovimab pour injection, un anticorps monoclonal contre la COVID-19 mis au point par GSK et Vir Biotechnology.

Négociée avec Services publics et Approvisionnement Canada, et l'Agence de la santé publique du Canada, la convention permettra aux systèmes de soins de santé des provinces et des territoires d'avoir accès au sotrovimab à compter du mois d'octobre 2021 pour le traitement des patients atteints de la COVID-19 légère à modérée qui présentent un risque élevé de progression de la maladie vers une forme nécessitant une hospitalisation et/ou vers le décès. La convention comprend la possibilité pour le gouvernement du Canada de faire l'acquisition de doses additionnelles en 2022 en fonction des besoins.

Santé Canada a approuvé Sotrovimab pour injection le 30 juillet 2021 en vertu de l'Arrêté d'urgence concernant l'importation, la vente et la publicité de drogues à utiliser relativement à la COVID-19 pour le traitement de la COVID-19 de forme légère à modérée, confirmée par un test de dépistage viral direct du SRAS-CoV-2, chez les adultes et les adolescents (âgés de 12 ans ou plus et pesant au moins 40 kg) qui présentent un risque élevé de progression de la maladie vers une forme nécessitant une hospitalisation et/ou vers le décèsi.

« Avec l'émergence de variants préoccupants partout au pays, en particulier le variant Delta, de nouveaux traitements comme le sotrovimab sont importants pour traiter la maladie dans ses premiers stades », de dire Ranya El Masri, chef, Affaires gouvernementales et Accès au marché, chez GSK Canada. « GSK est fière de s'associer au gouvernement du Canada pour contribuer à donner l'accès au sotrovimab aux Canadiens, en particulier ceux chez qui ce traitement sera le plus bénéfique, tels les adultes plus âgés et les personnes qui, parce qu'elles sont atteintes de certaines maladies chroniques, présentent un risque plus élevé de devoir être hospitalisées ou de décéder à cause de la COVID-19. »

Veuillez consulter la monographie du produit au www.gsk.ca pour obtenir les renseignements complets sur l'innocuité. Vous pouvez également vous procurer la monographie de produit en appelant au 1 800 387-7374.

À propos de GSK

GSK est une société mondiale de soins de santé axée sur la science. Pour plus de renseignements, consultez le www.ca.gsk.com.

_____________ i Monographie canadienne de Sotrovimab pour injection, juillet 2021.

SOURCE GlaxoSmithKline Inc.

Renseignements: Demandes de renseignements à GSK : +1 905 819-3363 (Mississauga), +1 450 680-4812 (Laval)

Liens connexes

http://www.gsk.com