TORONTO, le 29 nov. 2024 /CNW/ - Ce jour, Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. (« Grupo Bimbo ») a déposé une action en justice devant la Cour supérieure de justice de l'Ontario à l'encontre des Aliments Maple Leaf Inc. (« Maple Leaf ») et certains cadres supérieurs et administrateurs de la société relativement à la vente de Canada Bread Company, Limited (« Canada Bread ») à Grupo Bimbo en 2014.

Grupo Bimbo réclame plus de 2 milliards de dollars canadiens de dommages-intérêts à Maple Leaf et à certains cadres supérieurs et administrateurs de l'entreprise pour de prétendues déclarations frauduleuses et négligentes au cours du processus de vente de Canada Bread, ou la restitution d'un enrichissement sans cause.

Au moment de la vente de Canada Bread à Grupo Bimbo, Maple Leaf était propriétaire à 90 %, contrôlait Canada Bread et dirigeait les négociations de la transaction et le processus de diligence. À la suite de cette vente, Canada Bread a fait l'objet en 2017 d'une enquête sur la fixation des prix dans le secteur du pain commercial par le Bureau de la concurrence. Les poursuites engagées par la suite ont conduit Canada Bread à payer une amende de 50 millions de dollars canadiens en 2023 et à engager une action collective contre les acteurs du marché.

