BOSTON, 8 octobre 2025 /CNW/ - Gryphon AI a annoncé aujourd'hui son lancement stratégique de produit du deuxième semestre de Gryphon ONE. S'appuyant sur son héritage en tant que nom de confiance sur le plan de l'engagement alimenté par l'IA et de la conformité intelligente, Gryphon AI redéfinit de nouveau les règles, transformant la conformité d'un centre de coûts défensif en un catalyseur de croissance, de confiance et de revenus.

Gryphon ONE – Lancement du produit 2H

La nouvelle version élargit la plateforme unifiée de Gryphon ONE au moyen de quatre solutions révolutionnaires conçues pour aider les entreprises à rétablir la confiance des consommateurs, à ouvrir de nouveaux horizons et à stimuler une croissance durable.

« En juin, nous avons présenté notre vision de produit la plus ambitieuse à ce jour, une vision qui a permis aux entreprises de croître plus intelligemment, plus rapidement et de façon plus conforme », a déclaré Clay McNaught, chef de la direction de Gryphon AI. « Aujourd'hui, nous poursuivons sur cette lancée avec un nouveau produit qui passe à l'étape suivante : positionner la confiance comme nouveau moteur de croissance. « Au sein d'un marché où prolifèrent les arnaques, les pourriels et les appels automatisés, Gryphon AI veille à ce que votre marque conserve la confiance des consommateurs. »

Quoi de neuf dans le lancement stratégique de produit du deuxième trimestre

Optimisation des risques et de la portée : Élargissez votre univers prêt à être mis sur le marché de 20 à 40 % grâce à des stratégies juridiques qui permettent de libérer des auditoires inexploités, tout en évitant les amendes et les litiges grâce à la détection proactive des risques.

Élargissez votre univers prêt à être mis sur le marché de 20 à 40 % grâce à des stratégies juridiques qui permettent de libérer des auditoires inexploités, tout en évitant les amendes et les litiges grâce à la détection proactive des risques. Gestion unifiée du consentement et des préférences : Donnez les moyens aux clients de contrôler leurs préférences en matière de communication dans l'ensemble des canaux, en transformant les données sans contrepartie en personnalisation et en segmentation générant des revenus.

Donnez les moyens aux clients de contrôler leurs préférences en matière de communication dans l'ensemble des canaux, en transformant les données sans contrepartie en personnalisation et en segmentation générant des revenus. Authentification d'entreprise et technologie anti-intrusion : Luttez contre la fraude, les appels automatisés et les attaques par mystification en vérifiant les appels sortants, en rétablissant la confiance dans les communications de marque et en augmentant les taux de réponse.

Luttez contre la fraude, les appels automatisés et les attaques par mystification en vérifiant les appels sortants, en rétablissant la confiance dans les communications de marque et en augmentant les taux de réponse. Gryphon University : Formez vos équipes au moyen de cours sur la conformité axés sur les rôles qui minimisent les risques, améliorent l'expertise interne et harmonisent les objectifs organisationnels avec la croissance de l'entreprise.

Poursuivre sur notre élan

Le lancement de Gryphon ONE en juin 2025 a introduit des fonctions révolutionnaires comme la surveillance de la conformité des appels en temps réel, les tableaux de bord intelligents de la conformité, les appels de marque et l'intégration de Salesforce 2.0, qui ont déjà eu un impact mesurable pour les entreprises :

Augmentation des communications avec le client de 173 %;

Augmentation de l'efficacité de l'engagement dans l'ensemble des canaux de 51 %;

Les entreprises clientes ont généré de nouveaux revenus de plusieurs millions de dollars.

Avec le lancement d'aujourd'hui, Gryphon AI prolonge cette trajectoire, redoublant d'efforts dans son engagement à aider les entreprises à mobiliser plus de clients, à protéger leur marque et à accroître leurs revenus sans compromis.

Gryphon AI protège les entreprises contre les risques liés à la conformité depuis plus de deux décennies. Avec ce deuxième grand lancement de produits en 2025, l'entreprise amorce une nouvelle ère : la confiance en tant que stratégie, la conformité en tant qu'avantage et la croissance en tant que résultat.

Pour en savoir plus sur le lancement stratégique de produits du deuxième trimestre de Gryphon ONE, visitez :

https://gryphon.ai/strategic-product-release-2h/.

À propos de Gryphon AI

Gryphon AI permet aux équipes de marketing, du service à la clientèle et de vente de générer des revenus, d'améliorer l'expérience et d'assurer la conformité réglementaire, sans compromis. Notre plateforme axée sur l'IA fournit des renseignements en temps réel, des renseignements exploitables et des mesures d'atténuation des risques pour chaque interaction avec vos clients.

Personne-ressource pour les médias :

Rebekah Naramore

[email protected]

972 365-1991

gryphon.ai

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2790295/Gryphon_ONE_2H_Product_Release.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2757598/5549034/Gryphon_AI_Logo.jpg

SOURCE Gryphon AI