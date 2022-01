MISSISSAUGA, ON, le 6 janv. 2022 /CNW/ - GSK annonce aujourd'hui qu'elle a signé des conventions avec le gouvernement du Canada pour la fourniture de 20 000 doses de Sotrovimab pour injection. Sotrovimab est un anticorps monoclonal contre la COVID-19 mis au point par GSK et Vir Biotechnology.

Cette annonce fait suite à la première convention signée avec le gouvernement du Canada concernant 10 000 doses de sotrovimab, annoncée le 4 octobre 2021, qui prévoyait la possibilité pour le gouvernement de faire l'acquisition de doses additionnelles en fonction des besoins.

Cette seconde convention, tout comme la première, a été négociée avec Services publics et Approvisionnement Canada, et l'Agence de la santé publique du Canada. Elle permet aux systèmes de soins de santé des provinces et des territoires d'avoir immédiatement accès au sotrovimab pour le traitement des patients atteints de la COVID-19 légère à modérée qui présentent un risque élevé de progression de la maladie vers une forme nécessitant une hospitalisation ou vers le décès, comme les personnes âgées et celles atteintes de certaines maladies chroniques. En fait, une partie de ces 20 000 doses a déjà été distribuée aux provinces pour les équiper de produits thérapeutiques pour traiter les patients atteints de la COVID-19.

« Compte tenu de l'émergence rapide de variants préoccupants au Canada et ailleurs dans le monde, qui accroissent l'intensité de la pandémie, l'accès à des traitements comme le sotrovimab représente un outil important pour les professionnels de la santé qui sont aux premières lignes de la pandémie, souligne Faris El Refaie, président et directeur général de GSK Canada. De concert avec le gouvernement du Canada, nous prêtons main-forte au système de santé canadien en assurant un approvisionnement de traitements efficaces pour les patients atteints de la COVID-19 qui présentent un risque élevé de progression de la maladie vers une forme nécessitant une hospitalisation ou vers le décès. »

« Bien que la vaccination soit une mesure de prévention essentielle pour aider à mettre fin à la pandémie de la COVID-19, il est tout aussi important d'avoir accès à des traitements précoces pour les personnes qui risquent d'évoluer vers une maladie grave, a déclaré le Dr Zain Chagla, professeur agrégé de médecine à l'Université McMaster. À la lumière des variantes émergentes, et en particulier de l'omicron, je suis rassuré par la nouvelle que le gouvernement du Canada s'est procuré des doses supplémentaires de sotrovimab, une option de traitement efficace qui a le potentiel de sauver la vie des Canadiens qui ont été testés positifs pour la COVID-19 et de prévenir les hospitalisations chez les personnes à risque élevé, offrant ainsi une autre couche de protection à nos communautés. »

Santé Canada a autorisé l'utilisation du Sotrovimab pour injection le 30 juillet 2021 en vertu de l'Arrêté d'urgence concernant l'importation, la vente et la publicité de drogues à utiliser relativement à la COVID-19 pour le traitement de la COVID-19 de forme légère à modérée, confirmée par un test de dépistage viral direct du SRAS-CoV-2, chez les adultes et les adolescents (âgés de 12 ans ou plus et pesant au moins 40 kg) qui présentent un risque élevé de progression de la maladie vers une forme nécessitant une hospitalisation et/ou vers le décès1.

Veuillez consulter la monographie du produit au www.gsk.ca pour les renseignements complets sur l'innocuité. Vous pouvez également vous procurer la monographie de produit en composant le 1-800-387-7374.

1 Monographie canadienne de sotrovimab pour injection, septembre 2021.

