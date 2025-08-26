BOSTON, 26 août 2025 /CNW/ -- Gryphon AI, créateur de Gryphon ONE (une plateforme SaaS alimentée par l'IA qui assure des conversations conformes et à fort impact qui génèrent des revenus, améliorent l'expérience client et réduisent les risques), a annoncé aujourd'hui qu'elle participera à Xperience 2025 organisée par Genesys®, un chef de file mondial de l'orchestration de l'expérience alimentée par l'IA. Xperience, l'événement CX de l'année, aura lieu du 8 au 10 septembre au Gaylord Opryland Resort & Convention Center à Nashville, dans le Tennessee.

Plateforme Gryphon ONE + Genesys

Gryphon AI animera une session de 20 minutes axée sur la prestation d'interactions en temps réel alimentées par l'IA grâce à Gryphon ONE et à la plateforme Genesys Cloud™. Cette session contribuera aux discussions qui permettront aux organisations de passer au niveau supérieur en utilisant l'IA, le cloud et les technologies numériques pour orchestrer des expériences hautement personnalisées à grande échelle.

La session de Gryphon AI, intitulée « Real-Time Compliance Meets AI-Driven Interactions : Unlocking the Power of Gryphon AI + Genesys », aura lieu le 9 septembre à 14 h (heure centrale) et portera sur la façon dont Gryphon ONE, associé à Genesys, offre une conformité essentielle aux contacts en temps réel et libère des gains d'efficacité plus importants axés sur l'IA pour un avenir plus intelligent dans l'engagement omnicanal.

Stefan Dunigan, vice-président des opérations sur le terrain de Gryphon AI, et Dante Gordon, directeur des partenariats stratégiques, expliqueront comment un client commun à Gryphon AI et à Genesys a tiré parti de la collaboration pour simplifier ses activités de conformité des contacts et élargir sa portée de base de données de contacts.

Ensemble, Genesys et Gryphon AI transforment les communications sortantes en expériences conformes, efficaces et axées sur le client.

Les participants à Xperience 2025 sont invités à se joindre à la session et à rencontrer l'équipe de Gryphon AI à son stand après la session. Pour vous inscrire et obtenir de plus amples renseignements sur le programme et l'événement, veuillez consulter le site Web de Xperience.

Pour en savoir plus sur Gryphon AI, veuillez consulter le site gryphon.ai/.

À propos de Gryphon AI

Gryphon AI permet aux équipes de marketing, du service à la clientèle et de vente de générer des revenus, d'améliorer l'expérience et d'assurer la conformité réglementaire, sans compromis. Notre plateforme axée sur l'IA, Gryphon ONE, fournit des renseignements en temps réel, des renseignements exploitables et des mesures d'atténuation des risques pour chaque interaction avec vos clients.

