BOSTON, 8 janvier 2026 /CNW/ - Gryphon AI, le principal fournisseur de solutions de conformité des communications d'entreprise, a annoncé aujourd'hui le lancement de Gryphon ONE pour Salesforce sur l'AppExchange de Salesforce, la première place de marché d'entreprise pour les applications partenaires et les experts. Gryphon ONE pour Salesforce aide les équipes chargées de la gestion des recettes et des services à éliminer les coûteux risques de non-conformité, à accroître la productivité sortante et à améliorer les conversations avec les clients, sans jamais quitter Salesforce. En automatisant la conformité TCPA, DNC et SMS en temps réel et en intégrant l'intelligence conversationnelle alimentée par l'IA directement dans les flux de travail quotidiens, Gryphon ONE permet aux entreprises d'agir plus rapidement, de vendre plus efficacement et de se développer en toute sécurité.

Gryphon ONE pour Salesforce répond à l'un des plus grands défis auxquels sont aujourd'hui confrontées les équipes responsables des ventes, du recouvrement et des services : comment augmenter l'engagement sortant sans accroître l'exposition à une non-conformité réglementaire ou ralentir l'activité. La conformité avec les règles TCPA, DNC et de la communication sans fil de chaque interaction sortante (par téléphonie et téléphonie mobile, courrier électronique ou message texte) est automatiquement certifiée avant le début de la diffusion. Les communications non conformes sont bloquées en temps réel et des conseils en direct sont fournis pendant les conversations avec les clients. Cela réduit les vérifications manuelles de la conformité et la durée de traitement des appels, atténue les risques juridiques et aide les équipes à conclure davantage d'affaires en toute confiance.

« Les risques de non-conformité et la complexité opérationnelle augmentent au même rythme que les activités sortantes des entreprises », a déclaré Clay McNaught, chef de la direction de Gryphon AI. « Gryphon ONE pour Salesforce élimine ces deux obstacles en même temps. Il permet aux équipes d'interagir avec plus de clients, de conclure plus d'affaires et d'agir plus rapidement, tout en protégeant automatiquement l'entreprise contre l'exposition à une non-conformité réglementaire. Ce lancement fait de la conformité un catalyseur plutôt qu'un limiteur de croissance. »

Gryphon ONE pour Salesforce est conçu pour les entreprises qui doivent gérer un volume élevé d'appels sortants, de messages textes et de communications avec les clients, et qui ne peuvent pas se permettre d'être exposées à des défaillances de conformité, à l'interruption des flux de travail ou à la déconnexion des systèmes.

Avec Gryphon ONE, les entreprises peuvent :

Prévenir les violations de conformité coûteuses en certifiant automatiquement, avant la diffusion, que les communications sortantes par téléphonie, téléphonie mobile, courrier électronique et message texte respectent les règles TCPA, DNC et de la communication sans fil





en certifiant automatiquement, avant la diffusion, que les communications sortantes par téléphonie, téléphonie mobile, courrier électronique et message texte respectent les règles TCPA, DNC et de la communication sans fil Augmenter leur productivité sortante en éliminant les vérifications manuelles de la conformité, la saisie redondante des données et la commutation des applications





en éliminant les vérifications manuelles de la conformité, la saisie redondante des données et la commutation des applications Améliorer la qualité et les résultats des appels grâce à des conseils en temps réel pendant les appels et à des renseignements après les appels qui aident les équipes à gérer les objections, à suivre des scénarios et à optimiser les conversations





grâce à des conseils en temps réel pendant les appels et à des renseignements après les appels qui aident les équipes à gérer les objections, à suivre des scénarios et à optimiser les conversations Déployer leurs activités plus rapidement et plus intelligemment grâce à une solution Salesforce modulaire qui garantit aux entreprises de n'installer que ce dont elles ont besoin





grâce à une solution Salesforce modulaire qui garantit aux entreprises de n'installer que ce dont elles ont besoin Tenir des dossiers clairs et prêts à être audités grâce à la journalisation automatique des appels et à la production de rapports centralisés

Les équipes chargées des ventes et des services peuvent ainsi se concentrer sur les recettes, l'expérience des clients et le rendement, plutôt que sur les risques réglementaires ou les frictions administratives.

« Gryphon ONE pour Salesforce complète à bon escient l'AppExchange, car il accélère la transformation de l'entreprise pour les clients en simplifiant la conformité, renforce l'engagement client et réduit le délai de rentabilité », a commenté Brian Landsman, chef de la direction de la division AppExchange et premier vice-président chargé des partenariats mondiaux. « L'AppExchange est en constante évolution afin de connecter les clients avec les applications et les experts appropriés pour les besoins de leurs affaires. »

L'AppExchange de Salesforce, la principale place de marché d'entreprise pour les applications partenaires et les experts, donne aux entreprises les moyens d'alimenter leur activité agentique grâce à un écosystème fiable et ouvert. Depuis son lancement en 2006, l'AppExchange a pris de l'ampleur pour désormais inclure plus de 9 000 applications et experts, représentant plus de 14 millions d'installations et 177 000 avis de clients. L'AppExchange permet aux clients de toutes tailles et de tous les secteurs d'activité d'étendre leur entreprise avec des applications préconçues et personnalisables et des consultants certifiés Salesforce pour les aider à relever les défis commerciaux et à réduire le délai de rentabilité.

À propos de Gryphon AI

Gryphon AI aide les services de commercialisation, les services à la clientèle et les services des ventes des entreprises à atteindre une croissance significative des recettes, à améliorer l'expérience des clients et à atténuer les risques essentiels en équilibrant avec fluidité la conformité réglementaire et les objectifs spécifiques à chaque interaction. Grâce aux plus de 25 ans d'expérience de Gryphon AI, plus de 200 entreprises ont pu protéger la réputation de leur marque, assurer la conformité sur tous les canaux de communication et élargir leur univers de communication. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.gryphon.ai .

