BOSTON, le 28 oct. 2025 /CNW/ - Gryphon AI, le principal fournisseur de solutions de conformité des contacts intelligents, a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique avec CloudHesive, un partenaire de premier plan d'AWS spécialisé dans les solutions infonuagiques et les services gérés. Ensemble, les entreprises proposeront des solutions sécurisées, évolutives et axées sur la conformité aux organisations de financement et d'assurance en tirant parti d'AWS Cloud.

La collaboration combine les 25 ans d'expertise de Gryphon AI en matière de communication atténuante des risques avec les capacités éprouvées de CloudHesive en matière de migration, de modernisation, d'IA générative, de services gérés et de solutions de centres de contact. Les entreprises financières et d'assurance font face à des pressions réglementaires croissantes, à des attentes accrues de la part des clients et au besoin de transformation numérique. En intégrant la plateforme de conformité intelligente de Gryphon AI aux architectures natives AWS de CloudHesive, les clients peuvent moderniser les opérations en toute confiance tout en veillant à ce que chaque interaction réponde aux normes les plus élevées en matière de sécurité et de conformité.

« Les organisations financières et d'assurance doivent composer avec des obligations de conformité complexes tout en s'efforçant de croître et d'améliorer l'expérience client », a déclaré Clay McNaught, chef de la direction de Gryphon AI. « Notre partenariat avec CloudHesive garantit que ces organisations peuvent exploiter la puissance d'AWS tout en intégrant des contrôles de conformité et de risque dans chaque interaction avec les clients. »

L'expertise approfondie de CloudHesive en matière d'AWS et son orientation sectorielle complètent les offres de conformité des contacts intelligents de Gryphon AI, créant des solutions conjointes qui accélèrent le délai d'obtention de valeur pour les entreprises. Le partenariat permettra aux clients d'obtenir des renseignements sur la conformité en temps réel, des renseignements axés sur l'IA et des solutions de contact évolutives fondées sur la sécurité et la résilience d'AWS.

« Le partenariat avec Gryphon AI améliore notre capacité à offrir des solutions spécialement conçues pour les industries réglementées comme la finance et l'assurance », a déclaré James Walker, chef de la direction de CloudHesive. « Ensemble, nous aidons les clients à réduire les risques de conformité, à améliorer l'efficacité opérationnelle et à tirer une plus grande valeur de leurs investissements dans AWS. »

Visitez la solution conjointe Gryphon AI + CloudHesive sur l'AWS Marketplace.

À propos de CloudHesive

CloudHesive est un partenaire-conseil de premier plan d'AWS et un fournisseur de services gérés spécialisé dans les solutions infonuagiques sécurisées et évolutives. Avec son siège social en Floride et des bureaux à Denver, en Argentine, en Colombie et au Chili, CloudHesive offre une expertise approfondie dans les migrations infonuagiques, les services gérés, la modernisation des applications, l'IA générative et la transformation avancée des centres de contact par l'entremise d'Amazon Connect.

Sa plateforme phare, ConnectPath CX, est une solide solution de centre de contact en tant que service (CCaaS) qui étend Amazon Connect à des capacités avancées de libre-service, d'IA et d'optimisation de la main-d'œuvre, ce qui permet aux organisations d'offrir une expérience client omnicanale et transparente.

En tant que chef de file de l'innovation infonuagique en Amérique du Nord et en Amérique latine, CloudHesive continue d'investir dans l'IA, l'apprentissage automatique et les solutions axées sur les données pour aider les entreprises à accélérer leur transformation numérique et à obtenir des résultats commerciaux significatifs. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.cloudhesive.com.

À propos de Gryphon AI

Gryphon AI permet aux organisations de marketing, de service à la clientèle et de vente d'offrir une croissance significative du chiffre d'affaires, une expérience client améliorée et une atténuation des risques essentiels en équilibrant harmonieusement la conformité réglementaire et les objectifs propres à l'entreprise lors de chaque interaction. Avec plus de 25 ans d'expertise, Gryphon AI a aidé plus de 200 entreprises à protéger la réputation de leur marque, à assurer la conformité dans l'ensemble des canaux de communication et à élargir leur univers de contacts. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.gryphon.ai.

