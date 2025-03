Grupo Bimbo est la seule entreprise mexicaine à figurer sur la liste pour la neuvième année consécutive, soulignant son intégrité commerciale, son éthique, sa conformité et ses pratiques de gouvernance.

Grupo Bimbo et 136 entreprises de 144 secteurs différents dans 19 pays ont été récompensés.

L'évaluation des entreprises les plus éthiques du monde porte sur des facteurs tels que la culture d'entreprise, les pratiques environnementales et sociales, les programmes d'éthique et de conformité, la gouvernance, la diversité et les initiatives qui renforcent la chaîne de valeur.

MEXICO, 12 mars 2025 /CNW/ - Pour la neuvième année consécutive, Grupo Bimbo, la plus grande entreprise de boulangerie au monde, a été reconnue comme l'une des « entreprises les plus éthiques au monde », selon une analyse d'Ethisphere, le chef de file mondial dans la définition et la promotion de normes commerciales éthiques.

Selon Ethisphere, cette reconnaissance est décernée à Grupo Bimbo pour son intégrité commerciale, son éthique, sa conformité et ses pratiques de gouvernance, qui ont une incidence positive sur ses interactions avec les personnes et les organisations. L'entreprise s'est également démarquée dans le monde entier en continuant de promouvoir les principes de son code de déontologie et en établissant et en maintenant de solides relations avec ses associés, ses clients, ses fournisseurs, ses investisseurs et les communautés dans lesquelles elle exerce ses activités.

Grupo Bimbo a développé une solide culture organisationnelle au cours de ses près de 80 ans d'existence. Cette culture est renforcée quotidiennement par sa règle d'or, qui consiste à traiter chacun avec respect, équité, confiance et attention.

« Cette reconnaissance réaffirme l'engagement de Grupo Bimbo envers l'éthique, l'intégrité et la transparence, ainsi que ses engagements publics à l'échelle mondiale. Elle nous motive à continuer de renforcer notre culture éthique et à surveiller de façon responsable le rendement de notre entreprise. « Agir avec éthique va au-delà du simple respect des règles, il s'agit d'avoir la conviction de faire et de dire ce qu'il faut, a déclaré Ignacio Stepancic, directeur mondial de la conformité chez Grupo Bimbo.

Méthodologie et cote de Ethisphere Institute

Basé sur Ethics Quotient®, le système de notation breveté d'Ethisphere, le processus d'évaluation des entreprises les plus éthiques au monde comporte plus de 240 questions portant sur la culture, les pratiques environnementales et sociales, les activités d'éthique et de conformité, la gouvernance, la diversité et les initiatives visant à soutenir une chaîne de valeur solide.

Ces données sont ensuite soumises à une analyse qualitative plus poussée par un groupe d'experts qui examinent et notent les participants. Ce processus sert de cadre opérationnel pour recueillir et codifier les pratiques exemplaires en matière d'éthique et de conformité des organisations de tous les secteurs d'activité dans le monde entier.

Entreprises distinguées :

La liste complète des entreprises les plus éthiques au monde en 2025 peut être consultée à l'adresse suivante : https://worldsmostethicalcompanies.com/honorees.

